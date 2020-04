Moreno propone dos refuerzos mientras la rebelión prepara un golpe de Estado

¿Golpe de Estado o gobernabilidad? Es la pregunta que todos los presidentes de clubes se hacen por estos días. La figura de Sebastián Moreno como timonel de la ANFP causa controversia en todo el Consejo. No hay nadie que se reste de la discusión. La gestión del abogado ha sido duramente cuestionada por algunos directivos, principalmente de aquellos que lo apoyaron e impulsaron su candidatura a Quilín. Hoy, esos timoneles que aplaudieron su triunfo le dan la espalda. Lo quieren fuera de la federación. Buscan fórmulas para derrocarlo y candidatos para relevarlo en el cargo. Perdieron la paciencia, advierten, a raíz del manejo de la crisis económica desatada por el coronavirus, el que consideran deficiente e, incluso, peligroso para la industria.

La gota que rebalsó el vaso fue la disputa con el Canal del Fútbol (CDF). La señal reclama que no se cumplió el mínimo de programación de 30 semanas de partidos en 2019, por lo que su intención es realizar un importante descuento en el dinero que le reparte a las instituciones del fútbol chileno partir de enero de 2022.

Esto es rechazado tajantemente por los clubes. Primero, porque replican que si el Torneo Nacional no se completó fue por fuerza mayor, debido al estallido social. Y segundo, porque la empresa de televisión sí ha faltado al contrato muchas veces, por ejemplo, al no transmitir todos los duelos en vivo de la Primera B y al no haber dado un compromiso por señal abierta desde un principio. Por lo mismo, para llegar a buen puerto se creó una comisión para que se siente a negociar con la estación en una mesa amistosa.

Sin embargo, aquí viene el problema. Varios presidentes de clubes consultados por La Tercera coinciden en que Moreno, previo a que se conocieran las intenciones del CDF, había aceptado que el mínimo de programación no se había respetado, por lo que correspondía una indemnización, asunto del cual, incluso, ambas partes ya venían conversando.

“Lo sucedido en el 2019 es discutible con el CDF. Hay argumentos de sobra para que no tenga que hacer descuento alguno. Y Moreno avanzó para que se hagan los descuentos en el 2022. La comisión, al comenzar a trabajar, se enteró de esto y no aceptó lo decidido por Moreno. Los integrantes de la comisión y conocedores del contrato entre partes, fueron muy duros acerca del tema y por ahora lo frenaron”, sostiene un importante presidente de club.

El asunto tiene inquietos a los directivos. “Sería absurdo que dijera que no estoy preocupado por lo que pueda pasar con el CDF”, sostuvo Juan Tagle, timonel de Cruzados, en entrevista con La Tercera, donde se posicionó a favor de la gobernabilidad.

Mientras que Raúl Delgado, mandamás de Unión San Felipe, criticó duramente al directorio de Quilín a través de Twitter. “El CDF, según varios medios, reclama una compensación económica por haberse incumplido el contrato en el 2019. La ANFP reclamó por la no televisación de un partido en directo por canal abierto y el no transmitir completos los encuentros de primera B durante ese año?”, señaló.

“Sin respeto a las normas, sin defender a los clubes ante el CDF, sin informar gestiones económicas claves, sin designar un gerente general, sin peso ante la FIFA y la Conmebol, son las ‘virtudes’ de esta ANFP. Y algún dirigente habla de mantener la ‘gobernabilidad’”, agregó, en alusión también a las declaraciones de la autoridad del equipo de la franja. El dirigente argentino del elenco aconcagüino fue uno de los principales sostenedores de Moreno en la elección donde derrotó a Jorge Uauy, pero hoy es uno de los líderes de la rebelión.

Los aportes de la Conmebol y la FIFA

Molestia generó en varios presidentes que las federaciones sudamericanas anunciaran con bombos y platillos que habían recibido aportes de la Conmebol, excepto la chilena. El reclamo tenía que ver con la falta de comunicación de la ANFP al respecto.

Hasta el Sifup se pronunció sobre el tema, cuando se enteró de los dineros que, supuestamente, había repartido la Confederación como ayuda ante el brote de Covid-19. “Solicitamos al Consejo mandate a la ANFP a hacer valer compromiso de apoyo y solidaridad, destinando parte de esos fondos a la Segunda División”, publicó el sindicato en sus redes sociales.

Los clubes nacionales viven una situación económica grave. Hay mucha incertidumbre. Varios esperaban que la ANFP repartiera los recursos recibidos. La Tercera le consultó a la Conmebol sobre los dineros repartidos. “Corresponde al fondo Evolución, tiene un uso específico. Sin embargo, producto de la crisis, se liberó esa utilización para otros fines. Eso sí, se debe rendir cuentas sobre en qué fue ocupado ese dinero”, confirmaron en la entidad.

