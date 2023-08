El real alcance del paro de profesores: no en todas las comunas adherirán al llamado y cómo enfrentarán la ausencia de docentes las que sí

“Independientemente de lo que ocurra mañana (hoy lunes 28), no se baja el paro. Este paro no lo va a bajar este directorio ni lo va a bajar un grupo de dirigentes”.

Esa fue la respuesta que este domingo entregó Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, cuando le preguntaron si es que la reunión que este lunes sostendría con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, podría significar que el paro nacional indefinido convocado para comenzar este martes 29 no se concretara.

“Nosotros nos debemos a las bases, y por tanto, indudablemente que cualquier situación que haya mejor que la última respuesta que entregó el ministerio debe de ser nuevamente consultada y serán las bases del magisterio las que determinarán los caminos a seguir”, añadió Díaz.

Y es que aunque en la cita entre magisterio y Mineduc que al cierre de esta edición se estaba llevando a cabo logre avances, lo cierto es que el proceso de consulta del colegio ante una nueva propuesta implicaría necesariamente más que un par de horas. Y, por cierto, la cartera también necesita de un tiempo para elaborar esa proposición.

Así lo explicó el propio ministro Cataldo la mañana de este lunes a la salida del comité político. “Sin duda, eso es un hecho. El Colegio de Profesores lo ratificó, lo dijo a través del proceso democrático que tuvieron internamente. Mañana comienza el paro, nosotros vamos a tener reunión recién hoy día, por lo tanto, posibilidades de entregarles una respuesta, sin conocer todavía de parte de ellos cuáles son los aspectos más sensibles y en ese plano formular una respuesta que además tiene que ir a la consulta por los mecanismos que tiene la institución (Colegio de Profesores) -ellos tienen que ir a la discusión en los territorios- sin duda que nos va a tomar más de un par de días, pero vamos a trabajar para que sea lo más rápido posible y ojalá que el Colegio de Profesores tenga la voluntad de diálogo suficiente para que podamos cerrar esto rápido”, se extendió el secretario de Estado. El paro, por tanto, va a toda costa.

Sin embargo, ya el día en que se dieron a conocer los resultados de la consulta del gremio quedó en duda el real respaldo que podría tener la movilización. Pasa que aunque la opción vencedora fue rechazar la propuesta del Mineduc y con ello irse a paro, lo cierto es que el apoyo no fue mayoritario. Esa opción, de hecho, ganó con el 53% (29.800 votos), mientras que quienes estaban por aceptar la idea del ministerio fueron el 46% (25.874 sufragios). Los otros fueron nulos o blancos.

Incluso hubo territorios, entre ellos la Región Metropolitana, que tiene el colegio regional más grande, donde derechamente ganó la opción que implicaba no irse a paro. Esto también ocurrió en las regiones de Arica y Parinacota, O’Higgins, Maule, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Por eso bien vale preguntarse qué tanto alcance tendrá el llamado a movilización o al menos plantear la interrogante en los colegios públicos, de donde proviene casi la mayoría de los docentes colegiados de esas regiones.

Más aún si es que se tiene en consideración que en comunas sostenedoras de establecimientos educacionales ya tienen claro que la adhesión no será total. En La Reina, por ejemplo, el alcalde José Manuel Palacios (UDI) explica que los profesores de su comuna votaron la semana pasada “y decidieron no adherir al paro nacional convocado por el Colegio de Profesores. Agradecemos profundamente su compromiso con nuestros niños y adolescentes, que con la paralización son sin duda los más perjudicados. Por lo tanto, los colegios de la comuna estarán funcionando con normalidad”.

Asimismo, en Melipilla tampoco tenían definido sumarse al paro y recién al mediodía de este lunes comenzaban las reuniones de los profesores para zanjar la postura, mismo caso que La Pintana, donde este último municipio se encontraba hoy en conversaciones con el gremio docente. En Peñalolén, en tanto, creen que la tendencia histórica de que los profesores de los establecimientos de su comuna no se sumen a las movilizaciones nacionales se mantendrá, mientras que en Maipú hasta el cierre de esta edición no tenían claro qué colegios comunales adherirían a las movilizaciones.

En Huechuraba, en tanto, recuerdan que de los 194 profesores que votaron para aceptar o no la propuesta del Mineduc, 152 lo hicieron a favor de seguir negociando, 40 a favor de la opción que acarreaba paro y dos en blanco. Por eso, esperan, sus 3.472 estudiantes no deberían verse mayormente afectados, o al menos no tener colegios completamente paralizados, si es que esa tendencia se mantiene.

