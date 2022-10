El test de Uriarte para tratar de salvar a Cariola o al menos evitar que la sangre llegue al río

Una cuenta regresiva corre para la Cámara de Diputadas y Diputados que esta mañana aprobó la renuncia de su actual mesa. Con ello se dio inicio a un proceso de renovación de autoridades que culminará en una elección en la sala, el próximo 7 de noviembre.

Serán días tensos para la corporación y el gobierno, período en que la capacidad de la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte (PS), estará sometida a una difícil prueba para intentar salvar a la elección de Karol Cariola (PC) como nueva titular de la Corporación. En esta tarea también han colaborado la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo (PC).

Este miércoles en la mañana, Uriarte se reunió con jefes de bancada del oficialismo y luego con el diputado DC Alberto Undurraga.

Según el acuerdo administrativo -suscrito en marzo pasado por un grupo mayoritario de bancadas, en el que solo quedó excluida la derecha-, tras la aceptación de la renuncia del diputado Raúl Soto (PPD) correspondería elegir a Cariola como nueva presidenta.

Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo fue puesto en duda por el PDG, la DC y algunos diputados independientes, incluidos en ese pacto, que establecía una rotación de la presidencia de la Cámara y una distribución de cupos y jefaturas de comisiones legislativas, instancias cruciales para definir qué leyes se someten a discusión.

Por ello, salvar la elección de Cariola se transformó en una prioridad para la ministra Uriarte (PS), ya que al perder la titularidad de esta rama del Congreso, la derecha, en alianza con el PDG, la DC y otros grupos descolgados podría tomar el control de la Cámara e imponer una agenda legislativa distinta a la del Ejecutivo. Las secuelas de un hecho de esa naturaleza serían catastróficas, dicen en el Congreso, para la administración del Presidente Gabriel Boric, que aún no logra recuperarse de la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre.

Por ahora, el cuadro es negativo, ya que las gestiones de Uriarte -quien asumió personalmente la tarea de alinear y conseguir nuevos votos para Cariola- han sido infructuosas.

El martes en la mañana, se reunió con el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, quien mantuvo la posición de bancada de no respaldar a Cariola, mientras el PC no le quite el piso a una querella que presentó una organización contra el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco (exmilitante falangista), acción judicial que fue avalada por las diputadas comunistas Carmen Hertz y Lorena Pizarro.

Un hito clave para la DC, según habían dicho públicamente sus legisladores, era la votación de un proyecto de resolución, impulsado por la UDI, para que la Cámara expresara un respaldo a la gestión de Micco. Si el PC rechazaba esa resolución (como finalmente ocurrió), la DC le quitaría definitivamente el voto a la diputada comunista para presidir la Cámara.

Sin embargo, en la conversación entre Uriarte y Aedo, al menos la ministra logró ganar tiempo, ya que los diputados DC finalmente no zanjarán su postura a partir de esta resolución propuesta por la UDI -la que al cierre de esta edición fue aprobada- que además de criticar al PC también fustigaba al gobierno. El voto de la DC quedó a la espera de una carta que redactaría el presidente del PC, Guillermo Teillier, frente a esa querella contra Micco.

Uriarte, además, se encargó remarcar que esa resolución era ofensiva contra el Ejecutivo, por lo tanto, en ningún caso sería respaldada por los parlamentarios oficialistas. Ello ayudó a descomprimir y levantar el ultimátum que se había planteado respecto de esa declaración.

El problema es que independiente de lo que el PC resuelva sobre la querella contra Micco (presentada por la Comisión Chilena de DD.HH., entidad donde colaboran algunos abogados comunistas), hay algunos parlamentarios falangistas que ya tienen decidido no apoyar a Cariola.

En una tensa comida realizada la noche del martes, el diputado Miguel Ángel Calisto (DC) y Felipe Camaño (independiente DC) habrían admitido que optarían por el candidato que proponga la derecha para competirle a Cariola, el próximo 7 de noviembre.

En las últimas semanas, la ministra, además, sostuvo conversaciones particulares con diputados independientes que han puesto en duda su apoyo a la legisladora comunista. Se reunió con Andrés Jouannet, Carlos Bianchi y René Alinco, con quien incluso se juntó dos veces, una de ellas con la propia Cariola presente. No obstante, algunos de estos legisladores sin militancia no han cambiado su posición, al punto que el mismo Alinco se alineó el martes con la derecha y el PDG para sacar a la diputada Consuelo Veloso (RD) de la presidencia de la Comisión de Agricultura.

La secretaria de Estado también ha sostenido conversaciones con parlamentarios del PDG, donde están divididos. No obstante, los que están a favor de respetar el acuerdo para elegir a Cariola están sometidos a una fuerte presión en redes sociales para que reviertan su postura.

El Plan B

Dado el escenario adverso, desde el mismo oficialismo se ha comenzado a sugerir un Plan B para atenuar el impacto de una derrota en el gobierno. Una alternativa es que el PC cambie el nombre de Cariola y lo reemplace por otro (a) diputado (a) comunista. Luis Cuello, Daniela Serrano y Alejandra Placencia, se mencionan como cartas en las bancadas oficialistas.

Una jugada de ese tipo permitiría conservar algunos votos, ya que uno de los problemas que le han transmitido algunos legisladores díscolos al gobierno es que particularmente Cariola, dada su popularidad, tiene una carga negativa por haber sido rostro y coordinadora de la fallida campaña del Apruebo.

La bancada del PC.

Otra salida es que derechamente el PC ceda el cupo o enroque su presidencia para otro año, a cambio de que asuma ahora un representante de otro comité oficialista.

Una tercera alternativa es abrir una negociación de emergencia con la UDI, RN y Evópoli, para rehacer todo el acuerdo administrativo con el fin de repartirse equitativamente los períodos en la mesa de la Cámara y los cupos y jefaturas de comisiones. Algunos legisladores opositores dicen que estarían abiertos a escuchar una oferta, pero el oficialismo y el gobierno deberían hacer una propuesta mucho más atractiva que la que hoy representa una alianza con la DC y el PDG.

No obstante, ciertos legisladores sostienen que es difícil cambiar el desenlace de esta historia y que la suerte ya está echada.