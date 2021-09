La pelea por Pablo Solari: Talleres le pone problemas a Colo Colo y pide la vuelta del Pibe

El 17 de febrero, la relación entre Colo Colo y Pablo Solari se escribió a fuego. Ese día, en Talca, el delantero argentino, quien había llegado a préstamo hacía un par de meses, convirtió el que muchos consideran como uno de los goles más importantes de la historia del club popular: el tanto frente a Universidad de Concepción que evitó el primer descenso de los albos a Primera B en su historia. Hace un par de semanas, el transandino sumó otra razón para tatuar su nombre en los registros del club de Macul: abrió la victoria en la final de la Copa Chile, frente a Everton. Ese encuentro también se disputó en la capital de la región del Maule, una suerte de tierra bendita para el Cacique. Ese día también se reforzó una convicción: el atacante debía quedarse por un buen tiempo más en el Cacique.

Colo Colo está decidido a quedarse con Solari. Tiene hasta diciembre para ejercer la opción de compra por la mitad de los derechos económicos del jugador, que están avaluados en 750 mil dólares. La dirigencia alba ya acordó internamente la ejecución de la cláusula, que implicará un fuerte esfuerzo económico, considerando las actuales condiciones que viven el mercado y el mundo. En ese plano, debían notificar a Talleres de Córdoba respecto de la intención de hacer valer ese acuerdo. Y tienen hasta diciembre para pagar la mencionada cifra.

Los hinchas ya habían dado su veredicto. En las redes sociales, cuando esas plataformas eran la única forma de manifestarle cariño, le llenaron de mensajes. El agradecimiento, que varios describen como eterno, se mezcla con el apoyo a cada una de sus acciones. En el Monumental, cuando el público pudo volver al recinto, en el momento en que el coronavirus pareció estar bajo control, las muestras son aún más elocuentes: Solari es uno de los jugadores más aplaudidos en la presentación. El ‘olé, olé, olé, ole, Pibe, Pibe’, baja espontáneamente desde las tribunas. El delantero, quien en marzo cumplió 20 años, lo disfruta con la timidez propia de su personalidad. La misma que con el balón en los pies deja de lado.

Pablo Solari celebra el gol que le marcó a Universidad de Concepción, en el partido por la permanencia. (Foto: Agenciauno)

La advertencia de la T cordobesa

Sin embargo, desde Argentina advierten que el camino no será tan simple. O, más bien, que no se lo harán tan simple. Si bien reconocen la cláusula que les permite a los albos adquirir la mitad de los derechos económicos de Solari a fin de año, son tajantes respecto del deseo deportivo que los embarga. “Talleres quiere a Solari de regreso”, advierte el presidente de la T cordobesa, Andrés Fassi a El Deportivo. Y agrega: “Oficialmente, no han iniciado ningún trámite”. La última alusión responde al aviso que deben darles los albos en relación a la ejecución de la opción de compra.

Fassi especifica que Colo Colo debe ejercer la opción de compra por la mitad del pase pagando al contado la cifra pactada. Sin embargo, advierte respecto de lo decisiva que puede resultar la otra porción al momento de ejecutar la operación. “Solo pagando de contado el 50 por ciento y viendo cómo ponernos de acuerdo en el otro 50. Pero Talleres lo quiere de regreso”, manifiesta el directivo.

En efecto, Talleres no puede desconocer la opción que tienen los albos para quedarse con la mitad del pase de Solari hasta fin de año. Sin embargo, sí puede establecer condiciones por la otra parte que puedan espantar al Cacique. “No podemos negarnos a vender ese 50 por ciento, pero si poner las condiciones del otro 50 por ciento, si es que pagan la opción antes del vencimiento”, explica. Y a la hora de la valoración, a Fassi, el timonel del club cordobés, no le tiembla la voz. “Es un jugador que hoy tiene una valuación de US$ 3 millones y que va a valer mucho más”, afirma.

El dirigente siempre ha tenido una alta valoración respecto de la capacidad de Solari. De hecho, en noviembre del año pasado, cuando se acordó la cesión, daba cuenta de que se trataba de un elementos prometedor. “Va a préstamo a Colo Coló el proyecto más importante que tenemos en las inferiores de Talleres. Gran jugador”, decía a El Deportivo, a modo de aval respecto del fichaje que acometía el Cacique en tiempos en que buscaba la forma de despegarse de la parte baja de la tabla, una realidad muy distinta de la actual.

Sin embargo, por esos días, probablemente, Talleres ni siquiera sospechaba la real importancia que alcanzaría Solari en los albos ni menos la proyección que podría tener. Y, frente a la posibilidad de, finalmente, terminar haciendo un mal negocio, los transandinos optarán por blindarse. Muy a pesar, seguramente, de lo que planean en el Monumental.