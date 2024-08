La efervescencia que se desató en el PC con la crisis en Venezuela

Es un motivo de preocupación en las filas del Partido Comunista. La postura adoptada por la directiva de la colectividad sobre Venezuela ha sido motivo de conversación entre las denominadas generaciones más jóvenes de la tienda. La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, según cuentan en el partido, ha discutido el asunto con algunos ministros del gabinete.

Entre algunos dirigentes preocupa que Carmona haya reconocido el triunfo de Nicolás Maduro y que siga insistiendo en que confía en que mostrará las actas de los resultados que avalarán su triunfo. Un planteamiento que se desmarca de lo dicho por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien ha sido enfático en no reconocer a Maduro como el ganador de los comicios presidenciales.

Al día siguiente de la elección presidencial de ese país, el partido publicó un comunicado en el que decía que “tenemos la certeza que la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso, refrendado por la masiva y diversa presencia de veedores internacionales y la amplia cobertura de prensa”.

“La entrega de los resultados de esta elección trascendental para Venezuela deben ser transparentes, oportunos y reflejar íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas. La comunidad internacional de la que nuestro país Chile es parte, no aceptaría otra cosa”, había escrito el mismo día de los sufragios el Presidente Gabriel Boric. De ahí en más el Mandatario solo ha subido el tono sobre el régimen de Maduro, aunque sin reconocer el triunfo del opositor de Nicolás Maduro, Edmundo González.

Lautaro Carmona hizo lo propio, pero en otra dirección. “A mí me toca validar un procedimiento de un Estado (...). No tengo ninguna otra alternativa -y no sé quién la tiene- que no sea asumir los resultados que la institucionalidad de ellos entrega, no la mía”, sostuvo el líder comunista.

En este escenario, la propia Hassler la semana pasada respaldó la línea fijada por Boric. “Comparto la visión del Presidente y además he señalado nuestro apoyo a la política que lleva adelante el Presidente”, dijo. Y agregó: “A propósito de la situación en Venezuela, hemos señalado claramente que debe ser un proceso transparentarse”.

La postura de la jefa comunal de Santiago cristaliza la efervescencia que ha generado el tema entre los comunistas, a quienes les inquiete que el planteamiento institucional quede sin margen de acción, ya que ven inviable que Maduro muestre a estas alturas las actas. Primero fue más evidente la distancia entre Carmona y las autoridades del PC que están en el gobierno -Camila Vallejo, Jeannette Jara, Nicolás Cataldo y Carlos Gajardo-, sin embargo, con el paso de los días eso se ha traslado a otros dirigentes como Hassler y también parlamentarios.

Este lunes quien salió a manifestar una dura postura fue justamente la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, quien es uno de los principales liderazgos femeninos que tiene la tienda.

“Ese país ha tenido una deriva autoritaria en los últimos años y particularmente en este último tiempo”, dijo la parlamentaria aludiendo a Venezuela, una calificación que la colectividad ha evitado usar.

Y si bien aclaró que “no tengo todas las condiciones de poder generar una calificación de lleno respecto de si eso o no es en este momento todavía”, enfatizó en que “lo importante es que evidentemente hay una deriva autoritaria que es necesario frenar”, indicó que “la actitud que toma el candidato que se da o que se proclama por ganador evidentemente es una actitud autoritaria y dictatorial”.

Cariola, en todo caso, ya había marcado distancia en su rol como presidenta de la Cámara, quien empujó una declaración oficial de la mesa de la corporación y había respaldado las posturas fijadas por Boric.

De todas formas, en el partido hay quienes advierten una distancia, más allá de la contingencia, entre Cariola y Carmona. Esa habría quedado de manifiesto luego del fallecimiento del expresidente del PC Guillermo Tellier.

La postura de la líder de la testera contrasta con lo planteado por otros parlamentarios de las filas comunistas, quienes han estado alineados con Carmona.

“Qué triste resulta que se catalogue de régimen o dictadura a gobiernos que tienen sus procesos democráticos electorales.(...). Sin embargo, no debe estar tan mal si aún el pueblo sigue respaldando el proyecto bolivariano de Venezuela”, afirmó, por ejemplo, la diputada Lorena Pizarro.

08/07/2024 LAUTARO CARMONA, PRESIDENTE DEL PC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Lo que han dicho las autoridades de Boric

La postura de Boric versus la de Carmona ha provocado que exista un quiebre entre el partido y el Ejecutivo.

De hecho, en entrevista con La Tercera, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), se inclinó por la línea trazada por el Mandatario. “Bueno en esto yo le hablo como autoridad de gobierno y también, por cierto, con lo que yo comparto personalmente. Yo comparto plenamente la posición que ha tomado el gobierno en esta materia”, explicó Gajardo.

