Juan Tagle: “Los ingresos del CDF no son suficientes para afrontar los costos de esta actividad”

Juan Tagle (52 años) se siente afortunado. Considera que trabajar desde la comodidad del hogar, junto a su familia, es algo que no todo el mundo puede hacer en tiempos actuales. “He vivido esta cuarentena con la suerte de poder desarrollar todas mis actividades desde la casa. Y eso es un privilegio, en cierta medida, porque uno sabe que mucha gente no tiene esa posibilidad”, reflexiona el presidente de Cruzados, que hoy liderará una inédita junta de accionistas virtual. El timonel del bicampéon del fútbol chileno aceptó conversar con La Tercera sobre la actualidad del club y los efectos que la pandemia ha provocado en la industria.

¿Qué medidas ha tomado la UC para enfrentar la crisis?

Estamos monitoreando día a día la situación de los ingresos. Todavía hay mucha incertidumbre sobre los efectos que vaya a producir esto en nuestra actividad. No sabemos cuándo ni cómo va a volver el fútbol, tampoco qué va a pasar con la Copa Libertadores. Preferimos ir tomando decisiones en base a las certezas que existen. En ese sentido, la medida más concreta ha sido adelantar las vacaciones, conforme al Código del Trabajo, a toda el área deportiva del plantel profesional, fútbol formativo y fútbol femenino. Eso partió este lunes y dura hasta el 12 de mayo. Nos permite de alguna manera estar preparados para lo que viene más adelante, ya que obviamente no va a haber un nuevo receso, una vez que se reinicie la actividad. También hay otras medidas internas para ahorrarnos costos, sin que afecten la fuente laboral o las remuneraciones de nuestra gente.

¿Aplicar la ley del protección del empleo es una opción?

Por ahora no está dentro de las medidas que hemos considerado. Nunca hemos discutido esta opción. Sí nos ponemos en el escenario de que hubiese un impacto más fuerte en nuestros ingresos que podrían llevarnos a pensar en algunas otras medidas.

¿Cómo reducir los sueldos del plantel? ¿Se ha conversado con los jugadores?

Hemos tenido contacto con ellos, e incluso, reuniones con administración para conocer más en detalle nuestra situación y los factores de riesgo que hay. Si hubiese un escenario más negativo de impacto fuerte a nuestro ingreso, podríamos vernos en la necesidad de discutir algún tipo de acuerdo, pero hasta ahora eso no ha ocurrido.

¿Cuándo vuelve el fútbol?

No hay información oficial de la ANFP, porque tampoco tienen esa certeza. Dependemos de un factor externo que es la condición sanitaria del país. Los plazos que se manejan y que hemos conversado con nuestro jefe del área médica, el doctor Fernando Yáñez, quien también tiene un rol preponderante en la ANFP en esta materia, es que uno podría, en un escenario positivo, pensar en el retorno del fútbol a fines de julio o durante el mes de agosto. Sobre esos escenarios probables estamos trabajando. Si esos escenarios cambiaran de manera radical y llevaran los plazos mucho más allá de agosto, habría que evaluar escenarios diferentes.

¿Es factible volver a entrenar en un mes?

En eso estamos trabajando. Por ahora, el plantel tiene vacaciones hasta el 12 de mayo. Estamos permanentemente conversando con nuestro cuerpo médico. Se está elaborando un protocolo para realizar entrenamientos lo antes posible, que van a tener una dinámica diferente, con distanciamiento y con algunas medidas en temas de camarines y de otras cosas. Tenemos tres canchas, además de la del estadio, por lo que podríamos evaluar un entrenamiento ocupando mayores espacios, tal vez con horarios diferentes, con grupos. En todo eso están trabajando el área médica con el área deportiva para estar preparados para cuando llegue ese momento.

¿Qué expectativas tiene para la junta de accionistas?

Vamos a hacer una junta por primera vez en la historia de manera remota. Vamos a ver si eso disminuye o aumenta la asistencia. Tenemos una asistencia normalmente de 150 personas. Por ahora, la información que tengo es que el quórum lo tenemos asegurado, que es más de un 50 por ciento. A esta hora, creo que tenemos un 65 por ciento de poderes ya entregados. Será una junta sin ese contacto directo, que sin duda permite un mejor diálogo. Hemos contratado un software especial para poder hacer votaciones, si es que fuera necesario. Esperamos que sea una junta lo más normal posible, dentro de esta situación extraordinaria.

