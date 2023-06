Oposición hace valer su mayoría y se queda con las presidencias de las cuatro comisiones del Consejo Constitucional

Esta jornada el Consejo Constitucional estaba citado a las 10.00 para votar las presidencias de las cuatro comisiones temáticas que son parte del órgano redactor.

El objetivo era que a esa hora se constituyeran estas instancias para proceder a la votación de los consejeros que serán los encargados de presidir estos espacios, en los cuales se debatirán las normas antes de que lleguen al pleno. Una vez constituidas las comisiones, se procedió a la votación. Los resultados no fueron sorpresivos: la derecha se quedó con las cuatro presidencias, tal como lo había negociado durante la semana pasada.

La comisión de Sistema Político, la presidirá Edmundo Eluchans (UDI), quien obtuvo ocho votos de los 12 consejeros de esta instancia. El resto, se inclinó por Julio Ñanco (RD) quien tuvo una preferencia y luego Jéssica Bengoa (CS) con tres votos. Todos esos apoyos fueron de consejeros oficialistas.

En la comisión de Función Jurisdiccional resultó electo Antonio Barchiesi (Republicano) con ocho votos. En esa comisión hubo tres apoyos para José Antonio González (Ind. -RD) y un voto para María Pardo (CS).

En la comisión de Principios resultó electa como presidenta la consejera María de los Ángeles López (Republicana). La representante consiguió ocho votos, mientras que Yerko Ljubetic (CS) obtuvo cuatro votos.

En la última comisión, la de Derechos sociales, fue electo presidente Germán Becker (RN) al obtener nueve votos. La carta del oficialismo para esta instancia, la comunista Karen Araya, consiguió cuatro sufragios.

Los resultados estaban dentro de lo previsto. La derecha, al tener mayoría en la composición del Consejo y en cada una de las comisiones, solo le bastó negociar con su sector. De esta forma los republicanos y Chile Vamos no necesitaban de los votos oficialistas para poner a sus consejeros al mando de las comisiones.

Consciente de ese escenario, la izquierda quiso dar una señal. Por eso durante la tarde del lunes los consejeros oficialistas tomaron la decisión de llevar sus propios candidatos. Sabían que no tendrían los votos, pero la idea era dar una señal política. Esta votación representa la primera división entre el oficialismo y la oposición.

El lunes, consultado al respecto, el consejero Barchiesi le restó dramatismo al asunto. “Yo no puedo pretender que los consejeros de Unidad para Chile voten por candidatos que no consideran los más adecuados. Nosotros vamos a votar por los nuestros y mañana tienen que elegirse en cada comisión la presidencia de cada una de ellas”, comentó el representante.

“Era predecible”

Luego de las votaciones consejeros de ambos sectores tuvieron sus primeras reacciones sobre la elección de las presidencias. El consejero González manifestó que el resultado “era predecible” al tener minoría en el Consejo. “Queríamos poner a disposición que estamos abiertos si es que hubiese una suerte de poder nosotros coparticipar en las presidencias, pero obviamente con los votos no podíamos pretender ir más allá que el testimonio de estar dispuesto y no ser una suerte de obstrucción”.

Desde la oposición, tuvieron un tono mesurado en sus primeras impresiones. “Yo tengo mi misión particular respecto del trabajo que se hizo con los expertos y cuales son los puntos que me gustaría hacer cambios o mejoras, pero ahora no me gustaría entrar en ese detalle. Hay un muy buen ambiente en la comisión”, se limitó a responder el exdiputado UDI Eluchans.

Un tono similar tuvo la consejera Gloria Hutt (Evópoli): “La votación del lunes fue contundente, 50 a 0. Hay un acuerdo completo, dentro de la comisión también. La elección fluyó muy bien, los acuerdos avanzan bien, el tono con que estamos trabajando hace muy distinta la interpretación del peso de las presidencias”.

Las palabras más duras vinieron del consejero comunista Fernando Viveros. “Hoy día la derecha puede cometer un grave error, o una equivocación, que es sobrerrepresentarse en el Consejo Constitucional. Lo sensato hubiese sido comenzar con acuerdos constitucionales y no dejar este signo de interrogación si en todas las discusiones se va a imponer la mayoría”, dijo el representante de Coquimbo.