22/12/2022 FOTOGRAFIAS A JAIME GAJARDO, SUBSECRETARIO DE JUSTICIA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), ha dicho en más de una oportunidad que “con la falta de transparencia que aún tenemos presente en el resultado del proceso electoral recientemente realizado en el país vecino (...) mientras no tengamos, validados, verificados y transparentados los resultados (...), no se puede ratificar ningún resultado”.

Santiago, 15 de julio 2024 Voceria de la Ministra Camila Vallejo en el Palacio de la Moneda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La titular de Trabajo, Jeannette Jara (PC), sostuvo en Mesa Central que “evidentemente hay un autoritarismo en esa decisión (de expulsar a la misión de Chile en Venezuela), que no le hace nada bien a lo que es el régimen de Maduro”.

Ante los dichos de Carmona, Jara reconoció que “es sin duda un tema que se ha debatido harto, también dentro del propio partido, y que la reflexión a la que nos tiene que llamar es a valorar dentro de nuestra diversidad la democracia, la libertad, la transparencia, sin apellido, en todas las circunstancias”.

Quienes conocen de la relación de la ministra con Carmona, explican que existe una distancia más allá de la coyuntura.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), en tanto, ha evitado ahondar en su postura públicamente. “A los ministros de Estado, sobre todo a los ministros sectoriales, nos corresponde referirnos a las materias que son propias de nuestras carteras y no de otros temas”, sostuvo.

Sin embargo, militantes del PC transmiten que comparte la inquietud por la postura adoptada por Carmona.

10 JUNIO 2024 EL MINISTRO DE EDUCACION, NICOLAS CATALDO, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

En todo caso, en el partido argumentan que estas diferencias por Venezuela u otras donde existe una postura clara del Ejecutivo solo se dan por el rol que tienen que cumplir las autoridades de gobierno, ya que tienen que estar alineados con Boric, dicen, independiente que en su fuero interno puedan tener una idea distinta.

Otro tema que ha generado distancia ha sido el respaldo a Daniel Jadue (PC) y como los ministros del PC han optado por respaldar la institucionalidad más que cuestionar las decisiones de la Justicia.

Santiago, 18 de septiembre de 2023. El Presidente de la República, asiste al Tedeum Ecuménico de Fiestas Patrias. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El factor Tellier y la diferencia con Carmona

Las opiniones se vuelven más cautelosas cuando se trata de comparar el liderazgo del fallecido expresidente del Partido Comunista Guillermo Tellier y el actual timonel, Lautaro Carmona. Es que ambos trabajaron a la par durante muchos años, en distintas instancias y momentos históricos, como en dictadura.

Eso sí, para algunos es innegable que la cercanía de Tellier con la militancia más joven era mucho mayor que la de Carmona. De ahí que descarten un motivo generacional cuando se habla de la distancia que actualmente existe entre algunas figuras del PC con su actual líder.

Se reconoce en Tellier, por ejemplo, que fue fundamental para validar la primera candidatura al Congreso Nacional de Camila Vallejo y Karol Cariola, ya que aquello fue levantado primero por las Juventudes Comunistas.

A ello, suman que el fallecido dirigente habría impulsado el que los militantes de “La Jota”, la apertura de los territorios, es decir, que pudieran disputar cargos más allá de las federaciones universitarias, como espacios municipales.

En todo caso, algunos explican que esto fue parte del contexto histórico en el que al expresidente le tocó asumir la presidencia, un contexto distinto al que actualmente enfrenta Lautaro Carmona.

Por otro lado, se reconoce el liderazgo de Lautaro y el apoyo a que asumiera como presidente del PC. Otro punto que le rescatan fue el llamado a Bárbara Figueroa para que dejara de ser embajadora de Chile en Argentina y se transformara en secretaria general. Esa estrategia, la valoran.

Las diferencias internas actuales, en todo caso, son defendidas por los militantes consultados. Dicen que es “sano” dentro de un partido.

Respecto a la distancia que algunos personeros han tenido con Carmona, algunos la desmienten y otros dicen que más allá de eso lo que siempre prima es la unidad en la acción.

En el entorno de Carmona confirman que existe cierta efervescencia en el interior del partido, en esta instalación en el cargo, considerando su estilo. Sin embargo, aseguran que esto fue mayor y con más comparaciones con la gestión anterior cuando Guillermo Tellier quedó como presidente después de Gladys Marín. Ahí, reconocen, había constantes comentarios y críticas internas sobre cómo ejecutaba su liderazgo Tellier.

Actualmente el Partido Comunista se encuentra realizando su XXVII Congreso Nacional, el que se espera se extienda hasta fin de año, donde toman algunas definiciones.