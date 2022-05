Diputados Republicanos molestos con Rojo Edwards tras anunciar reforma para habilitar “tercera vía” en el plebiscito

Diputados de la bancada del Partido Republicano están molestos con el anuncio del presidente de la colectividad, Rojo Edwards, quien señaló en conversación con El Mercurio que presentará una reforma constitucional para habilitar una tercera vía de cara al plebiscito de salida, que reemplazaría el Apruebo y Rechazo por De Acuerdo y Desacuerdo.

Además, su idea es que exista una nueva papeleta con cuatro opciones que corresponderían a que se mantenga vigente la actual Constitución, que sea el Congreso que redacte una nueva carta Magna, llevar adelante una elección para elegir una nueva Convención o que se convoque a una Convención Ciudadana Deliberativa Aleatoria, según detalla el documento.

Edwards explicó que “la ciudadanía habló en el plebiscito de entrada y debe tener la opción de expresarse también en el plebiscito de salida, con más alternativas que aprobar o rechazar el texto que proponga la Convención”.

Su anuncio de reforma constitucional se da en medio del resultado de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la última semana de abril, que arrojó en relación con el plebiscito de salida de la nueva Constitución, que la intención de votar rechazo se mantiene por quinta semana consecutiva por sobre el apruebo, con un 46% por sobre un 36% respectivamente. A su vez, el 18% aún se declara indeciso.

Al respecto, el diputado Leonidas Romero señaló a través de su cuenta de Twitter que “definitivamente, NO comparto la opinión del senador Rojo Edwards y según entiendo, nuestra bancada tampoco. Este 4 de septiembre hay un solo camino, rechazar el mamarracho y fin del experimento”.

En la misma línea el diputado Gonzalo de la Carrera, dijo que “la bancada de diputados no fue consultada. No estoy de acuerdo! Esperemos el resultado del plebiscito y luego vemos . El poder constituyente debe volver al congreso. No más experimentos”.

Por el momento, se espera que la bancada de Republicanos entregue una declaración pública a los dichos del senador Edwards.