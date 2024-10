El desagrado del PC y la ausencia de Provoste: nombramientos a la Suprema dejan heridas en fuerzas aliadas del gobierno

“Algunas opiniones han planteado que esto es un acuerdo, donde (supuestamente) todos hubiéramos estado en ese acuerdo. Quiero manifestar que eso no es así”, dijo este miércoles, al inicio de discurso en la sala, la senadora y jefa del comité comunista, Claudia Pascual, al momento de fundamentar su postura ante las tres propuestas que estaba haciendo el Presidente Gabriel Boric para integrar la Corte Suprema.

En su fundamentación, Pascual dejó en claro que la terna propuesta por el Mandatario, en particular por un nombre, la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mireya López, tocaba una hebra demasiado sensible para el PC, ya que esa magistrada aplicó en el pasado la figura de la “media prescripción” (una rebaja de penas) a condenados por violaciones a los derechos humanos.

16/12/2022 FOTOGRAFÍA A LA SENADORA COMUNISTA CLAUDIA PASCUAL. FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

Si bien López, en su exposición ante la Comisión de Constitución del Senado, donde Pascual es integrante, había aclarado que luego cambió su criterio jurídico y no siguió aplicando la media prescripción por recomendación de organismos internacionales, su explicación no fue suficiente.

“A 51 años del golpe militar es muy importante tener la certeza de que quienes integran esa corte van a operar y debieran haber operado siempre de igual manera. Es relevante fundamentar los cambios jurídicos, me parece muy transparente y muy honroso, pero no es menos cierto que las convenciones internacionales de no prescripción de crímenes de lesa humanidad datan del año 68, no del año 2023, 2021 ni 2024″, argumentó Pascual, quien junto al otro senador comunista, Daniel Núñez, fueron dos de los tres votos disidentes en contra de López.

En el PC admiten que si bien el gobierno está obligado a negociar nombres con la derecha, lamentan que el Ejecutivo no haya tenido la delicadeza de ver ese detalle en la historia judicial de López, que resolvió rebajando penas en causas muy emblemáticas para el PC, como los casos Villa Grimaldi, Operación Colombo y Conferencia II (relacionado con el asesinato y desaparición de varios dirigentes comunistas en dictadura). En este último caso, entre las víctimas figura el padre de la diputada PC Lorena Pizarro y de gran parte de la familia Recabarren González.

“Su nombramiento queda en entredicho al analizar su comportamiento judicial en relación al respeto y resguardo de los DD.HH.”, reclamó el senador Núñez (PC) en la sala.

Los senadores comunistas, que si bien aprobaron las otras nominaciones del juez Jorge Pizarro a fiscal judicial de la Suprema y de la magistrada Jessica González para ministra del máximo tribunal, no fueron las únicas disidencias dentro del espectro de fuerzas aliadas al gobierno.

Hubo una señal llamativa en la jornada. La senadora y jefa de bancada DC, Yasna Provoste, quien estaba en el Congreso este miércoles, solo aprobó la nominación de la jueza González, que era la única postulante con un perfil asociado al progresismo. Sin embargo, no votó (ni siquiera se abstuvo) las proposiciones de los jueces Pizarro y López.

Fuentes DC sostienen que en la bancada falangista había también disconformidad por la forma en que el gobierno negoció los nombres para la Suprema, lo que marca un precedente complicado para las próximas proposiciones presidenciales que se avecinan, en particular para definir la jefatura de la Contraloría.

En la DC admiten tener dudas con la contralora subrogante, Dorothy Pérez, quien es la carta favorita para ser ratificada en el cargo y ya cuenta con un piso transversal de votos. Por lo tanto, en el gobierno y el Senado prevén que su nominación es casi inminente.

No obstante, las dudas que existen en la DC respecto de si Pérez es la indicada también son compartidas por el PC y por otros legisladores del oficialismo.

Si bien Provoste no intervino en la sala y optó por guardar silencio, la disconformidad por la falta de “pluralidad” en los nombramientos fue expresado por los otros dos senadores DC, Francisco Huenchumilla e Iván Flores, que optaron por aprobar las tres postulaciones a la Suprema a pesar de sus críticas.