¿Seguirá como presidente? ¿Habrá cambios en el directorio?

No, mañana no corresponde elección de directorio. Estos se eligen por tres años. Lo que a veces sucede es que, conforme a la ley, cuando un director renuncia eso gatilla la necesidad de elegir a todo el directorio nuevamente. Como el año pasado elegimos directorio y ningún director ha cesado en su cargo, no corresponde elegir directorio, así que no habrá cambios mañana. Con respecto a la figura del presidente, este lo elige el directorio y puede en cualquier momento decidir cambiarlo o mantenerlo. Por lo menos, ninguno de los directores me ha manifestado alguna intención de cambiar la mesa directiva.

A diferencia de Colo Colo y la U, la UC obtuvo ganancias históricas en 2019, ¿esperan poder repetir esos resultados?

El 2019 fue un muy buen año para nosotros, incluso considerando el final accidentado del torneo por la situación del 18 de octubre. Fue un muy buen año en lo deportivo, en lo económico y lo institucional. Tuvimos el mejor resultado de nuestra historia como Cruzados, pese a lo cual todavía tenemos pérdidas acumuladas, que son fundamentalmente del primer período de Cruzados, por lo tanto no hay posibilidad de repartir dividendos. Da un poco de nostalgia, porque este año va a ser difícil y veníamos en un camino ascendente.

¿Se debe mantener el formato de torneo? ¿Tiene que terminar de jugarse el que ya empezó?

En eso trato de ser bien coherente. Es la misma postura que mantuve el año pasado. Habrá personas que digan “eso lo dice porque va puntero”. Ojalá que no me toque, pero si alguna vez me tocara vivirlo en otra posición, sostendría lo mismo. En la medida que el tiempo lo permita, uno tiene que ser muy serio en los temas de fijar reglas y seguirlas. Vamos a promover que se mantenga el torneo actual, que se respeten las fechas jugadas, los puntos ganados en cancha y que se logre mantener este torneo largo. Primero, porque es serio mantener las reglas que se fijan a principios de torneo y, segundo, porque el fútbol chileno estableció mantener torneos largos como un criterio que le daba sustentabilidad a la actividad, que premiaba a los clubes que hacían mejor las cosas en el largo plazo, y que disminuía la presión al alza de los costos que lamentablemete sufrimos todos. Y eso ya se empezó a implementar con los torneos de 2018 y 2019. Aunque no está escrito en piedra, lo que siempre se habló fue de que por lo menos durante cinco años íbamos a darnos esta posibilidad de tener torneos largos y ver cómo eso redundaba en el mejor desarrolo del fútbol.

¿Qué le parece lo que vive Colo Colo?

Me parece que lo prudente es que no me refiera a la situación de Colo Colo. No conozco más allá de lo que se dice en la prensa y lo que se señaló ayer por parte de Colo Colo y los jugadores, así que no me pronuncio sobre eso. Ahora, sí me pronuncio en términos generales y obviamente que todos estamos preocupados por lo que está pasando. En varios clubes donde hay situaciones de conflicto hay mucha incertidumbre. Hay una tendencia que ha sido un poco dirigida de hacer creer que los clubes viven solo de los ingresos del Canal de Fútbol y eso no es así. No sé si hay alguno que pueda decir eso, pero en la gran mayoría de los que yo conozco, los de Primera y por de pronto estoy seguro que es así también con Colo Colo, Universidad de Chile y con nosotros, los ingresos del Canal del Fútbol no son suficientes para afrontar todos los costos de esta actividad. Es bueno que los clubes, los medios y los jugadores traten de informar adecuadamente cuáles son sus estructuras de ingresos y egresos, para que haya un mejor entendimiento de la actividad, porque aquí hay mucho mito. Todos somos responsables, los clubes, el sindicato de futbolistas, los planteles y los medios de informar con mucha precisión cuál es la estructura de sustentabilidad de los clubes.

Ud. es miembro de la comisión CDF de la ANFP, ¿tiene temor de dejar de recibir los dineros que aporta el canal?

Sería absurdo que dijera que no estoy preocupado por lo que pueda pasar con el CDF, así como por lo que pueda pasar con los ingresos de Conmebol, o del impacto de si se tiene que jugar sin público, o de lo que pasa con los sponsors. Todos esos ingresos pueden verse afectados. O lo que va a pasar con los mercados de pases en Chile y el mundo. Ahí hay un riesgo. Claro que hay preocupación. En cuanto a mi participación en la comisión CDF, hemos tomado un compromiso de mantener estricta reserva de lo que estamos discutiendo. Estamos hablando de la relación del fútbol con su principal socio estratégico. Discutirlo por la prensa no sería bueno.

