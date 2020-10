Funcional al Rechazo y dañina para la participación: La preocupación opositora por la violencia previa al plebiscito

Sacar una declaración conjunta de toda la oposición condenando la violencia. Esa fue la propuesta que hizo en las últimas horas el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, en el grupo de WhatsApp que comparte con sus pares de la centroizquierda. El excanciller advirtió que los hechos ocurridos en la jornada de ayer -a un año del estallido social- podría generar temor a una semana del plebiscito y, además, beneficiar la opción del Rechazo.

Sin embargo, según quienes conocieron del intercambio, la presidenta de RD, Catalina Pérez, advirtió que hacerlo implicaba seguir poniendo el foco en la violencia en vez de las masivas manifestaciones que también marcaron la jornada y que había que tener “mucho cuidado con el tono”. Su mirada fue secundada por la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano.

El debate, dicen en la oposición, refleja que los actos de violencia -que terminaron con dos iglesias quemadas- volvieron a complicar al sector, desde donde si bien han condenado los hechos, no tienen una lectura única sobre sus efectos ni tampoco sobre cómo enfrentarlos ante la opinión pública.

Lo que sí comparten en la centroizquierda es que lo ocurrido el fin de semana solo favorece a quienes están por no modificar la Constitución con la opción Rechazo. De hecho, destacan que varios de sus principales figuras ya han intentado vincular al Apruebo con los hechos de violencia. Asimismo, advierten que esto podría tener incidencia en los niveles de participación del referéndum del domingo.

“Las demandas del movimiento social que se ha desplegado en el país no tienen ninguna relación con estos actos vandálicos y serviles a los intereses de la extrema derecha. Estos hechos son una lamentable excepción a una jornada de masiva y pacífica expresión ciudadana”, señaló el Partido Socialista en una declaración durante la mañana. Mientras que la Democracia Cristiana aseguró que “la delincuencia no es lo mismo que movimiento social y sus actos no constituyen protesta legítima. Ellos no buscan cambiar nada: ni la Constitución ni el modelo neoliberal. Ellos sólo son funcionales al Rechazo. Nosotros creemos en el país del diálogo y la paz. En el país del Apruebo, que busca un nuevo pacto social donde al fin podamos todos encontrarnos. Es preciso. Chile lo merece y necesita”.

El timonel socialista, senador Álvaro Elizalde, sostuvo que “independientemente que estos hechos puedan ser utilizados por la campaña del Rechazo, nuestra condena no responde a cálculos políticos electorales, sino a convicciones profundas porque la violencia no debe tener cabida en nuestra sociedad”.

Desde el PPD, en tanto, Heraldo Muñoz afirmó, en tanto, que “unas pequeñas minorías empañaron el aniversario del 18-O con violencia y quemas de iglesias que condenamos firmemente (...). La inmensa mayoría del país está por canalizar su malestar votando el próximo domingo por el Apruebo y la convención constitucional”. Y agregó: “¿A quién le sirve esto? Solamente a quienes se oponen a los cambios profundos y a los que quieren que la gente sienta temor y tristeza y quizás no vaya a votar el próximo domingo”.

Mientras que el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, señaló que “ayer vimos dos realidades, una positiva, por un lado, de numerosas manifestaciones pacíficas en favor del Apruebo, a lo largo de todo Chile, y, por otro, algunos lamentables focos de violencia, muy minoritarios".

Y agregó: "Condenamos con fuerza esa violencia, así como hemos condenado siempre las violaciones a los DD.HH. por parte de agentes del Estado. Ambos tipos de violencia deben ser erradicados de nuestra vida en sociedad. En cuanto a algún posible impacto de los actos de violencia que se vieron ayer, con respecto al plebiscito, creo que, de tener algún impacto, sería muy marginal. La ciudadanía tiene muy claro lo que está en juego en el plebiscito, en cuanto a democratización del país, y posibilidad de cambios reales, y, por ello, tiene tomada, hace mucho tiempo, una decisión ética al respecto, no condicionada a las circunstancias”.

En el sector reconocen que el hecho de que haya matices en la condena a la violencia, por ejemplo aluden al Partido Comunista, puede ser aún más contraproducente para el Apruebo. “Esta violencia es la que más duele. Como siguen matando e hiriendo a nuestro pueblo. Las iglesias se reconstruyen, los ojos y las vidas no”, escribió en su Twitter esta mañana la diputada Camila Vallejo (PC), aludiendo al caso de Aníbal Villarroel, joven que murió en la población La Victoria, según el gobierno, “en medio del contexto de un ataque a Carabineros”.

En tanto, desde el Frente Amplio -quienes no realizaron una declaración institucional por el tema- también condenaron la violencia, aunque enfatizaron en que se deben “atacar” las raíces del malestar ciudadano. Pese a esto, en algunos sectores del bloque sostienen que estos hechos sí pueden ser “funcionales” al Rechazo y que no contribuyen a impulsar su opción ante el plebiscito.

En ese sentido, esta mañana la excandidata presidencial del bloque y vocera del Apruebo, Beatriz Sánchez, manifestó que “la pregunta es a quién le puede servir lo que pasó ayer. Nos duele y nos molesta (...), entonces sí condenamos la violencia”. Mientras que el diputado de RD, Giorgio Jackson, señaló que “nos gustaría pensar cómo se termina con la violencia y sus consecuencias nefastas”.

En tanto, el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, sostuvo que “la democracia y sus instituciones tienen fatiga de material hace años. Ahora tienen problemas de legitimidad. Una parte de ese desafío se resuelve con el proceso constituyente. Creo que eso es más poderoso. Creo que la violencia ayudará incluso a que más gente vaya a votar. Chile tienen un pueblo digno y valiente. Sorprenderán votando más y mejor”.

Al cierre de esta edición los partidos del sector no descartaban emitir una declaración conjunta condenando los hechos de violencia y separándolos de las legítimas manifestaciones.