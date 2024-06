“Esto es trágico”: el angustioso relato de una residente de Curanilahue, la zona más afectada por las lluvias

Era la tarde del martes cuando el ministero (s) del Interior, Manuel Monsalve, anunciaba que se decretararía zona de catástrofe en la totalidad de la Región del Biobío. A esa altura las fuertes lluvias hacían lo suyo y se reflejaban en calles anegadas, inundaciones, derrumbes y clases supendidas, entre otras.

Y en esa región, una comuna fue particularmente azotada: Curanilahue ha sido uno de los sectores más afectados no solo del territorio, sino que de todo Chile tras el paso del sistema frontal. Lo anterior obligó no sólo a que la vicepresidenta Carolina Tohá se tuviera que trasladar a la zona, sino que el Presidente Gabriel Boric se comprometió a viajar al territorio una vez regrese de su gira por Europa. En el sector, se desbordaron los ríos Las Ranas y Curanilahue, además del estero Las Plegarias, dejando varias viviendas con afectaciones. Pero también negocios familiares con años de esfuerzo.

Tal es el caso de Tamara Rosas, dueña de Los Rivera Restobar, quien ha tenido que cerrar su negocio frente a las lluvias durante casi toda la semana. Pero no sólo por las lluvias en sí, sino por lo que ellas causaron: durante el miércoles el agua entró a su negocio, dejando barro en todo el local: “Está lleno de agua, de barro, está todo desordenado y no hemos podido hacer nada. Da pena ir a verlo”.

Tamara también describe a La Tercera la repercusión que ha tenido esta tragedia en la comuna. “Creo que ha sido la época más horrible que nos ha pasado, si bien no alcanzó a que el agua entrara a mi casa, porque está en alto. Pero sí nos vimos afectados porque tuvimos que cerrar el negocio, y nosotros como familia vivimos el día a día gracias al local, y al tenerlo cerrado no generamos dinero, y detrás de eso hay una familia, hay estudios, cuentas que pagar, cosas del diario vivir”.

Además, cuenta que se han producido cortes de suministro de agua en toda la comuna de Curanilahue desde el miércoles y recién el día de hoy “corre un chorrito de agua”. Essbio informó mediante redes sociales que se esta avanzando en la reposición de agua potable en Curanilahue y proyecta 75% de los clientes cuenten con agua para las 15.00 horas.

“Con todo esto y con el hecho de que no haya agua, uno no puede limpiar y al no hacerlo produce que ese barro que entra de la calle se pegue y te manche todo, cuesta sacarlo” añadió.

La alcaldesa Alejandra Burgos señaló esta mañana a través de Radio Pauta que “las viviendas no están en su totalidad con pérdida. En realidad, (las principales) son pérdidas materiales, de enseres, alrededor del 60% ha perdido todos sus enseres. Tenemos un porcentaje bajito de viviendas que quedarán inhabilitadas”.

Pasadas las 10.00 del día viernes, la ministra del Interior Carolina Tohá llegó hasta el albergue habilitado por el Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA) Fermín Fierro Luengo donde se reunió con la delegada presidencial de Bío Bío Daniela Dresdner, la alcaldesa de Curalinahue, y autoridades policiales y regionales.

Además el presidente Gabriel Boric señaló desde su gira presidencial que al llegar al territorio chileno visitaria de forma inmediata la comuna.