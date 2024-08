Homicidios en la RM no se detienen: semana marcada por críticas al Plan Calles Sin Violencia termina con ocho muertos y... se viene el fin de semana

El cuerpo de un hombre sin vida, maniatado y envuelto en una sábana, fue hallado en un sitio eriazo de la comuna de María Pinto durante la tarde del jueves. El fiscal Matías Aguayo, del equipo ECOH, señaló que, por las circunstancias del hallazgo, se trataría de otro caso de crimen organizado.

El asesinato se suma a una serie de homicidios registrados durante esta semana, que estuvo marcada por las críticas al Plan Calles Sin Violencia. Dichos cuestionamientos nacieron luego de que el pasado fin de semana, que estuvo antecedido por un jueves feriado, terminara con ocho homicidios en la capital. La mitad de ellos ocurrieron en la comuna de La Pintana.

En esa ocasión, el gobierno realizó una mesa jurídico-policial en la Municipalidad de La Pintana, encabezada por el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, y donde participaron la alcaldesa Claudia Pizarro (DC), el fiscal de la Fiscalía Sur, Christian Toledo, y miembros de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

Las críticas enfilaron hacia el Presidente Gabriel Boric y apuntaron al exceso de mesas de trabajo. En esa línea, uno de los cuestionamientos que más resintió en La Moneda vino de su propio sector. “La propuesta no es que el Presidente encabece las reuniones, es que dirija la política contra la acción criminal. No de reuniones, de reuniones estamos todos cansados”, dijo la senadora y presidente del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

Otros ocho muertos

Los ocho muertos del pasado fin de semana se suman a nuevos ocho fallecidos en la capital entre el lunes y hoy, de acuerdo a las cifras de la Delegación Presidencial Metropolitana.

El martes, un grupo de desconocidos abrió fuego contra un sujeto en la comuna de Peñalolén, abriendo así un nuevo listado rojo esta semana. El crimen habría sido perpetrado desde un vehículo y la víctima recibió dos impactos de bala: uno en la zona torácica y otro en una mano. No hubo detenidos.

A ese caso, se sumaron hechos de sangre en Lo Espejo, María Pinto, Talagante, Melipilla, La Pintana y La Florida. En Melipilla, el episodio ocurrió durante la noche del miércoles 21. Un hombre fue abatido al salir de su domicilio, a eso de las 23.30.

Por otro lado, el suceso en La Florida, que en una primera instancia se informó como de detención ciudadana, se trataría de una defensa ante un asalto. Durante la madrugada, a eso de las 2.00, una pareja se encontraba en la plazoleta de calle Las Pitras, en las cercanías de la estación de Mirador de la Línea 5 de Metro. Hasta ahí llegó un sujeto en una motocicleta, que habría intentado asaltar a la pareja. Estos últimos se resistieron, lo que derivó en un forcejeo. De acuerdo a la Fiscalía Oriente el imputado (el fallecido) portaba un arma de fuego y un arma blanca. La víctima terminó golpeando al sujeto, quien fue llevado hasta el Hospital de La Florida, donde falleció.

Para el Ministerio Público, la pareja fue víctima de un robo con intimidación frustrado. Prestaron declaración en libertad y el caso está siendo indagado por la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones.

La opinión de expertos

En conversación con La Tercera, expertos dan sus opiniones respecto a las medidas que está tomando el Ejecutivo para enfrentar los homicidios y la delincuencia. Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián afirma que, tomando las mismas medidas, los resultados van a ser siempre iguales: “Estamos frente a un nuevo fenómeno criminal que actúa de forma distinta a la delincuencia común y que requiere acciones distintas. Ese tipo de estrategias, si bien son buenas y basadas en evidencia para cierto tipo de delitos, no van a dar resultados frente a los homicidios relacionados a crimen organizado que estamos viviendo hoy día. Entonces, incluso si quieres sacar presencia militar mañana, no vas a poder disminuir este tipo de delitos”.

Por su parte, Pilar Lizana, experta en seguridad e investigadora de Athenalab apunta a que el Estado “todavía no está entendiendo las dinámicas” de las bandas delictuales. “No entender esas dinámicas impide también que las medidas y las acciones que se decidan no sean del todo eficientes”.

Respecto al Plan Calles Sin Violencia, Greene señala que debiese ser evaluado. “Creo que hay que evaluar el plan definitivamente, para saber si estamos haciendo bien las cosas o no. Creo en este minuto que el Plan Calle Sin Violencia no está dando los resultados y creo que hay que reformularlo”.

¿Por qué los homicidios no bajan en la Región Metropolitana? Lizana esboza algunas ideas: “La Región Metropolitana concentra más del 40% de la población de Chile y gran parte de la actividad del país pasa por acá de alguna manera y eso hace también que sea sumamente atractivo para las distintas actividades ilícitas que se desarrollan y porque también hay mercados importantes acá para esas actividades ilícitas”. También señala que a Santiago es donde un buen número de la población extranjera irregular busca llegar y “se transforman de alguna u otra manera en un blanco para las actividades criminales que necesiten mano de obra porque los van a buscar a ellos. Son personas que no están de manera legal en Chile, que no tienen papeles, no tienen identificación”.

Por último, Lizana dice que la voluntad política se ha visto “bastante débil”. “Se observa que hay dos facciones en el oficialismo que son contrapuestas en cuanto a su visión de seguridad. A una de ellas le es evidentemente incómodo el uso de la fuerza por parte del Estado”.

Informe de homicidios de 2023

El martes el Ministerio Público dio a conocer el Informe Estadístico de Homicidios de la Fiscalía Nacional, el cual cifró en 6,3 crímenes por cada 100 mil habitantes durante 2023.

De acuerdo al estudio, en 2023 se registraron 3670 casos de homicidios con 4878 víctimas en total. En ese sentido, 14 comunas de la Región Metropolitana concentran el 18% de víctimas. En el desglose, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte es la que concentra el mayor número de víctimas de homicidios consumados durante 2023 (18%). Las 14 comunas que tiene competencia esa fiscalía son: Santiago, Estación Central, Quinta Normal, Independencia, Recoleta, Cerro Navia, Lo Prado, Renca, Conchalí, Quilicura, Huechuraba, Colina, Lampa y Tiltil.

Las comunas con las más altas tasas de víctimas de homicidios consumados son: Santiago (66), Puente Alto (35), San Bernardo (34), Viña del Mar (34) y Antofagasta (32).

Respecto al rango etario de las víctimas, que en su mayoría son hombres, se señala que se concentra entre 30 y 49 años (44%). Según el informe, en 2023 se registró la mayor cifra de homicidios de menores de edad en siete años: 66 menores de edad fueron asesinados el año pasado.