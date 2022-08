Medalla de bronce para Boric: gobierno sube al podio de los primeros gabinetes más breves

Aunque sea solo una ministra, por ahora, la salida de la titular de Desarrollo Social, Jeanette Vega, marca el fin del primer gabinete del Presidente Gabriel Boric, según la estadística convencional que usan historiadores políticos y medios periodísticos.

Pese a lo temprano del ajuste ministerial aún no decantado -pues falta el nombramiento de la nueva titular de Desarrollo Social-, el primer gabinete de Boric no ha sido el más breve, pero está entre los tres de menor vida desde 1990.

El más efímero sigue siendo la primera administración de Michelle Bachelet (2006-2010), que a cuatro meses de asumir, el 14 de julio de 2006, se vio obligada a rehacer su propio equipo político y tocar algunas carteras sectoriales como Educación, debido a los coletazos de la “Revolución Pingüina”, encabezada por escolares, que pasaron de pedir un pase en el transporte público todo el año a exigir una reforma a la Ley Orgánica de Educación, la LOCE.

En total, fueron 125 días de duración de ese gabinete debutante, que terminó con la salida de su ministro del Interior, Andrés Zaldívar (DC), además de los titulares de Educación, Martín Zilic (DC), y de Economía, Ingrid Antonijevic (PPD).

Casi desde el comienzo de Zaldívar como jefe de gabinete circuló el rumor de que no lograba congeniar con la mandataria, quien, en cambio, tenía un trato casi familiar con el vocero Ricardo Lagos Weber. Comenzaron a chocar. La crisis detonada por las protestas de los estudiantes secundarios le puso rápidamente la lápida: lo culparon de no haberla previsto y de no haberla manejado mejor. El ministro DC, por su parte, no estaba a gusto en un esquema de gobierno que le era ajeno y que levantaba críticas de sus partidos, partiendo por el suyo. Tuvo que dejar su cargo en julio.

Un gabinete inicial fugaz también tuvo el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El 9 de agosto de 2018, a 151 días de asumir, el entonces Mandatario hizo su primer ajuste que afectó a los ministros de Educación, Gerardo Varela; de Cultura, Alejandra Pérez y de Medio Ambiente, Marcela Cubillos. El detonante fue una nueva declaración de Varela en la que sugería realizar “bingos” para que financiar reparaciones y mejoras en escuelas públicas. El episodio se sumaba a una seguidilla de afirmaciones polémicas, que motivaron a Piñera a reemplazar a Varela por Cubillos, quien se cambió de cartera. Además, la exministra Pérez salió debido a su tensa relación con partidos oficialistas.

En tanto, el primer gabinete de Boric duró 167 días, lo que lo deja en el tercer lugar de la tabla histórica desde 1990.

Reacción rápida

Las cuatro horas que demoró el Mandatario en reaccionar para resolver la renuncia de la exministra de Desarrollo Social -que interinamente será reemplazada por la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete (RD)- también se acerca a las acciones más rápidas que se han ejecutado para resolver una encrucijada política.

Sin embargo, la renuncia más veloz fue la del exministro del Interior, Víctor Pérez, quien luego de que la Cámara de Diputados aprobara cursar una acusación constitucional en su contra, dimitió en un punto de prensa inmediatamente tras las votación, el 3 de noviembre de 2020, anticipándose incluso al protocolo constitucional que indica que es facultad del Presidente aceptar y anunciar su salida.

Otras desvinculaciones diligentes se dieron en los casos de Fernando Echeverría, quien renunció al Ministerio de Energía el mismo día, el 21 de julio de 2011, en que se reveló su conflicto de interés por tener participación en empresas del rubro energético. Echeverría alcanzó a estar tres días en la cartera.

Mauricio Rojas duró cuatro días en el ministerio de Cultura. Fue nombrado por Piñera un jueves, el 9 de agosto de 2018. El sábado siguiente en La Tercera fueron publicadas algunas antiguas declaraciones en las que cuestionaba al Museo de la Memoria. Ello derivó en que un conjunto de personalidades del arte y la cultura pidieran su salida, que se concretó el lunes 13 de agosto de 2018.

El PPD Jorge Insunza también tiene el récord de haber tardado solo 4 días en salir de un ministerio. Fue en 2015, durante el segundo mandato de Bachelet. El 3 de junio, un reportaje de La Tercera reveló que entre 1997 y 2015 Codelco había pagado US$ 1 millón en asesorías a dirigentes y empresas vinculadas al entonces oficialismo. Entre ellos, a Insunza, quien era el titular de la Secretaría General de la Presidencia. El domingo 7 de junio, desde el Patio de Los Naranjos, el también ex diputado presentó su renuncia.

“Lamento profundamente haberle causado un problema, me comprometí a ayudarla en esta etapa”, dijo. “Mi lealtad hacia ella (Bachelet) pasa ahora por mi renuncia y dejarla libertad para tomar las mejores decisiones”, aseveró, auqnue se defendió al afirmar que en sus asesorías “no hubo ilegalidad alguna, pero se nos exige más que eso”.