¿Por qué los republicanos no adhirieron a los diez compromisos constitucionales de Chile Vamos?

hace 35 minutos Tiempo de lectura: 5 minutos

Mientras la UDI sondeó informalmente a la colectividad encabezada por el senador Rojo Edwards para ver si tenían interés de firmar la carta, en RN y Evópoli afirmaron que no se les consultó. En republicanos transmiten que su foco está puesto en difundir los "peligros" del texto propuesto por la Convención Constitucional y que es adelantado adherir a promesas de modificaciones de la Carta Magna. Asimismo, admiten que aún no han tomado una definición institucional sobre qué hacer en caso de que gane el Rechazo en un escenario donde está programado un consejo general para el próximo 23 de julio y varios militantes postulan a que, si esa opción de impone, no deberían impulsar cambios.