Mientras que en La Florida esta tarde habrá una reunión donde los profesores de la comuna estarán definiendo si se pliegan a la movilización, aunque conocedores de la realidad territorial señalan que, en general, en los últimos llamados a movilización la adhesión ha fluctuado entre 10% y 15%, lo que, de todas formas, los tiene adoptando medidas de mitigación, como por ejemplo tener profesores de apoyo. “Es bastante impresentable que el paro del Colegio de Profesores ocurra mañana. Este gobierno que es amigui del Colegio de Profesores debería ponerse de acuerdo de una vez para hacer algo productivo y llegar a una solución a las demandas, pero no afectar a los niños y niñas”, señala al respecto el alcalde Rodolfo Carter (independiente, exUDI).

En regiones, la situación tiene algunos tintes similares. En Temuco, por ejemplo en 16 establecimientos votaron internamente si adherir al paro y en nueve se adscribirán, mientras que en los otros siete no lo harán, lo que implica que aproximadamente 2.500 alumnos se verán afectados. En este caso, lo que hará la Dirección de Educación de dicho municipio será solicitar la recuperación de clases, petición que deben hacer al Mineduc. En Victoria y en Chillán, en tanto, recién durante esta mañana los profesores se estaban reuniendo para definir su postura, mientras que en Rancagua se citaban directores de establecimientos y la Dirección de Educación para definir cómo enfrentar posibles ausencias de docentes, aunque teniendo en cuenta que en su región la mayoría de los profesores optó por no ir a paro.

Con todo y como se ha dicho, desde las 13 horas de este lunes Mineduc y Colegio de Profesores estaban sosteniendo una reunión en la que el ministerio llegaba con la idea de que fuera el magisterio el que planteara qué se debe corregir de la última propuesta y, con ello, poder elaborar una nueva respuesta.

“Esperamos que sea una buena reunión. Hasta ahora el intercambio formal no lo hemos tenido, porque teníamos reunión el jueves y ellos pidieron cambiarla para más adelante a propósito de la consulta. Esperamos recoger de ellos cuáles son los aspectos sensibles de la última respuesta que entregamos como ministerio, la que tuvo una amplia valoración en el espacio de la asamblea nacional, con un 90% de aprobación, que se discutió posteriormente en los territorios, con un 46% de aprobación también. Es decir, creo yo que hay espacio para que podamos tener una buena conversación y resolver este conflicto”, ahondó este lunes el propio ministro Cataldo.

De hecho, en el comité político de este lunes, el primero de Cataldo como ministro de Educación, el secretario de Estado, según aseguran conocedores de la cita, le comentó a sus pares que una de las razones de peso para explicar que el Colegio de Profesores haya votado paralizar indefinidamente tiene que ver con la competencia interna del gremio, que prontamente tendrá elecciones de directiva nacional y donde la consulta nacional más tuvo tintes de mostrar poder y evidenció las diferencias puertas adentro, pero que, en lo concreto, buena parte de los docentes no está de acuerdo con esta movilización, a la que, agregó, no le ve demasiado futuro. Asimismo, se refirió a la actual propuesta sobre resolver los casos más urgentes de la deuda histórica de los profesores que significan 25% del total. En tal sentido, comentó que los docentes tendrán que aceptar ese punto.

Aún así, el Colegio de Profesores ya difundió entre sus colegiados el plan de acción y las actividades para estos días. Este lunes, por ejemplo, además de la cita de la directiva nacional con el Mineduc, los docentes se desplegarían en reuniones y entrevistas con apoderados y estudiantes explicando las razones del paro, mientras que para este martes estaban citando a los profesores capitalinos a trasladarse durante la mañana hasta La Moneda, aunque su marcha nacional está ideada para el jueves, así como para el viernes se quiere hacer un “Banderazo por la educación: La patria se viste de docente” en cada centros cívico comunal.

Este lunes y consultado sobre cifras del paro, el máximo representante del Colegio de Profesores desconoció situaciones como las que se han dado cuenta en esta nota y aseguró que serán “más de 100.000 maestros los que el día de mañana participarán en la movilización y en términos de establecimientos educacionales, sobre 5 mil colegios del país van a estar paralizados. Estamos hablando de una cantidad importante, millones de estudiantes que son afectados”, aseguró, aun cuando según el Centro de Estudios del Mineduc la matrícula total del sistema escolar asciende a 3.644.536 estudiantes en establecimientos en funcionamiento.