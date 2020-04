El callejón incómodo en que se metió la oposición tras la cita con Alberto Fernández

Si era un consejo o no el que les dio Alberto Fernández a los parlamentarios y dirigentes del PC a la DC que estuvieron teleconfererenciando con él y el Grupo de Puebla el viernes pasado, 72 horas después de la controvertida cita queda claro que eso de “zanjen sus diferencias para recuperar el poder” no es uno que estén siguiendo acá en Santiago.

Los cuestionamientos que ya se sucedieron el fin de semana recrudecieron y derivaron hoy en un cuadro en el que, por un lado, los presidentes de los tres partidos principales del bloque aparecen divididos ante la polémica. Y por otro, entre sus filas se levantan reparos incluso de ex cancilleres, como ocurre en el PS.

Y como el sector ya era blanco hace días de objeciones por su carestía de agenda opositora eficaz protagónica, el ingrediente de aparecer haciendo política en tándem con un gobierno extranjero ha revuelto más el panorama en el bloque. Para qué decir -comentan algunos hombres de la izquierda- que hoy en la mañana haya sido Marco Enríquez-Ominami, organizador del encuentro del viernes, quien les subrayara que “el rol de la oposición, aunque sea impopular, es presionar y proponer", como lo dijo en Radio Duna. Mientras, quienes asistieron reivindican lo obrado y rechazan las críticas recibidas.

Round 1: Heraldo vs Girardi

De partida, entre los jefes del PS, la DC y el PPD está claro el disenso. Pero además entre ellos y sus dirigentes puertas adentro. En el PPD, Heraldo Muñoz -que no participó en la cumbre- ya le puso disco Pare al evento al sostener este fin de semana que "no me parece que se tenga que discutir el futuro de la oposición, y de su eventual aspiración a volver al poder, con el presidente de Argentina. Eso hay que hacerlo en Chile”. Pero sí estuvo uno de sus rivales en el partido, el caudillo histórico Guido Girardi, quien hoy insiste en que era “un debate intelectual necesario para la izquierda” y que para él “no tuvo nada que ver con el presidente argentino”.

“Cuando me invitaron dije que iría pero como alguien que cree que la derecha y la izquierda no tienen proyectos para el Siglo 21, que hay una crisis de las democracias liberales ante los populismos, y que en esta era digital el control de los datos y la visión mercantilista de la vida puede poner en riesgo el futuro”, recalca. Y de vuelta critica que “sería fundamental que todos quienes se dicen progresistas pudieran informarse y leer un poco”, y que “justamente el problema de la izquierda es su ostracismo, su intolerancia, su sectarismo, su falta de reflexión intelectual y estar capturada por la inmediatez”.

Girardi insistió en que “yo, por lo menos, estaré disponible para conversar estos temas con quien esté disponible”.

Round 2: Elizalde & Insulza vs Viera Gallo y Valdés

Al contrario de Muñoz, su contraparte PS, Álvaro Elizalde, sí estuvo conectado el viernes y rechaza que se les cuestione por hacerlo. Eso, mientras en su partido tampoco hay consenso sobre si fue buena o mala idea. De partida, sostiene que “todos los que critican el saludo del presidente Fernández en la reunión del grupo de Puebla no participaron en la actividad. Comentan sobre la base de algo que no escucharon. Están exagerando. Sería bueno que antes de criticar consultaran a los que participamos en la reunión. Fernández dio un saludo al inicio de la actividad y se refirió principalmente al desafío del COVID-19. También participaron José Luis Rodríguez Zapatero, el ex jefe de Gobierno español, Leonel Fernández, ex presidente de República Dominicana, Dilma Roussef, ex presidenta de Brasil, entre otros".

No fue mucho más allá el jefe socialista ni tampoco quiso abordar las evidentes diferencias con los presidentes del PPD y la DC, como ya se verá. En su directiva también transmiten que los reparos a lo del viernes son una “exageración” y que es “algo usual llamar a la unidad” de las fuerzas progresistas en la región y que “no puede ser visto como una intervención". En este duelo sí está alineado con el senador PS José Miguel Insulza. El senador es el representante del PS ante el Grupo de Puebla... aunque su amigo y cuasi hermano José Antonio Viera-Gallo -en la vereda opuesta- disiente profundamente y asevera que su partido no tiene una posición oficial ante el organismo.

Eso sí, Insulza confesó esta mañana en T13 Radio que “estaba preocupado, tenía algunas dudas sobre la participación del presidente Fernández, lo digo sinceramente, pero esas dudas se disiparon por completo porque fue un saludo muy normal", en alusión al aún tibio impasse de la Casa Rosada con La Moneda por las cifras del manejo del coronavirus. El senador también dijo que “debieron haber preguntado a los que participamos antes de hacer una declaración”, que una oposición “tiene que existir en cualquier país” y que “política y democracia encuentran su identidad cuando hay oposición a lo que se está haciendo; si no hubiera oposición, no sería política”.

