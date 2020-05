“Por el futuro del fútbol”: El chat de la rebelión donde se fraguó el golpe a Moreno

Todo comenzó hace poco más de dos semanas, específicamente, el 21 de abril. Ese martes, mediante una circular firmada por el secretario ejecutivo Matías Rivadeneira, la ANFP le propuso a los clubes la realización de un Consejo de Presidentes por video conferencia, mediante la plataforma Zoom. Tenían que votar si estaban o no de acuerdo con dicha posibilidad. Ganaría la opción que sumara más preferencias.

El asunto parecía simple, pero muchos presidentes se sintieron molestos. No por la propuesta de la entidad presidida por Sebastián Moreno, sino por el mensaje final que cerraba el comunicado: “Se entenderá que la falta de respuesta a lo solicitado, se entenderá como aceptación de lo propuesto mediante la presente circular”. Debían responder a más tardar el 22 de abril, es decir, un día después.

Aquello generó fuerte rechazo, tanto en la rebelión como en la antigua oposición. El asunto encendió los ánimos en el grupo de Whatsapp llamado Por el FUTURO del FÚTBOL, que aglutina a gran parte de los elencos de la rebelión como también a otros.

Resulta que la realización de los consejos virtuales no está establecida en los estatutos, por lo que muchos timoneles consideraron imprudente la forma en que la ANFP lo propuso, con apenas 24 horas de anticipación, muy poco tiempo para pensar y evaluar, y con una ley del silencio impuesta y de tono agresivo. Lo tomaron como una forma de presión, una medida desesperada de parte de Moreno. “No era un tema sencillo, porque había muchos dirigentes con temor a que un consejo se filtrara en video o audio a la prensa, y porque de haberse realizado, significaba que de aquí en adelante el directorio tenía la facultad para hacerlo cuantas veces quisiera”, dice un presidente de club.

Ese día, los teléfonos de los presidentes que integran el chat Por el FUTURO del FÚTBOL no pararon de sonar. El grupo existía hace mucho tiempo y nació como un espacio de diversión, de conversación. Sin embargo, el 21 de abril se transformó en un horno. Lo que partió como un grupo reducido terminó sumando y sumando instituciones: Audax Italiano, Coquimbo Unido, La Serena, Huachipato, Melipilla, Unión Española, Ñublense, Unión La Calera, Puerto Montt, Palestino, San Luis, San Marcos de Arica, Santiago Morning, Unión San Felipe, Valdivia, Universidad de Concepción y Cobreloa. A última hora se sumaron Everton y Barnechea. todos con un objetivo en común: ver a Moreno fuera de la ANFP y darle un giro a la conducción de la administración del fútbol chileno.

En el grupo también participan otros miembros por cuenta propia y no en representación de los clubes. Tal es el caso de Cristian Aubert, quien hoy es una de las principales cartas de los ex oficialistas para estar encima del nuevo directorio que asuma la transición. El actual director de Azul Azul sería una especie de asesor de la mesa. Y aunque es integrante del chat, no participa demasiado, según confiesan en el grupo.

Por el FUTURO del FÚTBOL se transformó en el centro de operaciones virtual de la rebelión. En medio de una de las pandemia más graves de las últimas décadas, las reuniones presenciales escaseaban. Ya no había citas secretas en hoteles a altas horas de la noche, o cenas en el restorán de alguno de los asociados, como en los viejos tiempo. No. Todo se manejó a través de Whatsapp. A través de este grupo.

Como era de esperar, al menos 14 clubes rechazaron la propuesta de la ANFP. Otros ocho no contestaron. Solo 10 se cuadraron con el timonel, mayoritariamente los clubes que estaban a favor de la gobernabilidad. Y cuando la mayoría pensaba que el asunto había quedado zanjado, Moreno sorprendió convocando a dos Consejos de Presidentes presenciales para el 30 de abril, en vísperas de fin de semana largo, y al filo de las 72 horas de anticipación. Fue la gota que rebalsó el vaso.

Si las cosas con el timonel de la ANFP ya venían mal con los clubes que lo apoyaron como Audax, Unión Española, Ñublense, San Felipe y Huachipato, ahí ya fueron insalvables. Por el FUTURO del FÚTBOL se llenaba día a día de estrategias y opiniones para destituir al abogado de su cargo en Quilín. Hacer renunciar a los directores restantes, aplicarle un voto de censura, pedir una intervención del ministerio de Justicia. El golpe de Estado ya se estaba fraguando.

Y tal como pasó con las reuniones virtuales, 15 clubes le enviaron una carta a Moreno fustigándolo y avisándole que no irían a los consejos. Al ver que no tenía quorum, no le quedó otra que suspenderlos. Ahí estaba acabado, piensan muchos, lo que se consumó ayer con el tiro de gracia que significó la renuncia de Raúl Jélvez, primer vicepresidente. Su salida dejó al directorio con tres miembros de siete, es decir, con menos de la mitad de sus integrantes en ejercicio, o sea, sin el quorum mínimo, imposibilitado de funcionar. Fue el triunfo de la rebelión.

Los pecados de Moreno

Son varios los factores que hundieron al presidente de la ANFP, aunque el que más se repite es la falta de liderazgo. "Para mí es clave la falta de liderazgo que se notó en el estallido social, nunca tomó decisiones respecto a la suspensión de los partidos y lo que se presentaba en ese momento. Siempre tomó las decisiones el Gobierno o el Sifup, nunca la ANFP”, critica Jorge Contador, timonel de Coquimbo.

Mientras que Jorge Fistonic, quien está por darle una salida digna al abogado, señala que uno de los errores que cometió fue no estar bien asesorado: “Conversé con este grupo de oposición fuerte. No es que ahora defienda a Moreno, yo voté por Harold. Yo he preguntado, pero nadie me ha podido explicar qué no les cumplió Moreno. No sé qué pasó. Cometió errores. No le pueden renunciar tantos directores. Ese fue su principal error, no tuvo un grupo de trabajo unido. Se necesita gente experta en cada área, potenciar bien cada gerencia”.

Felipe Muñoz, dueño de Rangers, coincide en la falta de liderazgo, pero añade algo similar a Fistonic, en cuanto a que los directorios de la ANFP no son expertos ni conocen la realidad de los clubes. “Hubo falta de liderazgo tanto en el estallido como ahora con la Covid-19. Además, siempre se critica a a las SA, que no dan solución a los clubes a sus problemas. Sin embargo, en todos los años que llevo en el fútbol, que son como 10, he visto 34 directores pasar por la ANFP, seis de ellos por reemplazo, y ninguno ha sido accionista de una SA. Al final, terminamos trayendo gente de fuera que no tiene relación real con los clubes”, advierte.

“Ojalá que ahora la dirigencia del fútbol chileno esté a la altura y tenga un directorio que represente a los clubes y no tengamos estas elecciones tan separatistas que ha habido el últumo tiempo y que se han vivido en la ANFP”, concluye.