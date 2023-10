En busca del voto 14: las frenéticas y frustradas gestiones para aprobar enmiendas sustantivas al texto constitucional

La derecha sabe que cuenta con el voto de la comisionada DC Paz Anastasiadis. Las miradas apuntan a los expertos del PPD. Sin embargo, los tres representantes de ese partido, luego de analizar las indicaciones, concluyeron que casi no hay espacio para entregar su respaldo a los textos de Chile Vamos. Todo lo que no logre 3/5 será rechazado y, por lo tanto, la norma equivalente del texto del Consejo será confirmada y no se podrá modificar nunca más.