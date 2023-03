El frustrado robo del milenio: los detalles del cinematográfico y fatal intento de atraco en el aeropuerto de Santiago

Cuando faltaban minutos para las 8 de la mañana de este miércoles, la ministra de Defensa, Maya Fernández, recibió una serie de mensajes que encendieron las alarmas en el gobierno. Y es que en los intantes previos, alrededor de 10 sujetos altamente armados -como informaron desde el Ejecutivo- lograron vulnerar el perímetro del Aeropuerto Arturo Merino Benítez intentando sustraer un millonario botín, lo que hizo recordar los denominados robos del siglo perpetrados en 2014 y 2017. La situación desencadenó un amplio operativo, en medio del cual un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y un delincuente resultaron fallecidos.

De acuerdo con los datos recabados por La Tercera PM, a eso de las 7.55 horas los individuos, distribuidos en cuatro vehículos, forzaron el portón número siete del terminal aéreo, que en ese momento se encontraba custodiado por un funcionario de seguridad de la DGAC, quien fue violentamente intimidado y luego maniatado por los antisociales. Según fuentes conocedoras del caso, además, le sustrajeron su armamento institucional, ingresando a la losa del recinto.

Tras ello, dos de los autos ocupados por los individuos se dirigieron al sector E5a del aeropuerto, donde se encontraba un cargamento de remesas de dinero, ascendente a más de 32 millones de dólares (lo que equivale a 26 mil millones de pesos), que provenían desde Miami en un vuelo comercial de Latam.

El dinero iba a ser transportado por la empresa Brink’s a tres entidades bancarias de la capital, como confirmó el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, pero producto de la aparición de los desconocidos, personal especializado de seguridad del recinto tuvo que intervenir y los enfrentó a balazos, logrando frustrar el robo.

“La acción valiente de los funcionarios permitió frustrar este asalto y no fue posible retirar el dinero por parte de los antisociales. Este es un robo frustrado (...) Y tenemos plena confianza de que tanto el trabajo del Ministerio Público como el de las brigadas especializadas de la Policía de Investigaciones va a permitir identificar a los responsables de este hecho lamentable y grave”, comentó al respecto el subsecretario Monsalve, quien envió sus condolencias a la familia del funcionario fallecido a nombre del gobierno.

Todo planificado

Consultado respecto de la dinámica de los hechos, el subprefecto Agustín Urbina, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Occidente, detalló a La Tercera PM que de los cuatro vehículos involucrados, sólo dos llegan hasta el lugar donde se estaba haciendo la descarga de dinero, porque uno se queda custodiando la caseta del acceso por donde irrumpieron y el otro se detiene entre dicho punto y el lugar donde estaba el avión en cuestión, a modo de hacer vigilancia.

“Eran alrededor de 10 sujetos, entre 10 y 15, aún se están analizando las cámaras, por lo que no hay total certeza. El delincuente fallecido, que es abatido debido a que no alcanzó a subirse a la camioneta para escapar, aún no es identificado. Tendría entre 30 y 35 años”, comentó el funcionario policial.

De acuerdo con los datos entregados por el detective, todos los involucrados tendrían cierta experiencia en robos y habrían planificado este atraco con detención. Esto, como argumentó, pues aparecieron “uniformados”, intentando simular que eran funcionarios del aeropuerto, como indicó Urbina.

“Tenían pantalones cargo color negro, botas tácticas, chalecos antibalas, cascos. Podrían eventualmente tratar de hacerse pasar por trabajadores del lugar”, complementó.

Producto de este primer hecho, como agregó, se desencadenaron otros dos procedimientos. El primero en el sector de ENEA, donde los mismos antisociales habrían propiciado la quema de unos vehículos, y el segundo a raíz de un sujeto que ingresó herido a un recinto asistencial de la comuna de Renca.

