Ha llegado carta: clubes ingleses y la ANFP se pelean por escrito tras el bloqueo a Brereton y Sierralta

El bloqueo de las principales ligas de Europa parece no ceder. La Premier League, la Liga de España y la Serie A se mantienen firmes en su postura de entregar total potestad a los clubes que se nieguen a permitir que sus seleccionados viajen para integrarse a la triple fecha Eliminatoria. Incluso están dispuestos a elevar medidas cautelares. La guerra parece estar desatada.

Poco importan las amenazas de la FIFA, que advierte que pasará cuentas a los torneos que desconozcan los acuerdos firmados a principios de agosto. Ni siquiera los inquieta que Gianni Infantino, la máxima cabeza del fútbol mundial, saliera a pedir que revirtieran su decisión.

En la ANFP, hasta ayer en la tarde, seguían con atención cada paso de la historia que amenaza la triple fecha. La Conmebol, de momento, no ha entregado ninguna información. No ha citado a reuniones extraordinarias. Alejandro Domínguez, el presidente de la entidad, no se ha dejado ver o escuchar. Sí recibieron la circular de Gianni Infantino, quien de alguna manera ha actuado de garante para asegurar que las Eliminatorias se realizarán a todo evento.

“Me gustaría que todas las federaciones miembro, todas las ligas y todos los clubes mostraran solidaridad e hicieran lo que es tanto correcto como justo para el fútbol mundial. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en la liga española y la liga inglesa, y consideramos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones de todo el planeta”, dijo ayer el abogado italiano.

Los diálogos entre Pablo Milad, el presidente, y sus respectivos pares de las distintas federaciones se han intensificado durante las últimas horas. También ha llamado directamente a la FIFA, para pedir antecedentes. Mientras más cerca está la triple fecha, más crece la inseguridad frente a la inflexibilidad europea. La cabeza del fútbol chileno ha estado en permanente contacto con los timoneles de sus próximos rivales: Rogério Caboclo (Brasil), Francisco Egas (Ecuador) y Ramón Jesurún (Colombia).

Correo de la Premier

En Quilín, sin embargo, se pronunciaron por primera vez apenas recibieron la carta del primer club que notificó a la Roja que no enviaría a su jugador. La amenaza pasó a ser una realidad. Blackburn Rovers, a través de una carta, notificó al equipo de Martín Lasarte que no cederá a Ben Brereton para la triple fecha eliminatoria.

La misiva enviada desde Inglaterra por el elenco de la Segunda División fue en duros términos. “Intransigente y aferrándose a que Chile pertenece a la lista Roja”, confirman a El Deportivo desde la sede del fútbol criollo al ser consultados. Esto obligaría al nacionalizado chileno a realizar una cuarentena en su regreso de las Eliminatorias. Reafirman que no lo cederán, pese a las amenazas de la FIFA.

En la ANFP no demoraron en responder. Lo hicieron en el mismo tono, “con dureza”, afirman. Desde el segundo piso de Quilín les hicieron saber que estaban desconociendo los acuerdos con la FIFA y que en caso de no ceder al futbolistas deberán asumir los graves castigos que ya fueron avisados desde Zúrich. “Procederá a reiterar a las respectivas asociaciones miembro y clubes afectados las bases reglamentarias a las que se encuentran sometidos, así como les hará participe de las consecuencias de su posible incumplimiento”, señaló el mismo Infantino en una de las tantas circulares que ha enviado durante los últimos días.

Durante esta mañana, cerca de las 11 horas, se sumó la segunda carta. También llegó desde Inglaterra: el Watford, de Francisco Sierralta, que ayer jugó en la victoria por 1-0 frente al Crystal Palace, por la Capital One Cup, notificó a la sede de Quilín que se ampará en el acuerdo que alcanzaron los elencos de la Premier League y no prestará al ex jugador de Universidad Católica para los duelos que se avecinan.

El documento enviado desde el norte de Londres fue más conciliador. La gran preocupación del elenco recién ascendido es la cantidad de días que perderán al defensor en su regreso a Inglaterra. Es por esto que piden que se les garantice que Sierralta no deberá cumplir la cuarentena en retorno al país. Bajo esa condición, lo ceden sin problemas, aseguran.

Cabe recordar que Gianni Infantino se comunicó directamente con Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido para facilitar los traslados a los países de la lista roja. “Le pedí el apoyo necesario, en particular, para que los jugadores no se vean privados de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA”, confesó

“He sugerido que se implemente un enfoque similar al adoptado por el gobierno del Reino Unido para las etapas finales de la Euro 2020 para los próximos partidos internacionales. Juntos hemos mostrado solidaridad y unidad en la lucha contra el coronavirus”, añadió.

La ANFP sigue a la espera de los pasos a seguir. Hasta esta edición, en Quilín se aferraban a la tranquilidad que entrega hoy la FIFA. No liberarán a ningún jugador y expondrán a los clubes a los respectivos castigos. Y avisan que, pese a no mediar ningún inconveniente, los jugadores comenzarán a llegar este domingo a Santiago para sumarse a los trabajos de Martín Lasarte.