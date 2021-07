Mal domingo para Provoste, Narváez y Maldonado: resignados a verla por TV

El lento inicio que se vivió esta mañana en el proceso de constitución de las mesas electorales y la amenaza de una baja participación no lograron mitigar el lamento y la molestia que sentían algunos de los precandidatos presidenciales de Unidad Constituyente y sus equipos de campaña por no haber sido capaces de inscribir las primarias de la centroizquierda.

Quedarse al margen de este proceso fue un serio error, señalan desde el entorno de la candidata del PS, Paula Narváez, y del timonel y abanderado radical Carlos Maldonado. La falta de visibilidad por casi un mes, al regalar a los contendores de los pactos Apruebo Dignidad y Chile Vamos la exclusividad de la franja de TV y la participación en los debates televisados y radiales, los deja en desventaja -calculan- frente a quien resulte vencedor esta noche en ambas coaliciones para entusiasmar al electorado que definirá en noviembre al próximo Presidente.

El día, que ya era malo para el sector, partió aún peor de lo que esperaban, aseguran dirigentes socialistas, radicales y del movimiento Nuevo Trato. La razón: las declaraciones del senador democratacristiano Jorge Pizarro, cercano a la principal carta presidencial de la DC, Yasna Provoste, quien en entrevista a El Mercurio, afirmó que veía poco espacio para que Unidad Constituyente definiera al candidato del sector mediante primarias convencionales.

Ello, un día después de que la carta socialista volviera a empujar la realización de una primaria convencional con los candidatos del sector. “Tenemos que llevar adelante un mecanismo que sea lo más democrático posible y que promueva la máxima participación posible. Eso tiene limitaciones logísticas, pero se puede apostar por la mejor opción que -para nosotros- es la primaria convencional”, dijo Narváez ayer a La Tercera.

La poca claridad respecto del futuro de las candidaturas de la centroizquierda sigue hasta hoy, día clave precisamente para su resolución. ¿Cómo vivieron sus cartas esta primaria que sólo pudieron ver por TV?

Provoste y su versión personal de “En el camino”

Muy temprano, antes de las 8 de la mañana, Provoste tomó su vehículo y viajó por tierra desde su natal Vallenar hacia Viña del Mar, donde vive actualmente debido a su labor parlamentaria.

Viajó en caravana -más atrás, en otro vehículo, iba su marido- y sin prisas. El viernes había conversado con su equipo de colaboradores más cercanos y habían decidido que ella en el día de hoy no tendría actividades públicas, y tampoco hablaría sobre unas primarias en las que Unidad Constituyente sólo serían espectadores.

Durante el viaje, sin embargo, siguió atentamente por radio y redes sociales lo que estaba ocurriendo en los distintos locales de votación.

Esta semana, la DC anunció que definirá en la junta nacional del partido convocada para los días 14 y 21 de agosto próximo quién será su abanderado presidencial. Aunque para muchos es evidente que Provoste será la carta de los democratacristianos.

Al menos, ella ya se está comportando como tal. El martes pasado, Provoste viajó en automóvil hasta Arica, donde se reunió el miércoles con el nuevo gobernador regional, Jorge Díaz, a quien acompañó en el acto de asunción del mando. Por la noche, estuvo con dirigentes y pobladores de Azapa. Al día siguiente se trasladó muy temprano por tierra hasta Iquique, donde se reunió con el nuevo gobernador regional, el frenteamplista Jorge Carvajal, y con el alcalde Mauricio Soria. También sostuvo en Alto Hospicio reuniones con dirigentes locales de la DC.

FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO

Tras visitar Pica, el viernes Provoste viajó en automóvil hacia su natal Vallenar para pasar unos días con su familia, antes de iniciar hoy en la mañana su retorno a Viña del Mar.

En el entorno de la presidenta del Senado señalan que los resultados de hoy serán cruciales para tomar la decisión de competir en las próximas presidenciales, pues un eventual triunfo de Gabriel Boric sobre el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, y una sorpresa en Chile Vamos, en caso de imponerse Sebastián Sichel por sobre el ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, le quitarían espacio dentro del electorado de centro.

Reunión nocturna del comité político de Narváez

Para la abanderada del PS, Paula Narváez, este no era un día para hablar.

