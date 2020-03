¿Hay normas para el voto a distancia del Congreso? Las dudas que abrió el incidente de Van Rysselberghe

Hace siete días el Congreso aprobó el voto telemático, pero su implementación sigue en marcha blanca en ambas cámaras.

¿Qué se permite y qué no? Es la pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva para las mesas del Senado y la Cámara de Diputados, que hoy desde las 16 horas hará una primera prueba del nuevo sistema online.

Las dudas sobre la implementación y el código de conducta aplicable al voto telemático quedaron abiertas tras la difusión de imágenes de la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselbergue, que el viernes en la noche apareció votando online desde su cama y con una copa de vino. O con otro episodio conocido recientemente del senador PS Alfonso de Urresti jugando con su gato mientras otros parlamentarios debatían un proyecto de ley.

El incidente de la timonel gremialista, sumado a las dudas prácticas sobre el nuevo sistema, conllevará a que los comités parlamentarios de ambas cámaras definan el marco en que se aplicará el nuevo sistema, poniendo énfasis en las obligaciones que implica la posibilidad de participar a distancia del debate parlamentario.

Así lo confirmó esta mañana la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), quien apuntó sobre todo al criterio de cada legislador.

“Todos nosotros somos personas adultas que tenemos que resguardar nuestras propias conductas. Por cierto, haremos una disposición protocolar de funcionamiento, que ya lo hizo el señor secretario el día de ayer, se dio información, se dio un procedimiento de trabajo y eso tenemos que resguardarlo. Estar en sala presencial es lo mismo que estar a distancia. Los senadores que estamos en sala estamos vestidos formalmente para trabajar e igualmente debe ser a distancia", dijo la parlamentaria.

En su calidad de vicepresidente del Senado, el senador Rabindranath Quinteros (PS) planteó la necesidad de adaptar el reglamento de la corporación a las nuevas herramientas. “Es un periodo de aprendizaje y todos debemos colaborar para que tenga el mejor resultado. Seguramente más adelante podremos complementar la reglamentación existente que es muy básica y que está referida a esta materia”, dijo.

Consultado sobre el incidente protagonizado por la senadora Van Ryseelbergue, el senador PPD, Felipe Harboe, dijo que debe ser la mesa del Senado la que defina si corresponde o no algún tipo de sanción.

Harboe, sin embargo, dijo que “el teletrabajo supone que la persona, a pesar de estar en un lugar distinto, tiene la misma disposición a trabajar y la misma obligación y, por lo tanto, debe tener una disposición de trabajo, una calidad de trabajo, similar para que esto funcione. En la sala nadie puede tomar alcohol, no veo por qué alguien podría en su casa si está trabajando”.

Desde el comité UDI, el senador Juan Antonio Coloma, si bien no defendió la actuación de la timonel de su partido, sí planteó que es mejor aportar con soluciones para un sistema que está en rodaje en ambas cámaras.

"Siempre se puede criticar y está bien que uno pueda reflexionar. El Congreso tiene 200 años y nunca había funcionado este sistema. Hagamos instancias para ir mejorando, pero yo no soy de aquellos que me pongo en la fila cada vez que hay algo para criticarlo. No, yo me pongo en la fila para ir mejorando, generando más condiciones de rigurosidad y también, por ejemplo, fijar criterios que no están bien decididos”, aseguró.

Cámara exigirá formalidad

Si en el Senado hay dudas sobre la forma práctica como operará el sistema telemático de votación, en la Cámara de Diputados las preguntas se duplican. Y es que aplicar un sistema online para 155 parlamentarios se prevé complejo.

Por eso esta tarde se probará el sistema vía Zoom que la secretaría de la corporación contrató hace unos días para el funcionamiento paralelo de dos sesiones simultáneas, que permiten un máximo de hasta 100 usuarios cada una.

Asimismo, esta semana la comisión de régimen interno debe resolver cómo se verificará la votación y cómo se normará que la modalidad online de debate parlamentario mantenga el “decoro” que exige el actual reglamento de la Cámara baja.

Hay quienes estiman que aunque los parlamentarios expresen su votación online, deberá verificarse cada voto vía telefónica. Otros sostienen que hay que implementar el sistema telemático que propuso la mesa de la Cámara. Hasta ahora, la Cámara se prepara para una modalidad mixta con parlamentarios en sala y otra parte del pleno en sus domicilios.

Lo que sí esta claro es que el sistema no podrá aplicarse para la elección de la nueva mesa de la Cámara porque es votación secreta. Por eso se prevé que el martes 7 de abril, día de la elección, será la última sesión presencial de la Cámara.

El presidente de la Cámara, Iván Flores, reconoce que "tenemos en preparación un instructivo de cómo proceder. Está demás decir que una sesión telemática es exactamente igual respecto de las formalidades, el uso de la palabra, el voto, que cualquier otra sesión ya sea ordinaria o extraordinaria”.

Flores añade: “No vamos a pedir tenida formal, pero desde donde estén los parlamentarios deben estar conectados a la hora que empieza y termina la sesión. O sea, tenemos que entender que esto es parte de nuestro trabajo y los requisitos son exactamente los mismos. Es la formalidad de una sesión”.

El diputado Luis Rocafull, jefe de bancada PS, sostiene la necesidad de establecer un marco de conducta online similar al que se exige para los parlamentarios que están en la sala. “Siempre hay que estar presentable. Es un tema mínimo de respeto y se trata de no distraer la atención de los temas importantes”.