Expediente Democracia Viva: los audios entre Daniel Andrade y la concejala Paz Fuica (RD) sobre la “presión” para concretar los convenios

Eran las 13.06 de la tarde del 26 de septiembre del 2022 cuando la concejala de Antofagasta, Paz Fuica (RD), recibió un mensaje de audio en su WhatsApp de parte del presidente de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, también militante de Revolución Democrática y entonces pareja de la diputada Catalina Pérez.

En la conversación, ambos militantes hablan sobre presuntas presiones que estaría recibiendo la organización -hoy investigada por millonarios convenios con la seremi de Vivienda de Antofagasta- de parte de las instituciones encargadas de evaluar los convenios.

Andrade, quien fue detenido durante la mañana de este miércoles y será formalizado por delitos de corrupción, envió ese día un mensaje de audio a la concejala de Antofagasta y exjefa territorial de su otrora pareja. La conversación entre el otrora presidente de Democracia Viva y la concejala se dio mientras esta, además, se desempeñaba como jefa de gabinete del seremi de Vivienda, Carlos Contreras, quien también fue detenido durante esta jornada. Y que por cierto, en ese minuto también militaba en las filas del partido del Frente Amplio.

“Nos está apretando para que cerremos el trato poh’”

Los mensajes entre Andrade y Fuica comenzaron luego que el primero enviara un audio pasadas las una de la tarde de aquel día de septiembre del año pasado. Según la transcripción de la conversación, que forma parte de los antecedentes de la Fiscalía y a los cuales tuvo acceso La Tercera, el entonces presidente de Democracia Viva había tenido una conversación con Carlos Contreras previamente por lo cual le expresó su preocupación a la otrora jefa de gabinete.

Daniel Andrade: “Oye Paz te escribía porque mira estamos un poco preocupados nosotros desde la fundación, igual lo conversé con Carlos el otro día en el carrete acá en Santiago, estamos preocupados porque como que SERVIU nos dijo como que toda la wea (sic) era para infraestructura principalmente cachay, y no era mucho lo que habíamos conversado antes. Carlos me dijo un poco que él cree que en el SERVIU como que nos quiere espantar del Convenio para que no lo hagamos, entonces Carlos me dijo que lo conversáramos esta semana pero a la vez SERVIU nos está apretando para que cerremos el trato poh’ cachay. Entonces quiero ver bien cómo lo hacemos con ese tema, a ver si lo podemos resolver luego, vale?”.

Después de 31 minutos, la entonces jefa de gabinete de Contreras le respondió a la entonces pareja de la diputada Pérez y presidente de Democracia Viva, explicando que el convenio era con el Minvu, acordando una conversación posterior para poder hablarlo de mejor manera.

Paz Fuica: " Sii, yo te llamé el sábado, pero después como que no seguí insistiendo y después en la tarde ya me olvidé honestamente Dani, pero sí, veámoslo en la tarde si yo hoy día estoy conversando con todas las fundaciones porque eh, el acuerdo es con el Seremi, no con el Serviu cachay, ellos están presionando para la firma pero nosotros ya les dijimos que habían unas cosas que habían que afinar primero antes de la firma cachay. No sé si te puedo llamar más tarde, como tres y media cuatro”.

Ante lo cual Andrade, cerca de 40 minutos después, le pide que lo llame a las 17.30, ante lo cual Fuica responde afirmativamente y le dice “o antes si quieres”. Con ese mensaje concluye la conversación entre ambos, al menos a través de la red social de mensajería.

Los otros mensajes de Fuica

En el expediente de la Fiscalía también existe otro audio de interés de la investigación el cual fue recogido por la PDI. Este se trata de una conversación entre la concejala Fuica, quien a la vez era jefa de gabinete de Contreras y Lorena Cisternas, representante de la Fundación Movimiento Fibra.

La conversación ocurrió el 22 de marzo del 2023, antes de que estallara el denominado caso líos de platas, y esta Fuica le ofrecía a Cisternas la realización de un convenio entre la seremi de Vivienda con la fundación hoy también investigada por el Ministerio Público.

Paz Fuica: “Lore disculpa que te mande un audio pero es para no tener que escribir todo, hemos estado pensando en presentar algún proyecto de salud mental en campamentos, pero necesitamos un ONG que nos patrocine el proyecto por que o si no no podemos postular y estábamos viendo la posibilidad de presentar ahora el fmr (formularios) para armarlo, lo estoy armando yo con la Pato Siglich que es trabajadora social del hospital, la que creo el proyecto de salud mental para personas en situación de calle, ella trabaja en el hospital y es trabajadora social y es compañera RD, entonces queremos ver la posibilidad de realizar el proyecto pero necesitamos una fundación, tu creí que Fibra nos pueda apañar con esto, ósea nosotros armamos el proyecto y lo veríamos, pero en el fondo lo ósea iría con el nombre de la fundación poh, hay te pido si podí darle un vuelta, que me dices si es posible o no y eso po wuachis, igual le voy a escribir a un par más pero para tenerlo hay como primera opción, habíamos pensado en ti con Carlos”.

A 30 minutos de ese mensaje, Lorena Cisternas respondió conforme de la conversación, aunque advirtió que la fundación ni siquiera tenía dirección en Antofagasta.

Lorena Cisternas: “Hola, oye me parece super bien el principio, pero no sé si podemos por que como fundación no tenemos dirección acá en la región, entonces los de FDR, habría que ver con que organización la postulamos, por que tiene que ser una organización regional”