Gianni Infantino golpea la mesa por las Eliminatorias: “Insto a todos a garantizar la liberación de jugadores internacionales”

Gianni Infantino está inquieto. La decisión de las ligas de Inglaterra y España de no facilitar a los jugadores que defienden a las selecciones que compiten en la denominada ‘zona roja’ por el Covid-19 pone en riesgo el desarrollo de las próximas jornadas de las Eliminatorias. El presidente de la FIFA golpea la mesa. Con sutileza, claro está, pero dejando claro que el objetivo de la organización que rige al fútbol mundial es garantizar el desarrollo del camino previo al Mundial de Qatar, programado para 2022.

El suizo establece la materia como prioritaria. “Hemos enfrentado juntos problemas globales en el pasado y debemos seguir haciéndolo en el futuro. La liberación de jugadores en las próximas ventanas internacionales es un asunto de gran urgencia e importancia. Estoy agradecido por el apoyo y la cooperación de muchas partes interesadas en el juego durante este período desafiante”, manifiesta en el inicio de una declaración publicad por las plataformas oficiales de la entidad.

Luego, es más concreto. “Hago un llamado a una muestra de solidaridad de cada asociación miembro, cada liga y cada club, para hacer lo que es correcto y justo para el juego global. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en ligas de Inglaterra y España, y creemos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones en todo el mundo”, sostiene, en una directa alusión a las ligas que anunciaron la medida de no permitir la salida de los futbolistas que participan en ellas para incorporarse a sus respectivas selecciones.

Infantino, durante la disputa de la Eurocopa (Foto: Reuters)

Una salida

Infantino revela, además, que se contactó con el primer ministro británico Boris Johnson, a quien le planteó una vía de solución. “Sobre el tema de las restricciones de cuarentena en Inglaterra, para los jugadores que regresan de países de la lista roja, le escribí al primer ministro Boris Johnson y solicité el apoyo necesario, en particular, para que los jugadores no se vean privados de la oportunidad de representar a sus países en las Eliminatorias, que es uno de los máximos honores para un futbolista profesional. He sugerido que se implemente un enfoque similar al adoptado por el gobierno del Reino Unido para las etapas finales de la EURO 2020 para los próximos partidos internacionales”, explica.

Finalmente, aunque siempre conservando un tono conciliador, insiste en la autorización para las principales figuras del fútbol mundial, buena parte de las cuales juegan en esos países. “Juntos hemos mostrado solidaridad y unidad en la lucha contra el COVID-19. Ahora, insto a todos a garantizar la liberación de jugadores internacionales para los próximos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA”, concluye.