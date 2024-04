Kast arremete contra Matthei y sube tensión en la negociación municipal entre Chile Vamos y republicanos

“Yo les he dicho muchas veces que cuando haya tomado la decisión, la voy a decir en una conferencia de prensa”. Con esas palabras respondió la mañana de este lunes la alcaldesa de Providencia y liderazgo presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, acerca del dilema de si repostulará por un tercer periodo o irá directamente a la presidencial.

Luego de que La Tercera diera a conocer que en un encuentro privado con los principales dirigentes de Chile Vamos abordó la posibilidad de no ir a la reelección, desde el Partido Republicano endurecieron el tono y arremetieron contra la jefa comunal.

Ayer en la noche, el liderazgo presidencial del Partido Republicano y posible contendor de Matthei en las presidenciales de 2025, José Antonio Kast, escribió en la red social X (antes Twitter) sobre el tema. “Es evidente que Evelyn Matthei no puede ser candidata a alcaldesa por Providencia. Primero no lo necesita y segundo ella, al igual que nosotros, criticó a Joaquín Lavín cuando pretendió usar el municipio para la presidencial”, dijo.

Y agregó: “Para que no ocurra lo mismo que en Las Condes (con la nominación a dedo de Lavín) y que ha terminado en un problema, debería al igual que Cristóbal Lira en Lo Barnechea invitar a los partidos de su coalición a hacer una primaria en la comuna de Providencia para definir quién asumirá el desafío de ser el alcalde en el próximo periodo. Providencia también tiene buenos concejales que podrían reemplazarla”.

Una postura que anteriormente había manifestado el presidente del partido, Arturo Squella, y también el jefe de campaña de los republicanos, Martín Arrau. Y es que en la derecha en los últimos días ha subido la tensión en la negociación municipal, ya que el plazo para inscribir primarias vence el próximo 10 de abril. Los partidos de Chile Vamos -que irán en un pacto y por ende pueden impulsar primarias legales- comenzarán este viernes a realizar sus consejos generales para ratificar dicho pacto.

Sin embargo, algunos esperan que en Providencia existan mayores certezas respecto de qué hará Matthei, para que los partidos sepan si se podrá o no hacer primarias. De hecho, RN quiere primarias en esa comuna, en caso de que Matthei no repostule. Así lo dijo el presidente del partido, el senador Rodrigo Galilea: “Nosotros como Renovación Nacional hemos señalado en varias oportunidades que en el momento en que Evelyn Matthei tenga la convicción de participar en primarias presidenciales, en la carrera presidencial, lo que nos parece más apropiado es que avise y le comunique a los vecinos de Providencia que no se va a repostular al cargo”.

Y agregó que “una vez que ella tome esa decisión, nos parece que de cara a la ciudadanía y desde el punto de vista de Chile Vamos, lo más apropiado es generar primarias, que los partidos que tienen buenos candidatos o candidatas para gobernar una comuna tan importante como Providencia, tengan la posibilidad de mostrarse”.

En la misma situación se encuentra el Partido Republicano, donde suenan algunas opciones como el concejal Matías Bellolio.

Sin embargo, la carta que más le gusta a Matthei para que sea la carta en Providencia es el exministro Jaime Bellolio, con quien se juntó hace unos días para abordar el tema.

En la derecha, en todo caso, otros interpretan el emplazamiento de Kast contra Matthei como una ofensiva por el liderazgo presidencial, ya que la jefa comunal es la carta mejor aspectada en el sector, según distintas encuestas de opinión. De hecho, en la Pulso Ciudadano de este fin de semana arrojó un 24,9% de las preferencias, aventajando por 13 puntos porcentuales a Kast.

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, y la secretaria general María José Hoffmann.

El diputado cercano a Matthei, Juan Manuel Fuenzalida, sostuvo que “los miembros de republicanos tienen que dejar de ser comentaristas de lo que ocurre en Chile Vamos. En segundo término, ésta es una decisión que tiene que adoptar ella, ver los pro y los contra para saber si va o no de candidata. Como la mejor carta que tiene Chile Vamos, ya que es la líder natural del sector, obviamente se tendrán que ver todos los aspectos de esta situación. Mientras no esté en la papeleta presidencial, no es candidata presidencial”.

Mientras que hoy el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, al ser consultado sobre la reelección de Matthei indicó que “nosotros tenemos una conversación permanente con Evelyn Matthei, pero sus tiempos, la reflexión que ella tenía sobre este particular, que para nosotros es igual de legítima que continuar como alcaldesa y desde ahí ver las posibilidades presidenciales, o también ver la posibilidad de no seguir, tiene que ver con convicciones más personales de cómo se siente más tranquila”.

En todo caso, la propia Matthei deslizó también en Mega que “a mí lo que más me encantaría sería seguir siendo alcaldesa, es el puesto que más he gozado”, pero a su vez recalcó que está “disponible” para una candidatura presidencial.

En el entorno de Kast, en todo caso, recalcan que su intervención contra la alcaldesa no es parte de una estrategia, sino que ha sido consistente con su postura pues, argumentan, que en junio de 2019 también arremetió contra Joaquín Lavín (UDI) para que definiera si iba a la reelección como alcalde de Las Condes, o si iba a competir para la presidencial.

El Partido Republicano.

Las tensiones por la negociación

Durante el fin de semana los partidos agrupados en Chile Vamos transmitieron formalmente la molestia al Partido Republicano por las declaraciones de la secretaria general de la tienda, Ruth Hurtado. En entrevista con La Tercera, ella sostuvo que “si Chile Vamos sigue con esta indefinición, lo único que hace es que nosotros sigamos posicionando nombres”. La dirigenta criticó que aún existan incertezas respecto de las candidaturas que el sector va a impulsar en comunas emblemáticas como Santiago o Maipú.

Sus declaraciones cayeron mal en el sector, lo que fue ampliamente comentado entre la UDI, RN y Evópoli durante el fin de semana. En ese sentido, es que la secretaria general de RN, Andrea Balladares, salió a responderle. “Republicanos sabe que tiene los canales disponibles para hacer todos sus proposiciones, de hecho hemos trabajado en varias jornadas. Lamentablemente ha existido dificultad para coordinarnos, a mi juicio, porque el Partido Republicano pareciera estar más preocupado de sus intereses particulares, que de buscar un clima de unidad, los mejores candidatos para establecer buenos gobiernos en las comunas y regiones del país”, dijo.

Y agregó: “Cada partido de Chile Vamos, y de quienes se sienten opositores, está trabajando en la propuesta de buenos candidatos para la comunas y regiones, pensando como coalición en la unidad de las oposiciones. En RN llevamos meses trabajando en los nombres de nuestros candidatos y estamos confirmándolos en los consejos regionales y para ser publicados en distintos medios y por nosotros”.

Su par de Evópoli, Juan Carlos González, en tanto, indicó que “creo que son declaraciones al calor de las negociaciones de primarias, cuyo efecto es bien acotado porque Chile Vamos no tendrá pacto con Republicanos. Confío en lo que ellos permanentemente han señalado: el enemigo está al frente y tenemos que trabajar por la unidad”.

En el sector comentan que el ambiente está tenso en momentos que esta semana esperan continuar con las reuniones de negociación electoral.