En Quilín aclararon que les corresponde recibir US$ 1 millón por el fondo Evolución de la Conmebol y que debiese llegar recién esta semana. Es dinero que la ANFP recibe todos los años de parte de la Confederación.

No obstante, la federación chilena sí recibió US$ 1 millón como anticipo de derechos de televisión. El lunes 8 de enero, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hizo el anuncio a través de una carta enviada a Gianni Infantino, timonel de la FIFA. “Por su parte, la Conmebol, ya ha conversado con cada una de las Asociaciones Miembro y las necesidades de ellas crecen día a día, por lo que la Conmebol ha puesto a disposición el adelanto de hasta 75 millones de dólares para las Asociaciones Miembro y clubes participantes de nuestras competiciones”, dice la misiva del paraguayo.

De ese dinero, 65 millones de dólares están destinados como adelanto a los clubes que compiten en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. De hecho, Universidad Católica y Colo Colo solicitaron formalmente el pago anticipado del 60% de sus premios. “Los US$ 10 millones restantes fueron repartidos en partes iguales a cada una de las 10 federaciones”, confirmaron a este medio en la entidad sudamericana.

“Nadie avisó nada. Si no es por las demás federaciones, no sabemos nada de lo que pasa. Estamos seguros de que la ANFP recibió dinero de la Conmebol”, se queja un presidente de Primera División.

Delgado también tuvo palabras al respecto. “No sé si será cierto que la FIFA y la Conmebol destinarán dinero a la ANFP. Pero escucho a muchos dirigentes desesperados por recibir algún aporte. La ANFP no podría dar alguna información? Tanto le cuesta estar cerca de los clubes?”, emplazó.

“Creo que es algo que primero tiene que ser respondido por la ANFP, que se informe cuál es ese fondo, cuál es el monto, cuál es el propósito con que se entrega y luego tendremos que, en Consejo de Presidentes, poder opinar sobre los planteamiento que haga”, sostuvo Tagle, tras la junta ordinaria de accionistas realizada el viernes pasado.

“Me llamó la atención la declaración del Sifup, porque como club no hemos recibido ninguna comunicación de la ANFP al respecto de ese fondo, entonces me llama la atención que el Sifup tenga esa información y no la tengas los clubes. Lo que leí fue que era un millón de dólares por federación, que, probablemente, no sé si sea un monto tan relevante para las necesidades que hay en el fútbol, incluso en la propia Segunda División. Quiero esperar la información oficial de Conmebol o de FIFA. Siempre me quejo un poco de que con los temas de Conmebol y de FIFA la información es poco fluida y llega tarde”, añadió el abogado que lidera al bicampeón nacional.

El préstamo millonario

La ANFP solicitó un oneroso crédito a la banca por casi US$ 30 millones para ayudar a los clubes. De aquello ya pasaron casi tres semanas y los presidentes se quejan de no tener ninguna novedad al respecto. “Hay clubes que están complicados económicamente. La ANFP informó que tendría hace dos semanas una definición acerca de la gestión de un crédito. Nunca más se supo nada. Tanto cuesta dar a conocer alguna novedad por más que sea negativa?”, criticó Delgado en redes sociales.

“Se están evaluando las condiciones estructurales de los créditos. Las propuestas de financiamiento se estarían incorporando a los comités de riesgo de los bancos en las próximas semanas, con la idea que en mayo se materialicen los créditos a los clubes”, explicó Quilín.

Los refuerzos de Moreno

Ante las críticas por la falta de comunicación, la intención de Moreno era hacer un consejo virtual de presidentes, pero la mayoría de los clubes se opusieron o no se manifestaron a favor ni en contra. Fue otro mazazo para el timonel.

Sin embargo, poco antes de las 13 horas de hoy, convocó a dos Consejos para este jueves, uno Ordinario y Extraordinario, para informar respecto a los aportes de Conmebol y FIFA y del millonario préstamo solicitado a la banca. La citación, sin embargo, ya generó criticas en los clubes. “Yo no voy a ir. Es impresentable que se fije un consejo presencial pues va contra todas las medidas que estamos tomando los chilenos para resguardarnos frente a la pandemia. La salud debe estar antes que todo y en estos consejos siempre hay más de cincuenta personas si se considera la mesa directiva y los gerentes de la ANFP. Realmente no entiendo esta citación ya que en Santiago en su peor momento de crisis de infectados”, dice Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido.

En la misma cita extraordinaria, Moreno propondrá los nombres de Johann Giesse (Iquique) y Jorge Yunge (Rangers) para sumarse al directorio, así como el voto de censura contra el director Martín Iribarne.

El timonel busca desesperadamente refuerzos para su alicaída mesa, que desde su triunfo en las elecciones sufrió las renuncias de Jacques Albagli, Andrés Fazio y Aldo Corradosi. Necesita llenar las sillas vacías o, de lo contrario, quedará expuesto a que una nueva renuncia gatille su salida anticipada de la ANFP.