La continuidad de Sebastián Moreno en la ANFP está en peligro, ¿usted está por el cambio o por la gobernabilidad?

Para mí es similar a lo que pasa a nivel nacional, y no es que me quiera meter en política, pero en estos momentos lo responsable, cada uno en su ámbito, es tratar de dar la mayor gobernabilidad, apoyar las medidas que se están tomando, tratar de que las críticas sean internas y no externas. Son momentos muy difíciles. Nadie podría decir que en este instante es fácil estar dirigiendo el fútbol chileno, o el país, o distintas entidades de nuestra institucionalidad. No es el momento de exacerbar oposición, sino que más bien es el momento de exacerbar los apoyos y dar gobernabilidad, y no estar pensando en destituciones, porque no sería adecuado para el fútbol, como actividad general, provocar un crisis de esa magnitud en estos momentos.

¿Le gustaría ser presidente de la ANFP?

No, no me pongo en esa posición. Estoy muy entusiasmado con mi trabajo en la Católica, con mi trabajo como abogado, las dos cosas a las que le dedico mi tiempo. Tenemos muchos desafíos en la Católica, con un gran proyecto que es la remodelación del estadio San Carlos de Apoquindo, que debiera dar mucho que hacer en los próximos años, por lo que no me pongo en otro escenario.

¿Y si se lo plantearan varios presidentes?

Es que me lo plantearon algunos presidentes en la elección pasada y la respuesta fue la misma: estoy abocado a mi familia, a mi trabajo como abogado en Prieto Abogados y a mi cargo en Cruzados. Eso ya me ocupa bastante la agenda.

¿Los recientemente operados Dituro y Silva estarán disponibles para cuando regrese el fútbol?

La información que tengo es que ambos sufrían molestias menores que venían arrastrando hace un tiempo. En el caso del Gato no es que sea un retroceso en su recuperación, sino que es ajustar molestias que venía sintiendo. El cuerpo médico, junto con ellos, advirtió que, dado que el receso iba a ser un poco más largo de lo que se presupuestaba, era un muy buen momento para corregirlo y operar. Los dos debieran tener el tiempo suficiente para que cuando vuelva el fútbol estén en condiciones para poder jugar.

¿Y cómo se ha tomado Holan esta cuarentena, recién llegado a Chile y lejos de su país?

Se lo ha tomado bien, con tranquilidad, pero muy involucrado en los trabajos que se estaban haciendo. Tuvo una última reunión con el plantel el día sábado, antes de las vacaciones, para hacer un seguimiento, entregar conceptos técnicos y tácticos y tambien instrucciones y últimas recomendaciones para este período de vacaciones. Lo veo bien, contento, obviamente preocupado por la incertidumbre de lo que viene, pero con muchas ganas, probablemente el que más ganas tiene de todos, de que esto vuelva para poder seguir marcando las diferencias que se venían marcando en el Torneo Nacional.

¿Han pasado susto con algún jugador o funcionario sospechoso de Covid-19?

Hubo una sola sospecha, que fue cuando se jugó el partido con Cobresal, ya que Luciano (Aued) tenía un cuadro febril y que algunos temieron que podía ser eso, pero no tenía otros síntomas y finalmente se descartó. Fuera de ese temor no hemos tenido otra situación de funcionarios o de sus familias.

Católica cumplió 83 años el martes, ¿en qué etapa de su historia encuentra este aniversario al Club Deportivo?

Uno tiene que tomar el Club Deportivo en su totalidad. Actualmente, mantiene dos entidades: el fútbol, con Cruzados, y todo el resto de las ramas con el CDUC. Creo que a ambas entidades los encuentra en muy buen pie. El Club Deportivo finalzando la construcción de su tan anhelado edificio de deportes, que va a ser un aporte al deporte chileno. Y nosotros saliendo de la década más exitosa de la historia del club, con muchos proyectos por delante, con el proyecto del estadio como gran motivación. Además, nos encuentra en una relación óptima entre Cruzados, el CDUC, la Universidad Católica y los Caballeros Cruzados, que son como los cuatro estamentos que actúan siempre de la mano. Todos con proyectos desafiantes. Esperemos que esto no sea más que una pausa y no un retroceso en todos estos proyectos que tenemos por delante.