Fiscalía reactiva causa de lesiones contra carabinero imputado por disparo a Gustavo Gatica y defensa pide nuevo cierre de indagatoria

El 29 de marzo de 2018, para la conmemoración del Día del Joven Combatiente, Ettien Gutiérrez (22) estaba protestando en Villa Huechuraba. Declaró ante la policía que sin provocación, unas tanquetas de Carabineros lo empezaron a seguir y le hicieron una encerrona, hasta que sintió un fuerte golpe en la cara y cayó de rodillas. Exámenes médicos establecieron que quedó con una disminución importante de su capacidad visual y podría quedar con la pérdida de visión permanente del ojo izquierdo.

Así, el 5 de septiembre de 2018 el abogado Sebastián Velásquez, en representación de Gutiérrez, se querelló en contra el presunto autor de la agresión: el teniente coronel Claudio Crespo (44), el mismo carabinero que casi dos años después sería formalizado por provocar lesiones graves a Gustavo Gatica (21), en una manifestación cerca de Plaza Italia, el 8 noviembre de 2019.

Esa vez el caso de Gutiérrez quedó en manos del fiscal José Morales y tras realizar diligencias, el 14 de agosto de 2019 pidió audiencia para no perseverar en la investigación en contra de Crespo. “El 18 de junio de 2019 la fiscalía ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, dice el escrito presentado ante el tribunal.

Luego, en una audiencia del 3 de diciembre de 2019, donde estuvo presente el fiscal Ulises Berríos, el juez Rodrigo García aceptó cerrar el caso y no preservar en el mismo.

Unos meses después de que el Ministerio Público pidiera el cierre del caso de Gutiérrez, Crespo empezó a ser el sospechoso del ataque que sufrió Gatica en noviembre de 2019.

Poco después, el 13 diciembre de 2019, el abogado de Gutiérrez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), también querellante en el caso, pidieron la reapertura. Según dijeron, había varias diligencias pendientes.

En esa oportunidad, el abogado de Gutiérrez aseguró que la resolución del cierre de investigación les estaba causando “agravia como querellantes, atendido a que no se sigue investigando un delito especial de funcionario público, como lo es el de apremios ilegítimos”. Además, dijo que no se les comunicó ni por la fiscalía ni por el tribunal el cierre de la investigación antes de informar la decisión de no perseverar en el caso, lo que va a en contra de lo establecido en el Código Procesal Penal.

El 14 de febrero el tribunal acogió la solicitud de los querellantes y dio luz verde a reabrir el caso, que quedó en manos de la fiscal jefa de Alta Complejidad, Ximena Chong, y se ordenaron varias diligencias.

Entre ellas, citar al médico de la Clínica Dávila que hizo los exámenes oculares a Gutiérrez, para determinar las lesiones de la víctima, además de a los funcionarios policiales que detuvieron al joven. Estos son el capitán Cristóbal Rivera, el subteniente Brian Vidal, el sargento Segundo Claudio Padilla y los cabo 2º Diego Sandoval y Cristián Machuca, “esto en virtud de que no han declarado ante la fiscalía y que en el relato de los hechos esta parte contempla ambigüedad y falta de consistencia en el relato”, dice el acta del tribunal.

El INDH requirió la realización de un informe pericial mecánico para determinar el origen y forma de comisión de los apremios y las lesiones que afectaron a la víctima.

Además, el 4 de marzo el juez Cristián Sánchez recibió un escrito de Ricardo Mestre, jefe de gabinete del fiscal nacional, en donde este último dijo que recibió un oficio en el que se acusó el incumplimiento de instrucciones generales del Ministerio Público en casos de torturas y tratos crueles. Señaló que el fiscal regional iba ser quien determinaría si hubo falta de cumplimiento o responsabilidades administrativas.

Luego, el 10 de junio se amplió la investigación por 120 días más, es decir, hasta noviembre. En ese escenario, Pedro Orthusteguy, abogado de Crespo pidió al tribunal el cierre de la investigación y se fijó audiencia para el 13 de noviembre. Este caso, indican fuentes del caso, podría generar complicaciones en la indagatoria que se sigue contra Crespo en el marco del caso Gatica, ya que podría considerarse como un patrón de conducta a la hora de enfrentar protestas.

En tanto, la semana pasada fue citado a declarar Crespo en la causa por lesiones a Gustavo Gatica, instancia en que habría guardado silencio.

En paralelo, el Ministerio Público se encuentra analizando si es que abre una investigación administrativa por haber cerrado en una primera instancia la indagatoria contra Crespo.