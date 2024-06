“La remoción debió ser mucho antes”: crece la presión a círculo del director ejecutivo de Conaf

Un flanco de críticas han tenido que enfrentar el ministro de Agricultura (Minagri), Esteban Valenzuela y el director de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Christián Little, tras las acusaciones esgrimidas en la Comisión Investigadora por el Megaincendio en Valparaíso, donde se apuntó a la presencia de 23 militantes de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) -misma colectividad del secretario de estado- en puestos clave del organismo.

Esta vez, la Federación Nacional de Sindicatos regionales de CONAF (Fenasic), que representa a cerca del 60% de los trabajadores del orgamismo, apuntó a dos asesores que podrían tener responsabilidad en las negligencias que provocaron los megaincendios de febrero y que consumieron 10 mil hectáreas, provocaron la muerte de 135 personas y más de 6 mil viviendas destruidas. Esos son, el director regional de Valparaíso, Leonardo Möder y el gerente de Protección contra Incendios Forestales, Pablo Lobos Stephani.

La presidenta de Fenasic, Carla Vargas, afirma a La Tercera que “la remoción de los asesores de (Christian) Little debió ser mucho antes y se lo hemos dicho”. Asimismo, da cuenta que las afirmarciones reveladas por uno de los dirigentes sindicales que asistió a la instancia parlamentaria, Ricardo Heinsohn, “no representan a los trabajadores de la corporación y más bien, han hecho de las investigaciones un circo”.

La polémica se desató el lunes pasado, cuando solo uno de los 17 sindicatos fue invitado a exponer a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas que indaga responsabilidades políticas en la prevención y combate a los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso en febrero pasado.

Entre los asistentes estuvieron los dirigentes del Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf (Sinaprof) Ricardo Heinsohn, Eduardo Olmedo y Marcelo Pérez, quienes en su intervención afirmaron que las autoridades de Conaf fueron advertidas tempranamente sobre el avance del incendio, y también manifestaron su preocupación por el exceso de contrataciones de carácter político que dicen observar en el organismo que depende del Minagri.

En particular señalaron la contratación de 23 asesores ligados a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) donde milita el ministro, y algunos de ellos en la Región de O’Higgins, donde pertenece el secretario de estado, sumado a que éstos no contarían con labores definidas.

Santiago, 19 de abril 2024. Gobierno Informa abordan la caída de la Canasta Básica de Alimentos y cómo esto beneficia a las familias del país, participan la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En esa línea, los dirigentes cuestionaron el aumento del presupuesto del 47% a Conaf para el combate de incendios, alegando que este no se vería reflejado en la práctica. “¿De que sirvió el aumento de presupuesto? Hemos llegado a sospechar que hay dineros que han salido presuntamente de estas arcas para la contratación de 23 asesores externos en Conaf, cosa nunca antes vista en la corporación”, sostuvo Heinsohn.

Al paso de las críticas, el ministro Valenzuela calificó de “absolutamente falsas” las acusaciones respecto a que la cartera que lidera se transformó en una “caja pagadora” e indicó que el director ejecutivo de la corporación, “merece todo mi reconocimiento”.

Misma defensa hizo Little, pese a asumir la existencia de militantes del FRVS en Conaf, indicando que “tengo en mi grupo cercano de asesores militantes del Partido Regionalista Verde. Eso sí, es así. Tengo tres personas que son cercanas a la gestión que realiza esta dirección ejecutiva, y también hay dos directores regionales que son del partido”.

En ese sentido, la presidenta de Fenasic, que representa los 13 sindicatos alojados en Conaf, es decir, más del 60% de los trabajadores, dan cuenta que las afirmaciones sobre 23 asesores “faltan a la verdad” y explica que el sindicato que asistió a la comisión representa a “300 o menos funcionarios”.

Aún así, Vargas asume que “nosotros hemos increpado al director ejecutivo de que sí hay muchos asesores y que debería dar prioridad a los profesionales de CONAF”, relata. Pero “desde el ex director, Rodrigo Munita, que esta corporación tiene 6 o 7 asesores, el anterior 12, es algo que pasa en todos los gobiernos”, explica.

La dirigenta- en todo caso- cuestiona la idoneidad de los funcionarios cercanos a Litle y señala que “si en este incendio hubo errores, no se puede decir quién es el culpable” pero “si el director ejecutivo no se enteró es porque sus asesores no lo hacen bien, no le dieron la información, no se dieron el tiempo para estar haciendo las cosas”.

Agrega que “¿dónde estaba el director regional de la región de Valparaíso y el gerente de incendios, que no están haciendo lo que corresponde? porque no le pasaron información como corresponde al director ejecutivo”.

“Ellos tienen la culpa y la investigación lo dice así, debieron salir inmediatamente y ver la posibilidad de una persona que tenga mayor expertise y que asesore de mejor forma”, sentencia.

Vargas explica que en pocos meses más comienza la nueva temporada de incendios en el país y advierte que es “es necesario” hacer cambios en Conaf y uno de esos es avanzar en la institucionalización del organismo para que los funcionarios comiencen a ingresar a través de concursos de Alta Dirección Pública.

Valenzuela y Little al banquillo de la Comisión Investigadora

El próximo lunes 1 de julio están citados de forma especial a la comisión ad hoc, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, el director ejecutivo, Christian Little y el director regional de CONAF de la región de Valparaíso, Leonardo Möder con el objetivo de explicar las acusaciones respecto a la contratación de sus asesores.

Valparaiso, 6 de mayo 2024 Comision Investigadora Incendio Region Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile

Mientras tanto, diputados de Renovación Nacional (RN) activaron una ofensiva paralela y solicitaron una investigación a la Contraloría General de la República para dilucidar este tema.