Preparación de la DGAC

Considerando que este no es un caso inédito y que con anterioridad se han perpetrado millonarios robos en el aeropuerto, autoridades de gobierno también debieron enfrentar cuestionamientos respecto de las condiciones de seguridad del terminal aéreo y sobre la preparación que tienen los funcionarios de seguridad de la DGAC.

En ese sentido, el subsecretario Manuel Monsalve indicó: “Este gobierno, las policías y en este caso la DGAC, revisa, mejora y moderniza sus procedimientos. Los funcionarios que actúan son funcionarios que están preparados y especializados. Por lo demás, hay una diferencia respecto de hechos ocurridos anteriormente, porque este es un robo frustrado. Las capacidades instaladas por el Ministerio de Defensa y la DGAC permitieron frustrar el robo por parte de una organización altamente armada y que actuó de manera planificada”.

Por su parte, la ministra de Defensa subrayó que “se han tomado muchas medidas. Se ha reforzado no solamente la seguridad, la formación y también en este caso en armamento, lo que permitió que los funcionarios repelieran este hecho. Eso genera un cambio. Obviamente hay disposición para mejorar, pero lo que no debería ocurrir nunca es que el aeropuerto se vea afectado con armamento de tanta envergadura, que fue el hecho que ocurrió hoy”.

El director de la DGAC, Raúl Jorquera, en tanto, comentó que “producto de la experiencia que se ha tenido en este ámbito, se han reforzado los mecanismos de seguridad, hemos dotado a nuestro personal de equipamiento. Es así como nuestra gente, este dispositivo, fue capaz de repeler esta intentona de robo, es un robo frustrado, lamentablemente con el fallecimiento de un funcionario nuestro. Esto significa que nuestra gente está dispuesta a actuar a repeler y no cesar en brindar seguridad al aeropuerto”.

“Esta área donde se produce la mecánica de descarga de valores, está absolutamente resguardada, el punto de acceso del aeropuerto es un acceso no usual, no regular y por ese motivo es que se tiene un funcionario con comunicaciones, con armamento resguardando. Pues bien, fue ese mismo funcionario que logra luego de eso zafarse y dar las primeras alarmas para que nuestra gente del dispositivo interior reaccionara. Es decir, hubiese sido preferible que no ingresaran, lo lograron, porque es una banda absolutamente decidida con poder de fuego, con cantidad de personas y vehículos a hacer algo. Lograron traspasar una primera línea, no lograron traspasar la segunda línea que es la decisiva”, recalcó.

Una trágica coincidencia

Como dieron cuenta desde la DGAC, el funcionario fallecido fue identificado como Claudio Villar Rodríguez (45), quien el pasado 8 de marzo del 2000 fue contratado por la institución luego de terminar sus estudios como técnico superior de seguridad aeroportuaria de la Escuela Técnica Aeronáutica. Exactamente 23 años después fue asesinado tras frustrar un robo en el Aeropuerto de Santiago, su lugar de trabajo.

El mismo día que Villar ingresó a trabajar en la DGAC también lo hizo Johana Vargas, con quienes además fueron compañeros de curso en la Escuela Técnica Aeronáutica. Hoy lo recuerda en el día de su muerte. “Sólo puedo decir que Claudio era una persona estructurada, amante de bomberos y de su especialidad como seguridad de aviación. Un excelente colega y conmigo, un amigo de piel y amoroso. Buen tipo”, dice a La Tercera PM.

Su otra pasión era ser voluntario de Bomberos en la Primera Compañía Metropolitano Sur de La Cisterna, donde se desempeñó por más de 20 años como funcionario honorario de la institución.

Por su parte, el general Raúl Jorquera lamentó la muerte de Villar Rodríguez. “Los funcionarios están cubiertos por un montón de mecanismos estatales, que los protegen o los resarcen de los daños que pueden sufrir producto de la actividad de sus servicios. En este caso sí les asiste la concurrencia a seguros”, agregó.

A través de un comunicado, la DGAC despidió a uno de los suyos, el funcionario que con su vida evitó lo que podría haber sido llamado el ”robo del milenio”.