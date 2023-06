“Lo sacaron de contexto”: Diputado Ibáñez pide rechazar desafuero por querella de Juan Sutil tras decir que exdirigente pasaba “un par de millones” a la derecha

Poco más de 18 minutos habían pasado de la entrevista del diputado Diego Ibáñez (CS), en el canal 24 Horas, cuando sostuvo que el empresario Juan Sutil habría entregado “un par de millones” a parlamentarios de derecha para votar según sus intereses. La frase llevó que el entonces candidato al Consejo Constitucional presentara una querella por calumnias en contra del parlamentario, y consigo, se solicitara su desafuero. En los descargos de dicho proceso, la defensa del también presidente de Convergencia Social (CS) pide que se rechace la acción del expresidente de la CPC, ya que el texto descontextualizaría los reales dichos de Ibáñez, los que a su juicio serían una crítica al financiamiento de la política y no una imputación de delito.

Las palabras del parlamentario se dieron en medio de una entrevista a propósito de las elecciones por el Consejo Constitucional, específicamente el 10 de mayo. Es en ese contexto que Ibáñez sostuvo que “a propósito de Juan Sutil, que por los demás ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos y después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua. Son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución”.

Las palabras del parlamentario generaron que el 10 de mayo el expresidente de la CPC presentara ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una querella en la que acusa que los dichos del parlamentario “buscan desacreditar a don Juan Sutil, indisponerlo con la opinión pública, para afectar seriamente su reputación, entendida como la opinión que la sociedad tiene de una persona, que en doctrina se denomina honor objetivo”.

Ante la querella del exlíder de los empresarios, como ocurre ante acciones judicial en contra de los parlamentarios, se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una solicitud de desafuero en contra del diputado de Convergencia Social. Lo anterior, para poder levantar la prerrogativa que tiene y consigo poder imputarle de un delito, en este caso el de calumnias.

Tres argumentos

Es en ese contexto que el abogado del diputado Ibáñez, el defensor Francisco Cox, presentó sus descargos ante el tribunal de alzada donde pide que se rechace la solicitud de desafuero en contra del parlamentario. El texto del profesional apunta a la supuesta falta de contextualización de las palabras de Ibáñez en la querella de Sutil, la cual “selecciona de forma absolutamente arbitraria ciertos pasajes de las entrevistas en los referidos programas que cambian el verdadero sentido y alcance de lo por el expresado por mi representado”.

“Los dichos proferidos por mi representado en los programas televisivos antes señalados no solo son diferentes a los indicados en la petición de desafuero, ya que jamás le imputaron delito como intenta hacer creer la querella, sino que son atípicos, y que analizados en su contexto representan una crítica al sistema de financiamiento de la política y no una imputación personal al señor Sutil”, agrega.

Para eso, el defensor justifica sus argumentos en tres postulados. En el texto de 43 páginas -al cual tuvo acceso La Tercera PM-, el abogado sostiene que existe una selección de los dichos y se descontextualizan las palabras que el diputado realizó en la entrevista. El segundo argumento, postula que “las ideas expuestas por mi representado no satisfacen ni el estándar legal ni constitucional para la respectiva formación de causa y la consecuente decisión de desafuero ya que no satisfacen las exigencias típicas del delito de calumnias por el que se querella el señor Sutil y por lo tanto no pueden constituir antecedentes serios para la formación de causa en contra del diputado Ibáñez”.

Como último argumento, se sostiene que los dichos fueron realizados en un contexto de crítica política. Pero además de eso, agrega que no puede dejarse de lado que la entrevista fue realizada en medio de un proceso eleccionario en el cual el mismo Sutil era candidato, momento en el cual el parlamentario estaba expresando su opinión a un tema de fondo respecto al financiamiento de las campañas políticas.

“Que las instituciones hagan su trabajo”

Esto último es el mismo que sostuvo luego del anuncio de acciones judiciales, en mayo pasado, por parte de Juan Sutil, el parlamentario manifestó -en referencia al empresario- que “esté tranquila esa persona, aquí nadie le ha imputado ningún delito”. Junto con eso, señaló que lo que quiso decir fue en lo que ha sostenido el oficialismo, en “una reforma para disminuir los abusivos gastos en campañas. Cuando un diputado puede gastar hasta $400 millones en una elección, cuando un senador puede gastar hasta $1.700 millones, creo que el pueblo chileno requiere actualizar esas legislaciones y que los aportes de campañas sean mucho menores”.

La Tercera PM contactó al parlamentario quien prefirió no referirse en detalle al tema, sin embargo, señaló que espera “que las instituciones hagan su trabajo”.

Francisco Cox, por su parte, sostiene que el diputado insiste que el diputado nunca le imputó un delito al empresario, y de hecho afirma que es el periodista de la entrevista de TVN “el que le pone la palabra que se hace el financiamiento ‘para algo’. O sea, si uno ve el programa, el diputado jamás dice eso. Y es más, cuando le trata de explicarle, el señor Iván Núñez insiste, que el director pusiera las frases, porque el diputado Ibáñez jamás dice eso, que sea ‘para algo’, sino que simplemente, como él señalaba, hay una coincidencia de intereses que es absolutamente legal y legítimo, como él mismo dice”.

A lo que agrega que lo que hace “la solicitud de desafuero y la querella es descontextualizar, o sea, como que corta pedazo, pero que queda en evidencia, que no hay ningún ánimo de cometer ningún tipo de calumnia. Y lo que hace el diputado Ibáñez es criticar el sistema”.

Juan Sutil por su parte, señaló a La Tercera PM que confía en la acción de la justicia. “Esto es un procedimiento que se está tramitando ante la Corte de Apelaciones, en manos de abogados, y no corresponde que lo comente a través de la prensa”, sostuvo.