La exministra de Bachelet optó por descansar y seguir desde su hogar el desarrollo de las primarias de Chile Vamos y de Apruebo-Dignidad, en las que estuvo a punto de ingresar tras la invitación del Frente Amplio y del PC, pero que se vio truncada a último momento a raíz del veto de la izquierda a que Narváez fuera en compañía del PPD.

Desde entonces, la carta PS ha lamentado públicamente que la socialdemocracia haya sido incapaz de definir una ruta participativa para dirimir el nombre del candidato unitario. “Tiene un impacto que no es bueno, se pierde visibilidad y una oportunidad de dar a conocer tus ideas”, dijo ayer a La Tercera.

Insistiendo en la necesidad de tender puentes con el resto de izquierda, la exministra protagonizó varios gestos concretos durante la campaña, entre ellos una once con sopaipillas junto al candidato del FA, Gabriel Boric, encuentro que no ha podido replicar con Daniel Jadue.

Narváez ni siquiera había escrito en sus redes sociales hasta el cierre de esta edición. Sin embargo, tenía previsto participar en un panel de televisión que durante el día se canceló.

Por la noche, a eso de las 20 horas, sin embargo, tenía en agenda asistir a una reunión del comité político de su campaña, cita que hasta este momento no se había definido si sería presencial o por videoconferencia.

En esa cita, a la que asisten los presidentes del PPD, Heraldo Muñoz, del PS, Álvaro Elizalde, y Patricio Morales del Partido Liberal, además de dirigentes del movimiento Nuevo Trato, entre ellos el diputado Pablo Vidal, y otros miembros del comando, estaba previsto analizar los resultados de las primarias y los efectos que podría tener con miras a noviembre y a las decisiones que deben tomar en la DC.

En el grupo no cayeron bien, en esa línea, las declaraciones de Pizarro. “Él es un senador de la vieja política, no me sorprende que a le acomode mucho más una designación entre cuatro paredes y no a través del ejercicio participativo y democrático”, señaló el diputado Vidal, miembro del comité político del comando de Narváez.

Carlos Maldonado (PR): “Un mal día para nuestro sector”

Desde temprano estuvo atento a los resultados que se conocían a medida que cerraban las primeras mesas en el exterior y seguía con preocupación las noticias que llegaban por los medios sobre el lento proceso de constitución de mesas, sin ocultar la molestia que le provocaba el verse obligado a ser testigo y no protagonistas.

“Ojalá que hoy se registre una alta participación, porque es importante que este sistema se consolide y no se vaya debilitando con el tiempo. En las noticias esta mañana se hablaba de baja afluencia, espero que eso se revierta con las horas. De corazón y por responsabilidad política espero eso. Porque las primarias son un instrumento muy importante y una alta participación las legitima”, señaló Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical y abanderado presidencial de su colectividad.

Maldonado no tiene problemas en reconocer que para su sector este es un muy mal día, la culminación de una serie de errores y malas decisiones que los dejaron al margen de este proceso. “Yo me excluyo de esta autocrítica, porque hasta último minuto estuvimos intentando que inscribiéramos las primarias. Pero, para Unidad Constituyente como sector no hay dudas de que es un muy mal día. Es un día en el que debiéramos haber sido parte protagónica de estas primarias legales para elegir la propuesta programática y la candidatura que nos representará en noviembre y en vez de eso estamos de meros espectadores y, probablemente, estamos prestando votos, porque no tengo dudas de que una parte del mundo de centroizquierda irá a votar por alguna de las otras candidaturas que están en las primarias, y al no estar Unidad Constituyente en la pelea, obviamente parte de nuestro electorado irá a participar en las otras primarias de la derecha y la izquierda”, recalcó.

Poco antes del mediodía, el exministro de Justicia de Bachelet se dirigió a la sede del PR, en la intersección de calles París y Londres, en pleno centro de Santiago, donde sostendría algunas reuniones con su equipo programático y por zoom con militantes radicales. “Por la tarde voy a estar en mi casa, siguiendo muy atentamente los resultados de esta elección”, señala.

Maldonado tenía previsto -una vez que se conozcan los resultados- dar a conocer una declaración sobre la forma en que va a quedar configurado el escenario político tras un día que califica como punto de inflexión.