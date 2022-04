Los primeros pasos de la derecha hacia la campaña del Rechazo

Desde enero, la directiva de Renovación Nacional, que encabeza el senador Francisco Chahuán, lleva viajando por el país para escuchar a la militancia.

Así como Chahuán, el timonel UDI, Javier Macaya, también ha hecho lo mismo y su directiva ha visitado más de cinco regiones.

Pese a que los periplos han tenido el objetivo de asistir a instancias partidarias, los dirigentes han aprovechado de tocar un punto en común: la preocupación por el devenir de la Convención Constituyente.

Si bien ni Chile Vamos ni el Partido Republicano han adoptado una postura institucional y han acordado en conjunto no hacerlo hasta que termine el proceso, lo cierto es que las giras representan los primeros pasos del sector hacia la campaña del Rechazo.

Por ahora se habla de “campañas informativas”, pero son varios los dirigentes que en estos encuentros se refieren abiertamente a los riesgos del nuevo texto constitucional que se votará el 4 de septiembre y cómo algunas normas aprobadas por el pleno de la Convención pueden afectar sus vidas

El plan es no llamar todavía a votar abiertamente por el Rechazo. En parte por respeto al trabajo de los constituyentes, pero sobre todo para no alimentar el argumento de que el sector se inclinó por una opción adversa cuando aun no hay un texto propuesto por el órgano que dejará de operar el 4 julio. Pero los ánimos ya están por elegir ese camino.

UDI por la tercera vía

Fue el lunes de esta semana cuando la UDI acordó por unanimidad la idea de Macaya de ceder el espacio de la franja del plebiscito de salida a la sociedad civil.

El planteamiento apunta a que los políticos queden fuera de la primera línea, ya que serán otras las voces creíbles para convencer de que esta propuesta de una nueva Constitución puede ser contraproducente.

Los gremialistas quieren convencer a RN y Evópoli de que hagan lo mismo con sus franjas, pero en esas colectividades siguen evaluando la idea.

El plan de Macaya es que sean las figuras de centroizquierda las que promuevan el Rechazo, y no la derecha, que está más asociada a esa marca.

En la UDI, además, trabajan en lo que han denominado la “tercera vía”. Es decir, que el Rechazo venga con alternativas de cambio.

Para ello, en el gremialismo ya se encuentran preparando una serie de propuestas con sus propios constituyentes para que una vez que se adopte el Rechazo como postura institucional, la directiva ofrezca alternativas.

El debate interno en RN

“Es clave hacer un listado de quién sería esa ‘sociedad civil’ dispuesta a poner la cara en una franja por el Rechazo”. Así, el secretario general de RN, Diego Schalper, abordó en el grupo de WhatsApp de la comisión política del partido uno de los debates que se tomó la semana.

Luego de que la UDI cediera su espacio en la franja, el resto de los partidos se sintió presionado para hacerlo también.

En RN varias voces -entre ellas el presidente, Francisco Chahuán- han promovido mayor rol a la sociedad civil, pero lo cierto es que hay dudas sobre a quién dar ese espacio privilegiado.

En medio de este debate es que Chahuán ha aprovechado sus giras para hacer un catastro de qué organismos podrían ser los voceros de la campaña.

Una de las opciones que se evalúa es el organismo “Con mi plata no”, que promueve que los fondos de pensiones sean inexpropiables. También se están considerando otras organizaciones, como las ligadas a la agricultura o al mundo evangélico.

Bajo esta misma idea, en RN el plan es que sean sus constituyentes quienes se desplieguen por el país en las próximas giras.

De todas maneras, el partido se ha tensionado, porque algunos quieren salir por el Rechazo antes de que se adopte la postura oficial. Tal fue el caso del concejal y vicepresidente Cristián Daly, quien esta semana promovió rechazar en Twitter, lo que despertó la molestia del convencional Cristián Monckeberg, quien escribió en un grupo interno de WhatsApp: “Cuesta que entiendan”.

Kast, protagonista

En el Partido Republicano del excandidato presidencial José Antonio Kast también se han desplegado por el país. En lo que han llamado “Gira por la verdad”, el exabanderado junto a los diputados de la bancada han recorrido el país. El fin de semana pasado Kast estuvo en Curicó, y anteriormente había ido a Rancagua, mientras que ahora se planean viajes a Temuco, Valdivia, Atacama y Valparaíso, entre otras.

Los Republicanos se basan en un texto del centro de estudios del partido, Ideas Republicanas, con críticas a algunas normas.

Por ejemplo, con conceptos como “plurinacionalidad desmedida” –con los cambios al sistema de justicia- y un “medioambientalismo radical”, con prohibiciones a la intervención humana.

En Chile Vamos creen que los Republicanos podrían ser los primeros en salir oficialmente por el Rechazo, pero hasta ahora la tienda tampoco ha tomado postura oficial, y solo algunos dirigentes, como el diputado Johannes Kaiser, han salido abiertamente a hacer campaña por el Rechazo.

En Evópoli también se han realizado giras, con dirigentes como el senador Luciano Cruz-Coke, quien visitó el norte abordando los “errores” que ha visto del órgano constituyente.