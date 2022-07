“Malas prácticas” y “subterfugios”: el enmarañado concurso que mantiene sin directores a liceos de Valparaíso hace más de 2 años

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Foto: Dedvi Missene

En 2020 y tras una serie de críticas, el alcalde Jorge Sharp anuló el proceso con el que buscaba proveer de directores a 15 establecimientos de la comuna. Pero esa decisión nunca fue informada a los profesores seleccionados, y estos acudieron a la justicia por no poder impugnar la decisión del edil. El caso se judicializó y mientras no se resuelva, no se puede iniciar un nuevo proceso para seleccionar a los directivos.