Eso sí, aseveró que “jamás participaría en una reunión de Puebla para discutir la política ni interior ni exterior de Chile”, pero que no le pareció que los dichos de Fernández generen un conflicto bilateral. “Es exagerar el contenido de lo que él dijo. La reacción (tanto de algunos sectores de la oposición como del gobierno) es absolutamente exagerada y creo que está inspirada políticamente, francamente”.

Ahora bien, el Pánzer sí reconoció que en el sector "tenemos un problema y es que cada uno anda por su cuenta y no da muestras de la unidad de la que se habla”.

Pero Viera-Gallo, quien fue embajador de Chile en Argentina, advierte que de los asistentes “cada cual tendrá que explicar por qué lo hizo, cuáles eran sus motivos. Pero es un sector de la oposición, no toda la oposición en un diálogo público con el presidente argentino, que tiene un cariz político, y que vuelve a poner en el escenario de América Latina una frontera ideológica”. Y les manda un recado a sus compañeros de partido:

“Introducir fronteras ideológicas es lo que aisló a Cuba. Ese es el punto más grave, un error gravísimo. Eso se aparta, a mi juicio, la política que siguió Chile siempre, desde Jorge Alessandri -por lo menos. y también el gobierno de Salvador Allende, que mantuvo buenas relaciones con regímenes con los que no tenía ninguna afinidad, y al mismo tiempo tenía relaciones con Cuba”, recordó. Y además aseveró que “no digo que haya asistido la mesa del PS. Fueron cuatro senadores PS, y cada uno tendrá sus razones. Pero no hay una adhesión del PS al Grupo de Puebla".

El exministro encuentra que el reparo de la Cancillería “es lo que corresponde”, aunque espera que “lo que cabe esperar ahora es dar vuelta la página”. Claro que tampoco acepta de buena gana las críticas políticas del oficialismo: “Cuando Bolsonaro hizo juicios imprudentes de la situación chilena, de que deberíamos estar agradecidos del Golpe de Estado de Pinochet, ni José Antonio Kast, ni Jacqueline van Rysselberghe, que lo apoyaron, ni nadie de la centroderecha dijeron ni una palabra".

Tampoco suscribe lo hecho por el presidente de su partido el excanciller Juan Gabriel Valdés, quien además de “compartir plenamente” lo que dice Viera-Gallo, advierte que no es buena idea “hacer política interna en presencia de autoridades extranjeras”, y que eso es “distinto a discutir en términos genéricos la situación latinoamericana, y es interesante escuchar a expresidentes”.

Según él, “la relación chileno-argentina es fundamental, y no puede permitirse ni por asomo ninguna actitud que pueda dañarla; hay que tener prudencia”. Pero también critica que “el Presidente Piñera no tuvo ninguna prudencia cuando intervino en la elección presidencial de Mauricio Macri. Creo que probablemente estamos viendo los resultados de eso. Es difícil que ahora él se pueda quejar por este otro episodio”.

Pero además, dice que lo acaecido “facilita la tarea del otro sector porque se presta para caricaturas que en ningún caso han estado presentes en la voluntad de quienes participaron; se generan malos entendidos”, en alusión a si además el sector aparece casi pauteado desde fuera.

-¿Espera mayores claridades de la directiva de su partido?

-Estoy muy alejado de mi partido. No albergo mayores expectativas sobre el buen juicio que prima allá adentro.

En la DC, Chahin fue invitado pero se bajó

¿Y en la DC? El viernes los organizadores dijeron que originalmente también iba a participar su presidente, Fuad Chahin, pero al final estuvieron la senadora Yasna Provoste, el senador Francisco Huenchumilla y la exministra Laura Albornoz. Chahin dijo hoy a La Tercera PM que efectivamente se ausentó y que no critica todo el encuentro, pero sí que el trasandino anfitrión se haya referido a la política chilena.

“El debate de las ideas no tiene ningún problema que se dé con líderes, mandatarios, académicos o dirigentes políticos de otros países, el debate de la ideas tiene que ser global", valoró el jefe falangista, pero que “otra cosa es que exista una sugerencia directa respecto de qué hacer para recuperar el poder a la oposición de parte de un presidente de otro país, eso me parece que no corresponde, eso fue un error”.

Según él, “tomé la decisión de no participar de esa actividad, fui invitado", y reitera que “siempre el debate de las ideas, sobre todo con quienes podemos tener puntos de coincidencia, pero también muchos de discrepancia, es interesante”. Por eso, insiste, "desde ese punto de vista no critico la reunión o la conversación que se dio ahí, pero es evidente que me parece que el que un presidente se refiera en esos términos a la composición de un país vecino, país democrático, creo que puede no corresponder y me parece que eso está fuera del marco de lo que debe ser una discusión de ideas”.