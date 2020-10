Hijos de Claudio Narea y su propia banda: “Somos privilegiados al tener este apellido, pero nos toca como a cualquier artista emergente”

Crecer entre instrumentos y estudios de grabación ha sido parte del día a día en la vida de Daniel (33) y Juan Pablo Narea (29).

Y aunque el primero es cientista político y el segundo es abogado, en ese entorno era bastante probable que iniciaran un camino dentro de la música: ambos son los hijos mayores de Claudio Narea, exguitarrista de Los Prisioneros y clásico indiscutido del rock chileno. Pese a ese legado gigante sobre sus espaldas, querían seguir una ruta propia.

Y así se lo propusieron con Los Psiconautas, proyecto con el que ambos -junto al baterista Mathías Parra y al bajista Isaí Astorga- han cimentado su carrera en la escena local a partir de 2018.

De hecho, el año pasado se presentaron en La Batuta y además fueron finalistas del Encuentro por la Canción Rebelde del Festival de Arte y Memoria Víctor Jara (FAM).

En agosto pasado lanzaron su más reciente single, Respirar, acompañado de un videoclip disponible en Youtube, lo que da señales elocuentes de su identidad creativa: el tema continúa el sonido indie pop que ha caracterizado a la agrupación.

“El concepto de Respirar tiene que ver con una necesidad que tiene el ser humano actual que es de detenerse ante la presión de un mundo que te pide siempre más”, dice Daniel Narea en tiempos de pandemia, donde estas reflexiones se han hecho presente en quizás millones de personas.

Sin embargo, “el concepto de la canción nació hace harto tiempo. El videoclip fue hecho ahora en cuarentena, pero la canción, como concepto, tenía sentido mucho antes”, aclara el también vocalista y guitarrista del grupo (su hermano Juan Pablo se encarga también de teclados y guitarras).

El sencillo se suma a las otras cuatro canciones que ya estaba disponibles en las plataformas de streaming y que serán parte de un EP que juntará Respirar con los trabajos anteriores, incluyendo temas como Libertad, composición que les permitió alcanzar la final del FAM. “Hemos ido de a poco liberando este EP, el que ya está listo. Pensamos que tener discos no es tan relevante hoy en día porque la gente escucha más canciones que discos”.

A lo largo del agitado 2020 el grupo no ha cesado su trabajo. Los hermanos Narea han pasado la cuarentena juntos, trabajando en mantener activas las redes mientras el cese de los conciertos continúe. Así fue cómo sorprendieron a sus seguidores el 24 de junio con una versión de Romance te puedo dar, ending de la serie Dragon Ball.

“Nosotros igual jugamos. Tenemos influencias de los 80, se nota en algunas baterías y sintetizadores, y también influencia de videojuegos y de animé”, explica.

El legado Prisionero

Por otra parte, llevar el apellido Narea ha permitido a Los Psiconautas contar con una suerte de mentor que ha atravesado todas las eras recientes del cancionero nacional. Su propio padre.

“Él es mi papá y él, como papá, siempre ha querido que tome ciertas decisiones y que conozca ciertos temas”, cuenta el compositor y músico.

“Nos ayuda harto con la grabación porque él tiene un estudio muy pro en su casa que nos ayudó a poder grabar nuestro primer EP en conjunto con Jaime Medel, que es su guitarrista y productor musical de sus discos”, agrega.

“Mucha gente cree que, porque somos hijos de Claudio Narea, tenemos como un sonido parecido a Los Prisioneros. Quizás nosotros tenemos algo, pero nunca pensamos en Los Prisioneros cuando quisimos buscar una sonoridad. Creo que nosotros nos parecemos mucho más a Lanza Internacional, incluso a La Ley o bandas mexicanas como Zoé”, aclara.

Aún así no tiene problemas para hablar del histórico legado de la banda sanmiguelina. De hecho, la masividad generada tras el regreso del trío en 2001 le hicieron darse cuenta del sitio que su padre lucía en la historia del rock chileno.

“Cuando vi a Los Prisioneros pasándola tan bien tocando en el Nacional me di cuenta de la magnitud que tenían. Yo era un niño, sabía que él era conocido, pero no tenía idea de la magnitud. De alguna forma me hizo sentir que ellos estaban jugando mientras trabajaban y esa forma siempre me ha motivado, vivir de lo que uno hace bien o buscar el juego”.

Como conclusión en torno a su linaje artístico, reflexiona: “Es verdad que somos privilegiados al tener un apellido que tiene cierto reconocimiento, pero nos toca como a cualquier otro artista emergente, buscar y luchar a veces, para encontrar vitrina en radios, prensa o playlists musicales. Las redes con las que contamos nacen de buenas voluntades de artistas emergentes que se pueden escuchar en playlists como Escena Pop y La Otra escena en Spotify'”.

Tampoco elude la tensión histórica que siempre ha marcado la relación entre Claudio Narea y Jorge González: “Aunque creo que todos tenemos la mente y el alma rota por no saber vivir en el presente, también creo que todos merecemos amor, sanar las heridas, ser vistos y una oportunidad para el perdón. Espero que algún día Jorge como mi papá se puedan perdonar del daño que ambos sufrieron en el camino de la vida y conectar con la honestidad de sus emociones. Haber sido parte de un proyecto musical tan relevante para Chile no merece un final tan triste”.

Finalmente, Los Psiconautas están preparando la salida de una sexta canción, llamada Quiero creer que es verdad, la que también tendrá un videoclip. Además, quedaron nominados a los Premios Índigo en 2 categorías: Premio Claro Music a Mejor Artista Independiente y Mejor Arte y Diseño, gracias a su trabajo con el último sencillo, Respirar (se puede votar aquí: https://groovelist.co/votacionpremiosindigo).

Todas sus novedades se pueden seguir a través del instagram @lospsiconautas