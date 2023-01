Los años de movilización estudiantil en Derecho de la U. de Chile que forjaron el lazo de Elizalde y Valencia

A fines de septiembre de 1988, un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile desplegaron un rollo de plástico gigante desde el techo de la facultad en calle Pío Nono con un “No” escrito con pintura blanca.

El plástico de color verde había sido donado por el padre de la actual ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, entonces estudiante de la casa de estudios, y la manifestación movilizó a gran parte de los alumnos de Derecho de la época.

Entre los organizadores de aquella jornada figuraba Álvaro Elizalde (hoy presidente del Senado y PS) y también uno de sus mejores amigos, ambos vinculados a la Izquierda Cristiana por ese entonces, un joven alto de 1.94 que -según la versión de algunos estudiantes de la época- fue uno de los que se subió al techo de la facultad para desplegar el cartel.

Ese joven era Ángel Valencia, abogado penalista, quien fue propuesto por el Presidente Gabriel Boric como carta su tercera carta para dirigir el Ministerio Público.

Urrejola, Valencia y Elizalde -al igual que el exconvencional Fernando Atria, la exfiscal Solange Huerta, y los ministros de cortes de Apelaciones, Pablo Droppelmann y Graciela Gómez, entre otros-, habían ingresado en 1987 a la universidad, año que estuvo marcado por la movilización estudiantil en contra del rector designado de esa época, José Luis Federici, ingeniero comercial y exministro de Transportes de Augusto Pinochet, quien intentó implementar un Plan de Racionalización Universitaria.

El programa de Federici encontró una fuerte resistencia de la comunidad universitaria, que sospechaba que detrás estaba la estrategia de reducir personal, vender activos y cerrar carreras.

Según relatan alumnos de esa época, aquellos mechones universitarios -varios de cuyos líderes después siguieron en política y ocuparon importantes cargos ya en democracia, en los gobiernos de la exConcertación- se encontraron de golpe con un clima de movilización, con protestas y tomas de sedes, que obligó a que finalmente Pinochet le pidiera la renuncia a Federici en octubre de 1987.

El año siguiente no fue menos intenso para aquella generación de Derecho. El 88 fue el año del plebiscito para dirimir la continuidad de Pinochet en el poder y el clima de movilizaciones terminó forjando y estrechando los lazos humanos de aquel grupo.

La características de la facultad de Derecho con un patio interior, además, obligaba a los estudiantes a convivir a diario, por lo tanto no era casual que se establecieran amistades y parejas.

De partida, Elizalde ahí conoció a su esposa, Patricia Roa, quien ingresó a Derecho en 1988, y además se convirtió en “compadre” de Valencia, es decir cada uno es padrino del hijo menor del otro.

Si bien Elizalde y Valencia venían de culturas políticas distintas, por sus historias escolares y familiares, en sus primeros años de carrera fueron parte del mismo grupo dentro de la universidad.

Entonces el presidente del Senado, quien estudió en el colegio Luis Campino, estaba ligado por sus padres a la Izquierda Cristiana (IC), mientras que el abogado, que hoy postula a fiscal nacional, venía del Colegio San Ignacio y en esos años sus lazos se movían entre de la DC y la IC. Aún así, nunca militó en partidos.

En todo caso, entre 1989-1990, siendo independiente, Valencia se convirtió en secretario general del Centro de Alumnos, luego de que su lista que encabezaba el exdiputado y exministro Sergio Espejo (DC), quien era apoyado por falangistas y simpatizantes de la Izquierda Cristiana, ganara las elecciones a la derecha y a otras fuerzas de izquierda. Uno de los derrotados de aquellos comicios fue el actual senador Alfonso De Urresti (alumno de una generación anterior), quien corría como abanderado del Partido Socialista (PS). Entonces, la facción de la IC, a la que pertenecía Elizalde, aún no se fusionaba con el PS.

Sergio Espejo, quien ingresó en 1986 a Derecho, un año antes que Valencia y Elizalde, relata que todos los estudiantes de la época “nos conocíamos muy bien, había una relación bien fraterna”. “Uno de los mejores recuerdos que tengo de la facultad es que a pesar de que teníamos opiniones muy distintas, en general el ambiente era de mucho respeto. Se discutía con intensidad, pero teníamos amigos en todos lados”.

“El recuerdo que tengo de Ángel es de una persona sobria y prudente. Tenía opiniones políticas claras, pero era de muy fácil trato”, recuerda el exministro de Transportes.

Debate por inhabilidad

Hasta ahora en el proceso que ha significado un fuerte desgaste de La Moneda por nominar al Fiscal Nacional, Valencia es la tercera opción de Boric. Elizalde -en todo caso- ha mantenido un bajo perfil público en la discusión general y -de hecho- ha votado favorablemente las dos opciones fallidas del Mandatario: José Morales y Marta Herrera.

El vínculo estrecho que el Presidente del Senado tiene con Valencia empezó a ser tema de debate apenas se conoció la nominación del abogado. Varios senadores oficialistas y de oposición dan por descontado que Elizalde tendrá que inhabilitarse, a pesar de que legalmente no está obligado a aquello. La Ley Orgánica del Congreso exime los conflictos de interés en caso de nominaciones o acusaciones que deba resolver el Senado.

El escenario -en todo caso- es complejo debido a que Valencia hasta el momento tiene un piso cercano a los 30 votos, insuficientes para la ratificación de su cargo que exige 33 senadores votando a su favor.

Elizalde hasta el momento ha preferido no anticipar su postura final. Sin embargo en declaraciones a La Tercera cuando la Corte Suprema incorporó a Valencia como uno de los integrantes de la quina que se propondría al Presidente, el senador socialista señaló que “como es de público conocimiento, conozco y tengo amistad con Ángel Valencia desde la época de la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile, aunque nuestras carreras profesionales tomaron caminos completamente distintos. No corresponde que me pronuncie ni a favor ni en contra de ningún candidato sin que exista una propuesta formal del Presidente Boric, por cuanto es su atribución exclusiva”.