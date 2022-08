“Equipo anticorrupción electoral”: RN suma nueva ofensiva fiscalizadora de la derecha

Diputados, exparlamentarios y exautoridades de gobierno. Esa es la conformación del grupo que lanzará por estos días Renovación Nacional, a fin de aumentar la ofensiva fiscalizadora en contra del gobierno. “Equipo anticorrupción electoral” es el nombre con el cual lo bautizaron y que tendrá como coordinador general al diputado y secretario general del partido, Diego Schalper, y cuyo principal objetivo será velar porque se cumpla la prescindencia electoral y no hayan entidades públicas a favor del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.

Dentro de sus integrantes estarán los diputados Miguel Mellado, Paula Labra y Sara Concha (Partido Conservador Cristiano); además de los exdiputados Sebastián Torrealba y Luis Pardo, este último director del Instituto Libertad. También participarán los exsubsecretarios Katherine Martorell (Prevención del Delito) y Pedro Pizarro (Previsión Social). Y colaborarán la exjefa de división de la Segpres, Constanza Castillo; y el exseremi de Medio Ambiente, Gonzalo Méndez.

“Hemos decidido promover un equipo de parlamentarios, dirigentes y expertos a fiscalizar, hacer seguimiento y denunciar la corrupción electoral que estamos viendo a nivel nacional y municipal”, dijo Schalper sobre el grupo.

La idea es que los personeros puedan fiscalizar el correcto uso de los recursos, tanto en los organismos del Estado dependientes del gobierno, como en aquellas municipalidades que estén lideradas por alcaldes a favor del Apruebo. En ese sentido, es que pondrán atención sobre eventuales contrataciones de funcionarios que les parezcan indebidas -o si hay incumplimiento de la jornada de trabajo- compras públicas que estén bajo la modalidad de trato directo (sin licitación de por medio) y revisar si es que existe parcialidad a la hora de invitar a autoridades para eventos públicos.

La ofensiva se enmarca dentro de los esfuerzos de Chile Vamos por tener un rol opositor más duro contra el gobierno. Tanto RN, como la UDI y Evópoli han hecho acciones fiscalizadoras como oficios, interpelaciones a ministros de Estado y recurrir a la Contraloría. Sin embargo, no han sido tan severos como el Partido Republicano, el cual ha avanzado en iniciativas como la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches.

Por lo mismo, algunos partidos han querido avanzar un poco más. Por ejemplo, esta semana la UDI -liderada por el senador Javier Macaya y su secretaria general, María José Hoffmann- anunciaron la plataforma web “Sin Trampas” para poder recibir denuncias sobre intervencionismo electoral.

Mientras que el Partido Republicano tiene la iniciativa “Yo te Fiscalizo”, con un equipo encargado de observar al detalle las actuaciones del gobierno y enviar decenas de oficios desde la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la oposición ha sido un tema hasta cuánto endurecerse frente al gobierno. En ese sentido, en el sector siempre han promovido el ser una “oposición constructiva” a fin de diferenciarse del rol que tuvo la izquierda cuando la derecha era gobierno con Sebastián Piñera. En esa oportunidad, hubo más de siete acusaciones constitucionales en contra de autoridades de esa administración.

Para marcar un contraste con la antigua oposición, Chile Vamos ha decidido no apoyar a algunas iniciativas más duras, como la acusación contra Siches. En esa oportunidad, de hecho el sector no votó a favor del libelo. A eso se suma, que durante el último tiempo ha existido consenso de que algunas acciones fiscalizadoras no son tan efectivas, como ocurrió con las interpelaciones. Cuando se usó esa herramienta contra los ministros de Educación y de Salud, en el sector sacaron el diagnóstico de que no tuvo mucha visibilidad el hito, y que no hizo “mucho daño” al gobierno.

Sin embargo, lo cierto es que RN ha lanzado acciones fiscalizadoras que no han quedado en nada. Por ejemplo, en abril de este año el presidente del partido, el senador Francisco Chahuán, anunció la ofensiva de las “vocerías temáticas”, que venía a reemplazar lo que en un principio llamó el “gabinete en las sombras”.

La idea era que hubiera referentes que hicieran oposición al gobierno en diferentes áreas, como el exministro de Salud, Emilio Santelices, en los temas relativos al Minsal, o la exsenadora Marcela Sabat, en los focos de infancia y mujer. Sin embargo, la iniciativa no tuvo mayor repercusión pues nunca más se hizo nada público con el grupo y el tema pasó al olvido.