Dudas, interrogantes y contradicciones tras el supuesto cementerio clandestino denunciado en Cerrillos

Fue al comienzo de esta semana cuando la alcaldesa subrogante de Cerrillos, Verónica Montecinos, realizó una denuncia que puso en el centro de las miradas a la comuna: al interior de la toma ‘Nuevo Amanecer’, ubicada a un costado de la ruta 78 y conocida por ser la más grande de la Región Metropolitana, estaría funcionando un cementerio ilegal. Las acusaciones llegaron luego de que ese mismo día una persona en situación de calle encontrara un cuerpo envuelto en frazadas y nylon a un costado del asentamiento irregular, cerca de la línea férrea y el que, según se comentó, correspondería a un hombre adulto residente de la toma.

Pero Montecimos fue más allá e incluso señaló que esta no es la primera vez que situaciones así se han presenciado dentro del asentamiento que hasta la fecha cuenta con más de 14 mil personas residiendo en él. La alcaldesa (s) recordó que hace unos años un incendio afectó a tres casas del campamento y que en medio de los trabajos de limpieza se encontró debajo de las viviendas cuerpos que llevaban tiempo enterrados bajo tierra. “No es un supuesto, eso ocurre ahí (...) Hay mucha gente que está ahí asesinada y enterrada”, aseguró.

El revuelo mediático fue inmediato, así como el enfrentamiento de versiones dentro del municipio. Esto luego de que este miércoles la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse (Ind.), matizara los dichos de su par en el matinal de CHV, donde señaló que hasta la fecha no hay datos oficiales que den cuenta de un cementerio ilegal, lo que dejaría los dichos de su par solo en “especulaciones de vecinos” y “secretos a voces”. Incluso, según conocedores del tema al interior de la municipalidad, el cuerpo hallado este lunes se trataría de un caso puntual y no de un cementerio, como se ha señalado.

Pero a esa altura el Ministerio Público, a través del fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén Campos, ya había decidido tomar cartas en el caso y la tarde de ese mismo miércoles anunció el inicio de una investigación por oficio para indagar inhumaciones ilegales en la toma “ante la alarma pública que estos hechos han causado”, según mencionaron dentro de un comunicado, pese a que, agregaron, hasta la fecha no existen denuncias respecto a estos hechos, ni de organismos ni de vecinos.

La teleserie de Cerrillos sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando la alcaldesa Facuse anunció que a las 11:30 horas se reuniría con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, con el motivo de abordar la arista sanitaria del supuesto cementerio clandestino y ver la posibilidad de involucrar al Ministerio de Salud debido a, además, otros aspectos, como falta de alcantarillado y basura esparcida por las calles.

Asimismo, se habló de la posibilidad de que la municipalidad solicitara intervención de la Seremi de Salud en la zona, así como incluso empujar el decreto de una Alerta Sanitaria dentro de la toma para frenar la propagación de enfermedades. Pero conocedores del rol de la seremi señalan que esta no es una labor que ellos puedan ejercer. ¿La razón? La Alerta Sanitaria sólo puede ser decretada por el Ministerio de Salud y es una medida regional. Además, al tener una investigación en manos del Ministerio Público, la Seremi no puede actuar a menos que se lo soliciten. Sumado a esto, la secretaría regional no puede intervenir a menos que se den casos de hepatitis o enfermedades y, al tratarse de una toma ilegal, la responsabilidad recae en el Ministerio de Desarrollo Social, según señalan entendidos en la materia. Todo apunta más hacia la posibilidad de abordar la crisis de la toma con un decreto municipal.

La reunión, como sea, sí se llevó a cabo y el senador Castro también descartó esta medida como opción. “Jamás hemos planteado ni la alarma pública ni la Alerta Sanitaria porque aquí lo que cabe es la intervención correcta de los ministerios y el gobierno. Y en ese sentido, le hemos transmitido a la alcaldesa que el gobierno, a través de la delegación y de todos los ministerios requeridos, vamos a pedir que pueda actuar porque no es posible que en una comuna tan importante, que ha sido sede olímpica, que tiene hoy día un realce hacia el futuro, situaciones subhumanas como las que se viven en el campamento Nuevo Amanecer permanezcan. Ese es el compromiso”.

Lo que sí se solicitó un estudio epidemiológico respecto a las condiciones tanto del agua, de la alimentación y de la bacteriología para conocer las condición de higiene sanitaria que hay allí, además de un estudio del suelo y lo relacionado al fenómeno migratorio.