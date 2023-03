Joven y renunciado: polémica por contratación del cuñado de Jackson termina forzando su salida del MOP

“Asesoría directa a la dirección general de obras públicas en el plan de infraestructura del Buen Vivir”.

La descripción del cargo es la que, hasta la fecha, desempeñaba el periodista Vicente Gutiérrez en la Dirección General de Obras Públicas (DGOP). Sin embargo, tras el revuelo que generó su nombre en redes sociales, terminó renunciando a la repartición al cierre de esta edición, según confirmó La Tercera PM.

Acorde a los datos de Transparencia Activa, el comunicador aterrizó en enero de este año a la división, a honorarios, y por una remuneración bruta de $ 2.183.908. El nombre de Gutiérrez podría ser uno más en las reparticiones del Estado, pero la polémica escaló en redes sociales cuando comenzó a circular su parentesco (hermano) con la escritora -y actual pareja del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson- Camila Gutiérrez, autora de “Joven y Alocada” (2013) y “Ni la música me consuela” (2022).

Los comentarios sobre la pertinencia de la contratación del periodista no dejaron indiferentes al mundo político. El excandidato presidencial de republicano José Antonio Kast señaló -a través de Twitter- que “la contratación millonaria del hermano de la pareja del ministro Giorgio Jackson en el Ministerio de Obras Públicas para trabajar en el ‘Plan Buen Vivir’, que es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, es una grave infracción a la probidad que debe ser investigada”.

En todo caso, y desde la llegada de Ana Lya Uriarte a la Segpres, la coordinación general de ese plan quedó en manos de la ministra y Jackson solo supervisa los temas de restitución de tierras e inversión

En su defensa, el senador y timonel de Revolución Democrática (RD) -colectividad a la que pertenece Vicente Gutiérrez-, Juan Ignacio Latorre, salió a descartar la influencia del ministro Jackson en el fichaje, relevó la trayectoria del comunicador y dio detalles del proceso de contratación del militante.

Más sobre Vicente Gutiérrez

“Hay una especie de obsesión con cargarle cosas a Giorgio Jackson, como si él hubiese intervenido en la contratación del periodista en el MOP. Es el hermano de la polola de Giorgio Jackson, él mismo ha dicho que no tiene nada que ver en esa contratación. Vicente es un periodista que trabajó en la diputación de Natalia Castillo (...). La jefa de gabinete de Natalia Castillo trabaja en el MOP (N. de la R.: Dinka Acevedo) y en enero pidieron ellos contratarlo a él en el equipo de comunicaciones del MOP, fue una decisión autónoma de, en ese momento, el exministro Juan Carlos García y su jefa de gabinete y el área de comunicaciones que conocía a Vicente (...). Giorgio Jackson no tuvo nada que ver en esa contratación”, detalló.

Latorre, eso sí, ahondó en el material que ha rondado del periodista en redes sociales, donde se le muestra realizando de distintas performances en su breve carrera musical. “Respecto de las burlas a Carabineros, es algo que él -como persona adulta- tendrá que hacerse responsable. Las declaraciones que se hicieron en el contexto del estallido social... eso ya cabe en el ámbito de la responsabilidad personal”, dijo.

Un perfil “más joven”

Periodista de la Universidad Diego Portales, Gutiérrez se desempeñó como asesor comunicacional en la Cámara de Diputados de la exparlamentaria Natalia Castillo (ex-RD) y de la diputada Maite Orsini (RD). También cuenta con experiencia en organizaciones no gubernamentales como Iguales y en medios de televisión como La Red. Al igual que su hermana, ha incursionado en la escritura con el libro “Ansioso y desnudo” (2019). Gutiérrez también tuvo una breve experiencia electoral: el 2021: compitió por la concejalía de Ñuñoa en cupo RD, sin éxito, obteniendo 2.837 sufragios.

En el Frente Amplio mantiene amistad y cercanía con militantes como Orsini, Emilia Schneider (CS), Catalina Pérez (RD), entre otros. Su amplias redes en el bloque, argumentan cercanos de Gutiérrez en el oficialismo, echan por tierra la tesis del “pituto” del ministro de Desarrollo Social. Aunque para otros, reconocen -en privado- que su contratación se vuelve un “flanco” innecesario para el Ejecutivo siendo hermano de la pareja del ministro.

La polémica forzó a que Desarrollo Social entregara una versión sobre el tema. Desde la repartición señalaron que no tienen ninguna relación con el profesional, ya que él no forma parte de ningún equipo del ministerio ni de alguno de sus servicios asociados y no cuenta con ningún vínculo contractual con la institución.

Como complemento a la versión entregada por el senador Latorre, fuentes que conocieron del proceso de su contratación aseguran que a inicios de este año la Secretaría de Comunicaciones (Secom) pidió al gabinete del exministro Juan Carlos García “rejuvenecer” el equipo, contar con más presencia -por ejemplo- en matinales y que ayuda a la difusión del trabajo de la cartera. En ese contexto, en el MOP contactaron a Gutiérrez, fue entrevistado, fichado, y estuvo a prueba durante febrero, mes en que tuvo una buena evaluación. Desde Obras Públicas declinaron dar una declaración sobre el tema, mientras que el aludido tampoco respondió a los contactos de este diario.