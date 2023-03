En busca del tono perdido: el tironeo interno tras los vaivenes del discurso de Boric por crisis de seguridad

Altos niveles de exposición, con ocho salidas mediáticas en cuatro días, han marcado una semana compleja para el Presidente Gabriel Boric. Tras el asesinato de la sargento segundo Rita Olivares, el Mandatario dio un paso al frente y no se abstuvo de dar reiteradas señales de apoyo a Carabineros de Chile, al punto de anunciar que los acompañara en procedimientos policiales.

Pero también, en las últimas horas y a propósito de una nueva conmemoración del Joven Combatiente, el Jefe de Estado ha intentado -para algunos en el oficialismo de manera poco exitosa- un equilibrio en el tono.

Lograr una armonía en sus declaraciones no ha sido fácil y así lo admiten en el gobierno. Si a inicios de esta semana Boric viajó hasta Quilpué para dar sus condolencias personales a la familia, habló desde La Moneda con un duro mensaje a los delincuentes (advirtiendo que las policías se van a defender) y participó del responso de la exfuncionaria policial, ayer tuvo que dar señales opuestas.

La jornada del Día del Joven Combatiente, este miércoles, fue quizás la más evidente en la búsqueda de un relato equilibrado por parte del Jefe de Estado. Si bien ayer visitó a los oficiales que se desplegaron para contener los desórdenes y les entregó su respaldo para cumplan sus funciones, subrayó ante ellos que la jornada era precisamente una conmemoración por el asesinato -en manos de Carabineros de Chile- de los hermanos Vergara-Toledo durante la dictadura y que debían respetar siempre los DD.HH. en sus actuaciones.

La noche anterior ya había salido a contradecir a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien aseguró que las policías habían incurrido en violaciones de derechos humanos durante el estallido social de 2019, porque no tenían cómo defenderse.

“Las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación, y entrar en esa deriva argumentativa es muy peligroso para la democracia. Respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que no tengo ninguna duda, no es a costa de los DD.HH.”, escribió, abriendo una polémica con la jefa comunal, quien incluso lo trató de inmaduro.

Y la noche de este miércoles dio otra señal: visitó el memorial por un nuevo aniversario de las muertes de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, donde -por segunda vez, tras el responso de la sargento Olivares- fue recibido con algunos gritos. Ese nivel de exposición, dicen en el Ejecutivo, ha sido parte del propio interés de Boric por estar al frente de la contención de la crisis.

Tironeo coaliciones

Pero más allá de la contingencia, reconocen en La Moneda, el Presidente se ha visto estos días especialmente tironeado por sus coaliciones y también por la percepción -que acusan ha instalado la derecha- de que ellos tienen responsabilidad en el descrédito de la institución de Carabineros de Chile. Si bien el Mandatario ha llamado a hacer una reflexión sobre las actuaciones del pasado a su sector político, ha evitado -dicen las mismas fuentes- hacer un mea culpa categórico.

La incomodidad que se ha instalado en sectores más a la izquierda de Apruebo Dignidad como su propio partido, Convergencia Social, es otro de los factores que Boric ha tenido que ponderar estos días. Sobre todo, cuando ese sector -además del PC- han alzado discursos derechamente opuestos a la línea del gobierno en el tema de seguridad.

De hecho, ayer personeros de esas bancadas se abstuvieron o rechazaron el artículo de la Ley Naín-Retamal en que se establece una legítima defensa privilegiada para las policías.

Si bien en el gobierno desdramatizan esas votaciones en el entendido de que comparten el no haber dado un cheque en blanco al Senado y que la normativa es mejorable, también afirman que es un ripio más en el relato que ha querido instalar el Mandatario estos días. En el oficialismo si bien algunos entienden que en su rol el Jefe de Estado debe dar señales republicanas, insisten en que los parlamentarios tienen el deber de evitar que la derecha les imponga los márgenes del debate.

Pero en Convergencia Social -al menos- han calificado como “reaccionarias” las apariciones del Presidente. “No se pueden eximir de esa reflexión quienes expusieron a Carabineros mandándolos a la calle mientras le declaraban la guerra al propio pueblo sin entregar soluciones políticas de fondo, o quienes se bajaron de la mesa de seguridad para hacerle un gallito político a un gobierno, o quienes rechazaron la partida presupuestaria para entregarle más recursos a Carabineros, como el diputado Schalper o el diputado Longton. Acá la invitación a reflexionar es para todos”, dijo ayer a este medio el timonel de la colectividad, Diego Ibáñez.

El tono del Presidente también fue tema esta mañana el Congreso. “A mí no me incomoda (el tono del Presidente), él ha sido claro siempre en su disposición a dudar y reflexionar según el contexto que se está viviendo en el país. Él está muy consciente que hoy día estamos en una crisis de seguridad pública, pero que al mismo tiempo hay que enfrentarla de manera integral, con políticas efectivas y no efectistas ni show mediático”, dijo el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre.

Y agregó: “Como lo dijo el Presidente ayer en la conmemoración de tres casos emblemáticos de la dictadura militar que fueron degollados por agentes del Estado, precisamente Carabineros, Guerrero, Nattino y Parada, la seguridad pública no es incompatible con los DD.HH.”.