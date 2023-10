“Nuevo sistema de seguridad” en Gaza: Israel revela las tres fases de su guerra contra el enclave palestino

En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento de Israel, el ministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant, declaró que la campaña de Gaza, iniciada tras el letal ataque de Hamas contra ciudades israelíes el 7 de octubre, constaría de tres fases. Después de eliminar al grupo radical palestino, apuntó Gallant, Israel renunciará a la responsabilidad del enclave y establecerá un nuevo régimen de seguridad en el enclave costero.

“Estamos en una guerra. No hay elección. El 7 de octubre es el día en que comenzó el proceso de aniquilación de Hamas”, dijo Gallant. “Habrá tres etapas”, explicó. “Ahora estamos en la primera etapa: una campaña militar que actualmente incluye ataques y luego incluirá maniobras tácticas, con el objetivo de neutralizar a los terroristas y destruir la infraestructura de Hamas”, agregó.

“La segunda fase, intermedia, requerirá operaciones de menor intensidad, con el objetivo de eliminar los ‘focos de resistencia’ (puntos críticos de terrorismo restantes)”, continuó el ministro.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, se reúne con soldados en un campo cerca de la frontera de Israel con la Franja de Gaza, el 19 de octubre de 2023. Foto: Reuters

“El tercer paso será la creación de un nuevo régimen de seguridad en la Franja de Gaza, la eliminación de la responsabilidad de Israel por la vida cotidiana en la Franja de Gaza y la creación de una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos de Israel y los residentes de (la zona que rodea Gaza)”, señaló Gallant.

El jueves, Gallant dijo a los soldados estacionados a lo largo de la frontera con Gaza que Israel lucharía hasta salir victorioso. “Veo la determinación, el espíritu de batalla y, sobre todo, la motivación para llevar a cabo todo lo necesario para derrotar a Hamas, eliminar la infraestructura terrorista y ejecutar la misión según sea necesario”, señaló.

“Soy responsable del establishment de defensa. He sido responsable de ello durante las últimas dos semanas, también durante los acontecimientos difíciles. Soy responsable de llevarlo a la victoria en la batalla”, dijo Gallant.

“Seremos exactos, agudos, letales y continuaremos hasta ejecutar completamente la misión”, continuó. “Ahora vemos Gaza desde lejos, pronto la veremos desde dentro”, añadió Gallant. “La orden llegará”.

Soldados israelíes escuchan al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, mientras se reúne con ellos en un campo cerca de la frontera de Israel con la Franja de Gaza, el 19 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Según el diario The Times of Israel, en los últimos días se ha visto una creciente presión sobre el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu para que diseñe una estrategia clara sobre cómo planea evitar quedar estancado en una prolongada reocupación de la Franja de Gaza, al mismo tiempo que garantiza que el enclave palestino ya no esté administrado por el grupo terrorista Hamas y ya no represente una amenaza.

El líder del partido Unidad Nacional, Benny Gantz, y su colega Gadi Eizenkot, que ingresaron a la coalición la semana pasada para formar un gabinete de emergencia en tiempos de guerra, exigieron la creación de una estrategia de salida de Gaza y han encargado a un comité que la elabore, dijo un funcionario israelí a The Times of Israel a principios de esta semana.

Fuentes del Canal 12 de la televisión israelí confirmaron el pasado jueves una remodelación del comando Sur del Ejército de Israel de cara a una ofensiva por tierra contra el enclave que daban prácticamente por segura, y que se prolongaría “durante mucho tiempo”, antes de comenzar un “proceso de estabilización” que comprendería incursiones adicionales de carácter esporádico dependiendo de la situación.

Soldados israelíes junto a un tanque cerca de la frontera de Israel con Líbano, en el norte de Israel, el 16 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Las mismas fuentes confirmaron que Gallant ya ha creado un grupo de expertos para el “día después” de la eliminación de Hamas para tratar el estatus del enclave, quién se encargará de su administración y la futura relación con Israel en el caso de que la campaña israelí termine con éxito.

Gaza no tiene acceso al mundo exterior salvo a través de Israel, que controla el 90% de sus fronteras terrestres y marítimas, y Egipto, que tiene una estrecha frontera terrestre al sur.

Israel ha impuesto un rígido bloqueo al enclave desde que los islamistas de Hamas se hicieron con el control del territorio en 2007, estableciendo amplias restricciones a las exportaciones e importaciones y controlando quién puede entrar o salir. Egipto ha apoyado en gran medida el bloqueo, al considerar a Hamas una amenaza para su propia estabilidad, destaca Reuters.

Tradicionalmente, Israel ha suministrado a Gaza la mayor parte de sus necesidades energéticas, pero cerró los grifos después del 7 de octubre, y también se negó a permitir la entrada de agua o medicinas en el territorio. Asimismo, ha intentado anteriormente supervisar las importaciones a Gaza para impedir que llegue material militar a Hamas.

Palestinos ondean su bandera nacional y celebran junto a un tanque israelí destruido en la valla de la Franja de Gaza, al este de Khan Younis, al sur, el 7 de octubre de 2023. Foto: AP

Pese a retirarse de Gaza en 2005, Israel ha permitido que un número limitado de habitantes de Gaza entre al país para trabajar y que algunos bienes entren al territorio. Sin embargo, un funcionario israelí citado por el Financial Times dijo: “Israel no será parte de la solución en términos de dar trabajo (a los habitantes de Gaza). Hemos desconectado el cordón umbilical”.

El funcionario añadió que los cruces de Gaza a Israel que funcionaban antes de la guerra no se reabrirían. “Eso se acabó”, aseguró.

Otros ministros israelíes han insinuado cómo está evolucionando el pensamiento del Gobierno de Netanyahu. Al respecto, el ministro de Agricultura, Avi Dichter, dijo el jueves que Israel impondría una zona de amortiguación dentro de la Franja de Gaza una vez que terminara la guerra para evitar que los habitantes de Gaza se acercaran a la frontera.