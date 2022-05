Diputado Cristián Labbé (UDI): “Los diálogos previsionales tienen un sesgo importante, el gobierno está siendo juez y parte”

El 27 de abril, el Presidente Gabriel Boric anunció el lanzamiento de los diálogos sociales -que tienen un carácter tripartito con la participación del gobierno, la CUT y la CPC-, con el objetivo de recoger insumos para elaborar la reforma del Sistema de Pensiones.

Sin embargo, el diputado UDI Cristián Labbé Martínez, pese a que no a participado de estas instancias, dice que ha recibido información respecto de ellas y las califica de “sesgadas” y “poco transparentes”.

El 27 de abril el Presidente anunció los diálogos tripartitos para la reforma de pensiones. ¿Qué evaluación hace de esa iniciativa?

Lo que el gobierno está haciendo con el diálogo tripartito sobre las pensiones es dilatar. Básicamente porque pareciera que el gobierno hoy día no está tomando ningún tipo de decisión hasta no tener resultados del plebiscito de salida con respecto a la Convención. Eso quiere decir que, finalmente, estamos en una sequía legislativa y con una inacción del gobierno.

Estos diálogos finalizarán el 8 de junio, pero la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, anunció que este proyecto será presentado en agosto.

Lo que a mí me preocupa es que los diálogos previsionales tienen un sesgo importante, el gobierno está siendo juez y parte de este proceso, tomando en cuenta que son los seremi los moderadores. Tienen un sistema de un tercio de trabajadores, un tercio de empleadores y un tercio de personas del gobierno, lo cual lo hace poco transparente y muy cerrado.

Pero no solo participa la OIT como diseñadores metodológicos en esto, sino que también el Banco Interamericano de Desarrollo.

Claro, ¿pero quiénes son los anfitriones? ¿Quiénes finalmente están induciendo alguna respuesta? Es el gobierno. Hoy el moderador debería ser a lo mejor a una consultora, debiera ser 100% la OIT, porque son organismos que pueden ser un poco más parciales y no imparciales como lo es hoy el gobierno. Pareciera ser que están buscando un sistema que les acomode para luego impulsar una reforma de pensiones.

Pero esto no es solamente del gobierno: Es la OIT y el Banco Interamericano de Desarrollo. También fue acordado por el Consejo Superior Laboral, donde está participando la CUT y la CPC.

Lo que pasa es que pareciera ser, y es curioso, que esto no ha tenido ningún tipo de decreto ni nada formal. La publicidad o difusión de esto es solamente a través de la página web de ellos. Yo la estuve revisando y es bien mezquina en cuanto a la información. Muestra un poco la metodología, pero lo que no está mostrando es que sea parcial y que más gente pueda verse involucrada. Hoy tenemos en la participación, más o menos de cada uno de los diálogos, alrededor de 25 personas que son empleadores, 35 personas que son trabajadores y 35 personas del gobierno. ¿Qué tipo de transparencia y equilibrio social se tiene cuando el gobierno es juez y parte?

Claro, pero todo está acordado entre las diferentes partes que le mencioné...

Sí, pero no olviden que la CUT representa a un 1% de los trabajadores chilenos y, en su mayoría, son funcionarios públicos. Entonces, se debió haber planteado de mejor manera y más objetiva, donde se pudiera entregar mayor información y que el sistema fuera más transparente y no tan sesgado de parte del gobierno.

En cuanto a la formulación de propuestas, cualquier organización se puede enviar y solicitar asistencia en las respectivas seremi.

Lo que pasa es que la seremi son cargos de confianza del gobierno y hoy día aquí lo que falta también son más personas técnicas para poder guiar una conversación y no guiar un diálogo que sea sesgado políticamente y que tenga definiciones. Porque, por ejemplo, la OIT tiene definiciones que son universales y son bastante abiertas, pero estos diálogos son más bien sesgados y cerrados políticamente.

¿Y usted ha asistido a alguno de estos diálogos?

No, no he asistido.

¿Y cómo sabe que son sesgados?

Porque gente que ha ido a esos diálogos me ha informado por diversos canales en mi rol de fiscalizador como parlamentario y miembro de la comisión de Trabajo y Seguridad Social. No te diré quiénes por una cuestión lógica.

¿Piensa tomar alguna medida a raíz de estos diálogos propuestos por el gobierno?

Bueno, todos esos mecanismos se están evaluando. Lo vamos a hacer esta semana y también yo le planteé -hace dos o tres semanas- a la presidenta de la comisión de Trabajo que nos dijera cuánto iba a costar estos diálogos participativos, cuántas personas participan y, sobre todo, quiénes son los moderadores. Porque teniendo claro eso, el gobierno si lo está haciendo de manera transparente, no habrá ningún problema. Pero hoy día -cuando el video inicial de los diálogos es sesgado, después quien da la palabra es el seremi, después los moderadores de la mesa y son los trabajadores del gobierno- hay un sesgo y están buscando una respuesta mañosamente para justificar su reforma de pensiones.

¿Ustedes ven alguna posibilidad de revivir la reforma de pensiones del Presidente Piñera?

Esa reforma a mí no me tocó legislarla, yo entré después. Pero esa reforma salió de la Cámara de Diputados con amplia mayoría y se entrampó en el Senado. Si el gobierno de verdad quisiera acelerar el tema de las pensiones, debería tomar ese proyecto, hacer una comisión mixta para poder aclarar cuáles son las diferencias, pero es un proyecto que hoy está en el segundo trámite legislativo, pero no hay voluntad política por parte del gobierno de acelerarlo. ¿Qué están buscando? Los diálogos tripartitos, en donde lo que buscan, a mi juicio, de una manera sesgada.