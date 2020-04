Contraloría abre investigación en Valparaíso por denuncia de irregularidades en la selección de directores de liceos

La Contraloría anunció este jueves la apertura de una investigación especial en la Municipalidad de Valparaíso, luego de que se conocieran denuncias de posibles irregularidades en la selección de los directores de liceos públicos de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), que se realizó hace unas semanas.

Según notificó el organismo de control, se indagarán “eventuales infracciones al principio de probidad en la designación de directores de colegios en la región. Es decir, se busca identificar cualquier elemento que pudiera haber restado imparcialidad a la decisión”.

La institución detalló que un equipo de fiscalizadores acudirá esta semana al municipio, que se considerarán las denuncias ciudadanas y parlamentarias, y que, debido al alto interés del caso, la investigación la llevará el nivel central.

El domingo pasado, la investigadora del CEP, Sylvia Eyaguirre, acusó a través de una columna de La Tercera Domingo que, según su información, en la selección de directores “no quedó ningún postulante que no tuviera un vínculo de amistad con la directora del área de Educación o un vínculo político con el Colegio de Profesores o el Frente Amplio”, lo que la hace sospechar del proceso.

Luego, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) acudió a la Contraloría a denunciar que 11 de los 14 directores “tienen relación directa ya sea con la Cormuval, el presidente del comunal del Colegio de Profesores, Mario Díaz, el Frente Amplio y la alcaldía”.

La respuesta de Cormuval

Sin embargo, en la Cormuval rechazan estas acusaciones. Silvana Sáez, directora del Área de Educación, dice que la Ley de Alta Dirección Pública define las causales de inhabilidad y que en este concurso público no existieron esos impedimentos.

“Es lamentable que algunos quieran incluir como parte de la ley los datos de amistad, relaciones personales y vínculos gremiales como un requerimiento, cuando las inhabilidades están definidas claramente y en este concurso no hubo ninguna que estipulara la ley”, dice a La Tercera.

Sáez afirma que la acusación la hace “un sector político claro” al que le inquieta que dirigentes gremiales docentes ingresen a la institucionalidad.

“Si es por vínculos de cualquier tipo en los espacios escolares, existen hijos, hijas y/o esposas de los actuales concejales. También hay vínculos familiares y de amistad entre funcionarios de la corporación y la Municipalidad. Eso es parte de la cultura local. Lo que sí parece del todo impresentable, es que para algunos esos datos sean relevantes y vayan en menoscabo público de quienes legítimamente ganaron un concurso bajo las definiciones de la ley”, asegura.

Las denuncias también dicen que en el concurso no fueron seleccionados los directores antiguos que se repostularon. Al respecto, Sáez informa que solo cuatro directores de repostularon, de los cuales dos fueron ratificados, uno no entregó todos los documentos y uno no fue elegido.

“De los directores que se encontraban en calidad de interinos, ninguno había concursado con estándares de ADP, estando en sus cargos, en algunos casos por más de 20 años. Por lo tanto, no existen datos ni información anteriores de convenio de desempeño evaluado de su gestión”, agrega.

La directora de Educación asegura que el concurso, en sus etapas de preselección, aplicó evaluaciones y metodologías de acuerdo a la ley, y que la empresa que entrevistó a los candidatos fue propuesta por el Servicio Civil.

"¿Hubo irregularidades? Desde nuestra perspectiva, no. Pero como un sector planteó dudas al proceso, lo que corresponde, como lo instruyó el alcalde, es pedirle a un organismo autónomo como la Contraloría que se pronuncie. Así lo hicimos, incluso antes que un sector de la derecha política armara su despliegue comunicacional”, puntualiza Sáez.

Seguimiento del Mineduc

Los parlamentarios de Chile Vamos han cuestionado la selección de los liceos. Por ejemplo, la diputada María José Hoffmann (UDI) acusó que “la Alcaldía Ciudadana no puede ser un botín político del Frente Amplio ni de nadie, por lo que esperamos que el contralor pueda dar prontamente un pronunciamiento”.

De parte del Mineduc, la directora de Educación Pública, Alejandra Grebe, señaló estar “mirando con atención la investigación que está realizando la Contraloría. Me parece una situación grave que debe ser investigada y clarificada como corresponde a la legalidad vigente, para que esto no afecte el traspaso de esos liceos al Servicio Local de Educación”.