“No es cierto”: el nuevo round entre el gobierno y el embajador de Israel que tensiona al oficialismo

“Desde el 7 de octubre no tengo ningún diálogo con el gobierno”. Esas fueron las palabras del embajador de Chile en Israel, Gil Artzyeli, quien abordó ayer, en entrevista con Mesa Central, las relaciones diplomáticas con Chile en medio de la guerra de Medio Oriente entre su país y Hamas.

Además, indicó que intentó hacer gestiones para que el Jefe de Estado se comunicara con el Mandatario de Israel, Isaac Herzog, quien -según publicó la semana pasada radio Biobío- indicó que “traté de hablar con el Presidente de Chile, desafortunadamente (sin respuesta)”.

El gobierno de Gabriel Boric e Israel han ido sumando episodios de tensión, siendo el último la decisión del Presidente de suspender la participación de empresas israelís en la Feria Internacional del Aire y el Espacio (FIDAE), debido a la postura que ha adoptado el gobierno de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza. Una decisión que, en todo caso, generó diferencias en el propio oficialismo. Por ejemplo, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, manifestó su postura contraria.

Pero el tema no quedó ahí. El propio Boric desmintió esta mañana a Artzyeli. “No voy a entrar en polémicas particulares con un embajador de un país extranjero, lo que quiero decir es que Chile actúa de manera coherente en función de principios y el respeto a los derechos humanos, que claramente están siendo violados en este momento en Gaza”, dijo Boric, quien aseguró que era falso que el embajador israelí solicitara una conversación formal. “No es cierto”, aseguró.

La ministra de la Segegob, Camila Vallejo, mantuvo la misma versión. “Nosotros no vamos a entrar en polémicas con el embajador, pero ustedes saben que la diplomacia se resuelve por las vías diplomáticas. Y la información que nos ha dado hasta la fecha Cancillería es que, respecto a las contrapartes con las que se relacionan las y los embajadores en la Cancillería, no ha habido ninguna solicitud formal de reunión”, indicó la vocera.

Mientras que el canciller Alberto Van Klaveren, quien llevaba varios días de silencio, fue más duro aún con la crítica hacia el embajador. “No es usual que un embajador de un país polemice con el canciller, por eso mismo he evitado una polémica directa con él”, sostuvo el ministro desplegado en la Región de Valparaíso a propósito del aniversario de gobierno.

Y agregó que el embajador “ha estado en contacto permanente, cada vez que ha querido, con la Cancillería a través del nivel que corresponde” y que “normalmente los embajadores en Chile se relacionan con la Cancillería a través de la respectiva Dirección Regional. Hay una dirección de África y Medio Oriente que está dirigida por un embajador de carrera muy calificado, el embajador Juan Pino. Y el embajador Juan Pino ha estado en contacto permanente, cada vez que ha querido, con el embajador de Israel”.

El secretario de Estado no se quedó ahí y profundizó en sus diferencias con el diplomático israelí. “Yo creo que también, en el caso del embajador de Israel, sería bueno algún ejercicio de autocrítica ¿No? Yo he sido también embajador, he sido diplomático, representante de Chile y la verdad es que si a mí se me cierran las puertas, también, pregunto por qué se me han cerrado las puertas”, señaló.

Consultado por La Tercera, el embajador de Israel en Chile prefirió no profundizar sobre el desmentido del gobierno. Lo cierto es que Artzyeli sí tuvo contactos con el Ejecutivo después del 7 de octubre, al menos en dos ocasiones. El 18 de ese mes, el representante diplomático de Israel llegó hasta La Moneda para reunirse con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En esa ocasión, según consignó este medio, el embajador expresó su diferencia con la postura de Boric, quien por esos días en China acusó a su país de cometer una “barbarie” en la Franja de Gaza y apuntó al bombardeo en el hospital.

“Defendernos no es una barbaridad”, dijo ese día el israelí.

Además hubo otra cita privada entre el representante diplomático de Israel y el embajador Juan Pino, al que hizo alusión Van Klaveren. Esa reunión se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, al día siguiente, el 19 de octubre.

¿Expulsar al embajador?

La intervención del embajador de Israel ayer en televisión generó una nueva tensión con las fuerzas oficialistas.

El diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) -el parlamentario más cercano a Boric- aseguró que el embajador está pidiendo a gritos que lo expulsaran del país luego de que en el programa Mesa Central dijera que el gobierno tiene una política “antisraelí” y que le han negado la comunicación.

Esta postura fue respaldada por el timonel de CS, Diego Ibáñez.

Su par de RD Jaime Sáez, por su parte, afirmó que “respecto al embajador, nada sorprende sobre sus declaraciones sobre sus posturas de denostar al gobierno de Chile. En ese sentido, si tiene que ser expulsado o no, es algo que tiene que establecer el Presidente de la República en conjunto con la Cancillería, y es una cuestión sobre la cual nosotros vamos a estar apoyando las resoluciones que tome el gobierno en uso de sus facultades”.

