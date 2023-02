¿Ricardo Lagos, jefe de campaña? El revival del expresidente en medio de la discusión constituyente

“Para dar más fuerza al gobierno tiene que haber una expresión fuerte y solidaria del Socialismo Democrático, que el PPD está llamado a encarnar junto a las otras fuerzas. Confío que así será”.

Y así fue. La frase fue parte de la intervención que el expresidente Ricardo Lagos tuvo en el consejo general del Partido por la Democracia (PPD), al que se sumó de forma inesperada y vía telemática el pasado 28 de enero. En la instancia, que tenía por objetivo zanjar si el partido competiría en una lista aparte de Apruebo Dignidad en las elecciones de consejeros constitucionales, Lagos reafirmó que considera necesario diferenciar al Socialismo Democrático de la otra coalición de gobierno, que incluye al Frente Amplio y al Partido Comunista.

El gesto fue interpretado por el PPD como una señal de apoyo a su decisión de competir en dos listas en las próximas elecciones. Con su visto bueno, para la directiva encabezada por Natalia Piergentili fue imposible dejarse convencer por las presiones que recibieron para integrar una lista única. Y no solo de los demás partidos oficialistas, sino que del propio Presidente Gabriel Boric, quien días antes del cierre de listas les solicitó a los timoneles del Socialismo Democrático hacer “un último esfuerzo” por competir juntos.

Hoy, con la decisión zanjada de integrar la lista Todo por Chile junto al Partido Radical y la DC, los ojos del PPD vuelven a estar puestos en Lagos. No son pocos los que consideran que debiese asumir algún rol en el próximo proceso electoral. Al interior de la directiva incluso se ha evaluado la opción de proponerle al exmandatario si estaría dispuesto a asumir como jefe de campaña, ya sea de la candidatura de Piergentili -quien compite por la Región Metropolitana- o de la lista completa. Otros integrantes de la directiva, en cambio, son partidarios de que asuma un rol más bien intelectual durante el período de campaña. Algunos incluso le sugirieron, a sus 84 años, que pudiera ser candidato al Consejo, lo que él desestimó.

Pese a las diferencias respecto del rol que debiese tomar, lo que está claro en el PPD es que quieren que Lagos participe de alguna forma. “Nos interesa, sin duda, que pueda participar en lo que el presidente estime pertinente en la campaña, ya que encontramos que es fundamental para reivindicar nuestra historia, lo que hicimos y cómo transformamos este país. Debemos ser capaces de retomar el rumbo de crecimiento económico y de un país más seguro, y para eso es necesario aprender de la experiencia y trabajar mancomunadamente. Será, sin duda, uno de los liderazgos que resaltaremos, desde su partido”, comentó el secretario general del PPD, José Toro Kemp.

En la misma línea, Sergio Bitar (PPD), quien fue ministro de Educación en su gobierno, señaló que “es admirable que un expresidente de la República, y todos los expresidentes estén preocupados por lo que consideran bueno para el país, estén activos y no contribuyan a la indiferencia, que es una de las preocupaciones que yo tengo”.

Entre quienes sugieren que debiese tener un rol activo más bien en lo intelectual, argumentan que ser jefe de campaña podría perjudicar su imagen en caso de que el resultado electoral del 7 de mayo sea malo para ellos. Lo que quieren evitar, en definitiva, es que quede expuesto como Bachelet luego de que el PPD, los radicales y la DC ratificaran que competirían en una lista propia pese a que ella pusiera como condición para ser candidata integrar una sola. Finalmente, su postulación al Consejo no llegó a puerto.

El reencuentro de Lagos con el PPD

Bitar, quien además es candidato al Consejo Constitucional por la Región de Tarapacá, señaló que “hay que preguntarle a él si percibe que es bueno o no incorporarse a una campaña a estas alturas. Es una decisión personal (...). Me alegra que se sienta más cercano al PPD, si él lo fundó”. El exsecretario de Estado hacía referencia a que, para algunos, hoy el expresidente tiene una relación más fluida con el partido -y con la directiva de Piergentili- que la que tuvo anteriormente. De hecho, las visitas de la timonel a la fundación de Lagos, Democracia y Desarrollo, son frecuentes, por lo que la comunicación entre ambos es usual. Ambos se conocen, además, porque Piergentili integró la Escuela Generación Bicentenario que fundó Lagos cuando era presidente.

Al respecto, la timonel PPD comentó que “esta directiva, a diferencia de otras, ha planteado en público que se siente orgullosa de los logros de los gobiernos de Lagos y Bachelet. ¿Sabemos que quedaron pendientes? Sí, pero estamos orgullosos de lo que se hizo. Y es que después del estallido social, en la ex Concertación se instaló una especie de reniego de ese período, o que todo fue malo y eso no es así (...). El Presidente Lagos me ha manifestado su apoyo en la campaña y en lo que hemos hecho como PPD. Nuestras conversaciones han versado sobre eso”.

“El Presidente Lagos es el mejor de los nuestros, somos una nueva generación que lidera el partido que él fundó, que ingresó a militar durante su gobierno, porque vimos en el PPD la tradición de una centroizquierda que cree en la libertad, en el crecimiento económico y en la garantización de derechos sociales”, complementó Toro Kemp.

En privado, uno de los integrantes de las directivas pasadas señaló que “cuando lo proclamamos como candidato presidencial (en 2017), en ese minuto tuvimos mucha relación. Estaba el debate sobre la decisión del PS -que optó por apoyar la postulación de Alejandro Guillier-. Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer para que él fuera candidato y después él declinó. Ese fue un mes de mucho vínculo y muy bueno”.

Desde entonces, dicen, su relación con el PPD se estrechó. “Él siempre tuvo la doble militancia, siendo un activo de ambos partidos, el PS y el PPD. Yo tengo la impresión de que él no reconocía al PPD como su casa matriz. Después de ese episodio (la proclamación de Guillier como candidato), creo que el presidente Lagos revinculó su afecto y pertenencia por el PPD”, postuló un personero del partido. La misma fuente señaló que el expresidente suele retomar con fuerza las relaciones con el PPD “en momentos álgidos, cuando hay que tomar decisiones”, como cuando se ha tenido que optar por una alianza electoral.

En todo caso, su interés por el proceso constituyente ha sido latente, pero se incrementó tras el triunfo del Rechazo el pasado 4 de septiembre. Él mismo reconoció, en entrevista con LT Domingo a mediados de enero, que tiene una enorme preocupación. “Si fallamos en este segundo intento constitucional, querrá decir que estamos en una situación muy difícil”, advirtió.

Dentro del Socialismo Democrático, por otra parte, reconocen que un factor que “movió la aguja” del resultado del referéndum tuvo que ver con que el exmandatario hizo explícitas críticas, tanto al proceso en sí como a la propuesta de nueva Constitución emanada por el órgano constituyente. “Acá hay una responsabilidad de la Constituyente. Ellos debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debieron ser tan partisanos, como lo dijo previsoramente el Presidente Boric”, dijo en entrevista con La Tercera una vez concluido el trabajo de la Convención.

Sumado a eso, optó por no explicitar si votaría Apruebo o Rechazo. En lugar de ello, planteó propuestas que se pudieran implementar en caso de que cualquiera de las dos opciones ganara, pues, según él mismo señaló a través de una carta, ninguna lo dejaba completamente conforme.