Desde el estado social de derechos al reconocimiento de los PP. OO.: Chile Vamos alista siete compromisos para una nueva Constitución si gana el Rechazo

Un documento con una serie de compromisos programáticos -siete, específicamente- elaboran por estos días las directivas de los partidos de Chile Vamos: la UDI, RN y Evópoli.

Luego de que el conglomerado se comprometiera a continuar con el proceso constituyente en caso de que gane el Rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, una serie de voces de la centroizquierda reaccionaron diciendo que el sector no es creíble por haberse opuesto históricamente a los cambios a la Constitución vigente.

Uno de los últimos en hacerlo fue el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien llamó a un acuerdo político similar al del 15 de noviembre del 2019, para darle continuidad al proceso constituyente, pero cuestionó a la derecha por su verdadero compromiso.

“Cuatro séptimos es un avance, pero es insuficiente, lo fundamental es saber qué quiere reformar la derecha en Chile. Cuando se llama a rechazar para reformar, ¿qué quiere reformar? ¿Qué quiere eliminar y qué quiere agregar? ¿Qué va a recoger del borrador de nueva Constitución o qué va a eliminar de la Constitución del 80? Hasta ahora, la derecha no ha dicho nada”, dijo Lagos Weber a La Tercera.

En esa línea, el senador, quien expresó ideas similares a Radio ADN, aseveró que “desde el Apruebo se pueden conversar modificaciones importantes, que ya hemos identificado, desde el PPD en un documento”.

Si bien la derecha manifestó su compromiso a bajar el quorum de 2/3 para cambiar la actual Constitución -primero mediante una entrevista del presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, y luego con el apoyo a la reforma de Matías Walker (DC) y Ximena Rincón (DC) de los 4/7- lo cierto es que Chile Vamos hasta ahora no ha plasmado en un documento por escrito los compromisos programáticos a los que adhiere.

Tampoco han ayudado declaraciones de referentes de la derecha como el senador Juan Antonio Coloma (UDI) que el fin de semana dijo en Tolerancia Cero que “yo básicamente mantendría el sistema político actual”.

Además de las palabras de Lagos Weber, ha habido otros emplazamientos directos e indirectos, entre ellos de los expresidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei, quienes mediante cartas públicas han planteado sus observaciones sobre el proceso constituyente.

“Es necesario avanzar hacia una nueva Constitución capaz de ser una casa común para todos los chilenos. En los próximos días trabajaremos justamente en esos compromisos. Ya dimos un primer paso con la disminución del quórum para reformar la actual Carta Fundamental, que creemos cumplió su ciclo político, pero es una garantía de que RN y Chile Vamos quiere una nueva Carta Fundamental que sea un pacto de convivencia de los chilenos por los próximos años”, dijo hoy Chahuán.

Y agregó: “Rechazamos con mucha fuerza la propuesta planteada por la Convención Constitucional porque no dio el ancho. Por eso nosotros seguiremos dando señales con declaraciones de principios que nos permitan avanzar para ser constructores de un acuerdo amplio, diverso, transversal y ciudadano para una nueva Carta Fundamental”.

La propuesta de la derecha

En los partidos reconocen en privado que cada uno está trabajando en particular en distintas propuestas constitucionales, con grupos de abogados constitucionalistas cuyas identidades no quieren revelar. También han ayudado algunos exconvencionales constituyentes. La idea es que cada partido proponga reformas propias, y también recoger algunas iniciativas propuestas por el sector y que no fueron acogidas por la Convención Constitucional.

Pero la idea es, primero, establecer una señal pública, la cual se plasmará mediante una carta a la cual adscribirán los tres presidentes de los partidos: Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Luz Poblete (Evópoli).

En el borrador de la carta -al que tuvo acceso La Tercera y que va a ser firmado en las próximas horas- se establecen siete compromisos. Uno de los primeros es consagrar un estado social y democrático de derecho -como quedó en el borrador de la nueva Constitución-, con la idea de promover derechos sociales mediante cambios al sistema de salud, vivienda, pensiones y educación, “articulados a partir del aporte de la sociedad civil organizada y un Estado moderno y eficiente, que asegure la paz social y la seguridad en las distintas dimensiones de la vida”.

Luego, se comprometen a darle reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, una idea a la cual ya han adscrito tanto la UDI, RN como Evópoli. Ahí se espera que la nueva Carta Fundamental reconozca la tradición de los pueblos indígenas, así como su cosmovisión, su lengua y sus espacios de desarrollo, apuntando -eso sí- que será en el marco de un Estado unitario e intercultural, y diferenciándose claramente de la plurinacionalidad que establece el nuevo texto.

El documento también busca ampliar el catálogo de los derechos fundamentales, respecto de los cuales se promueve forjar un pacto social que incluya temas como el derecho al agua, acceso a una vivienda digna y propia, establecer un mínimo en materia de pensiones, educación y salud. “Además debemos incorporar derechos y deberes del Estado respecto de grupos vulnerables y marginados”, dice el borrador.

Un cuarto punto establece que se debe mejorar la participación política, incentivando que se abran espacios para ello. Para ello, se propone garantizar la equidad de género, reconocer el aporte de la sociedad civil, fortalecer a los partidos, y mejorar el derecho de asociación, entre otras.

También se promueve -en línea con uno de los sellos relevantes del borrador de nueva Constitución- garantizar el cuidado del medioambiente. Algo en lo que también hay consenso en la derecha, especialmente en momentos en que hay temas como las crisis climáticas. “Un Estado Social y Democrático de Derecho deben tener la sustentabilidad como un pilar central en el desarrollo de las políticas públicas”, se plantea.

En cuanto al sistema político, se sugiere un nuevo presidencialismo y rehabilitación del principio de mayoría. Allí se garantiza que la figura del Presidente sea jefe de Estado como de gobierno, pero también se promueve que el Congreso tenga mayores atribuciones. La idea es incentivar que haya contrapesos entre los distintos poderes del Estado. Los compromisos en esa materia son: rebajar a 4/7 los quórums de reformas constitucionales; defender el Senado para que no se elimine y terminar con el control preventivo del Tribunal Constitucional.

El último punto plantea crear nuevas instituciones para el país en materia de medioambiente, defensa de la personas ante abusos del Estado, defensa de víctimas y organismos de protección a consumidores, entre otras.

El listado que incluye el documento de Chile Vamos implica algunas coincidencias con los contenidos para un nuevo texto que el ex Presidente Lagos planteó en la declaración que dio a conocer esta semana. En ésta, de ganar el Rechazo -señaló el ex Mandatario- aseguró que habría que “rebajar el quórum para reformas constitucionales; eliminar las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado y suprimir el control preventivo de oficio y del Tribunal Constitucional; (...) consagrar el Estado social y democrático de derechos; incorporar derechos económicos y sociales, siguiendo sustancialmente la propuesta de la Convención; asegurar la igualdad entre el hombre y la mujer; reconocer a los pueblos originarios”. También sugirió tomar en cuenta “las propuestas de la Convención en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente”..