El diputado socialista, en tanto, Marcos Ilabaca sostuvo que “estoy totalmente de acuerdo con lo que señala el diputado Winter. Como nunca en la historia diplomática tenemos un embajador que se cree artista, que opina de manera ofensiva permanentemente contra las decisiones de un Estado que no es de él. Intenta ser protagonista de una situación interna. Hace rato que dejó de ser diplomático, es un opinólogo más en la política nacional”.

Sin embargo, no todos en los partidos de gobierno estuvieron de acuerdo con los dichos de Winter y algunos transmitieron que fue imprudente.

El presidente del PPD, Jaime Quintana, señaló que “sería un profundo error” y que “podemos tener muchas diferencias con Netanyahu, pero Israel es una democracia, la única del Medio Oriente y con las democracias no se rompen relaciones. Creo que ya hemos ido demasiado lejos con respecto a ese país”.

En la misma línea, el senador PS José Miguel Insulza aseguró que “no hay que seguir su juego. Hay que citarlo para llamarle la atención, responderle cada vez que diga algo agresivo, recibirlo cuando lo pida. No está en nuestro interés expulsarlo del país”.

Su par Fidel Espinoza, por otro lado, dijo que “lo de Winter no solo raya en la locura y la irresponsabilidad, sino que simplemente esta nueva generación que hoy día nos gobierna, que le ha provocado un daño grave a la fe pública del país, no solamente se conforman con eso, sino que quieren ir más allá y quieren dañar las relaciones de Chile con otros países del mundo con los cuales Chile tiene relaciones económicas y de diferente tipo”.

El diputado Tomás de Rementería, en la misma línea, agregó que “estas actitudes un poco exageradas de expulsar al embajador, me parece que no viene al caso”.

El rol del canciller

Durante la tarde del viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, e integrantes de su gabinete fueron alertados de que el rol del ministro en la crisis estaba siendo tema y que algunos parlamentarios plantearon su inquietud ante la posibilidad de que no continuara en su cargo, lo que fue rápidamente descartado en Cancillería.

El asunto, enmarcado en la polémica que desató la marginación de Israel en la FIDAE, tomó peso, e incluso llegó hasta La Moneda y fue parte de las conversaciones que sostuvieron Boric y Van Klaveren en las horas posteriores.

El Mandatario le ha entregado un constante respaldo al ministro con quien tiene una relación muy cercana, a tal punto de que la noche del jueves, en la cena que Boric le ofreció al presidente de España, Pedro Sánchez, en su casa en Yungay, ambos estuvieron muy cercanos.

De hecho, el martes, cuando el Mandatario tomó la decisión de excluir a Israel de la FIDAE, Boric lo conversó con Van Klaveren por teléfono antes de hablar con la ministra de Defensa, Maya Fernández, de quien depende la organización del evento.

Desde ahí, que motivado por el silencio que mantuvo el canciller sobre el tema hasta hoy, parlamentarios de oposición dudaron de que haya estado de acuerdo con la decisión del Mandatario. Incluso, algunos presidentes de partido del oficialismo llamaron a autoridades del Minrel para sugerir que era conveniente que Van Klaveren se refiriera al tema para despejar las sospechas.

Pero en La Moneda dicen que el ministro, cercano al PPD, siempre se manifestó de acuerdo con la decisión y que solo transmitió reparos internos por algunos aspectos “de forma”. Por ejemplo, advirtió que si se tenía el antecedente de la marginación de Rusia en 2022 por parte del gobierno de Sebastián Piñera, se debió tomar la decisión antes de invitar a Israel y no esperar para tener que retroceder.

Quienes han conversado con el canciller dicen que es evidente que es un tema complejo, por las presiones de dos comunidades -la judía y la palestina- que se traducen en llamadas y solicitudes en todo ámbito, y que es algo que también sufrió su antecesora Antonia Urrejola en su gestión. Pero también aseguran que Van Klaveren nunca ha pensado en renunciar y que su relación con el Mandatario es buena.

De hecho, durante este lunes 11 de marzo en que el gobierno esperaba que el tema que se tomara la agenda fuera el segundo aniversario de gobierno, el Presidente blindó al canciller al decir que la exclusión de Israel de la FIDAE fue decisión personal.

“Esto fue conversado con el canciller, la decisión, la responsabilidad de la decisión es mía, y yo lo señalo de manera muy clara, pero esto no fue inconsulto, sino que yo lo conversé y recabé opiniones, tanto del comité político como del canciller, en de decisiones de esta envergadura”, dijo Boric, en el tren hacia la región de El Maule.

Lo cierto es que el blindaje del Jefe de Estado al titular de Relaciones Exteriores no ocurrió en cualquier momento, sino cuando va en aumento la tensión entre el embajador de Israel y el gobierno.