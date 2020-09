Mañalich, 90 días después: Qué se sabe (y no) de sus contactos con Piñera, con Paris, de su salida y sus planes

El ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich realiza un punto de prensa luego de su renuncia a su cargo.

Pasado mañana expira el plazo para que pueda ser acusado o no constitucionalmente. En paralelo hay una investigación penal sobre las muertes por COVID-19 que lo tiene a él y al Presidente con abogados. Con él sigue conversado, pero no hay una sola versión sobre si el Mandatario le pide o no su parecer sobre el manejo de la crisis. Él y su sucesor parecen ser los únicos contactos que mantiene con el gobierno. No ha vuelto a hablar ni con Cristián Larroulet ni con Karla Rubilar. Y podría terminar con su silencio público a contar del 31 de octubre: en marzo quiere volver a hacer clases.