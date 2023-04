Presidenta o senadora: la encrucijada de Vodanovic para ser nominada en la Cámara Alta

—Muchas decisiones importantes se toman en el Congreso. ¿No ser parlamentaria es una debilidad?

—No soy parlamentaria, pero podemos complementar el trabajo con el gobierno y el diálogo con senadores y diputados.

Hace poco menos de un año atrás, la abogada Paulina Vodanovic se posicionaba como la primera mayoría -posteriormente ratificada como timonel por el Comité Central del Partido Socialista (PS)- tras los comicios internos de la colectividad. Tanto en la campaña interna, como en una entrevista con este diario, Vodanovic relevaba como una “ventaja” contar con dedicación exclusiva a la presidencia del partido. Ese status podría estar a punto de cambiar.

La vacancia que dejó en el Senado el ahora ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde -en reemplazo de Ana Lya Uriarte- allanó el camino de Vodanovic para llegar a la Cámara Alta: la carta que corre con mayor ventaja para la sucesión del exsenador por el Maule.

Pese a que rápidamente -al conocerse el nuevo fichaje del Ejecutivo- asomaron otros nombres además de Vodanovic, como el del diputado Jaime Naranjo; el secretario general de la tienda, Camilo Escalona o la propia expresidenta Michelle Bachelet, lo cierto es que prevalece -en la correlación de fuerza de las instancias que podrían definir el nombre al Senado- la idea que sea la jefa del PS quien asuma el desafío parlamentario quien además ya ha manifestado su disponibilidad y ganas de aterrizar en el edificio de Valparaíso.

Y es que Naranjo no cuenta con mayor respaldo en la directiva de su partido, representando -actualmente- a la disidencia.

En el caso de Escalona, él mismo optó por descartarlo “de plano” ayer miércoles, a su llegada a la ceremonia de aniversario de los 90 años del partido. Bachelet, en tanto, no respondió a las consultas de la prensa a su ingreso al evento, pero ha sido la propia Vodanovic -cercana a la exmandataria- quien ya ha descartado la opción levantada por los senadores Fidel Espinoza y Gastón Saavedra.

“Tal como no quisimos exigirla siendo candidata (al Consejo Constitucional), no sé si hoy estamos en posición de pedirle más a Michelle Bachelet (...). Merece otro sitial”, abordó Vodanovic en T13 Noche durante la madrugada de este jueves. Horas más tarde, en Radio Infinita reiteró que “me encantaría que la presidenta Bachelet fuera una alternativa pero conociéndola, no va a estar disponible”.

Pese a que el sector de Vodanovic (Tercerismo) no es mayoritario, si se considera la alianza entre “lotes” -Terceristas, Nueva Izquierda, Grandes Alamedas y la Renovación, que hoy sustenta la directiva-, la timonel contaría con los respaldos, independiente si el partido opta por resolver la sucesión a través de la comisión política del PS o en el Comité Central, como han planteado algunos de sus miembros. El debate, sin embargo, se ha trasladado a otra dicotomía.

Algunos ya adelantan que ese respaldo a Vodanovic no sería “a ciegas”, sino que con ciertas condiciones como “moneda de cambio”: dejar la presidencia del partido.

“La experiencia del senador Elizalde como senador, y a la vez presidente del partido, no fue buena”

En horas de la noche del miércoles, en los chats internos de parlamentarios y militantes socialistas, comenzó a circular un registro del diputado Naranjo.

“A mí me parece muy bien que dentro del PS se esté pensando en Paulina Vodanovic y Michelle Bachelet para reemplazar al senador Elizalde en el Congreso (...). Sin embargo, quiero señalarlo con mucha claridad, y como una advertencia a mi partido: la experiencia del senador Elizalde como senador, y a la vez presidente del partido, no fue buena. Las tareas partidarias consumen mucho tiempo, y la sensación que quedó en el Maule es de que hubo una ausencia generalizada por parte del senador Elizalde y una sensación de frustración y amargura en los electores. El PS no puede cometer el mismo error”, expresó en el video.

El planteamiento de Naranjo y de otros dirigentes de la tienda ya ha comenzado a hacer mella en la discusión interna. “Me parece que lo natural es que, quien asuma el escaño que deja Álvaro Elizalde, sea la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien no tiene impedimento alguno para mantener la presidencia del partido y ser senadora de la República por la Región del Maule”, planteó -contrariamente- el senador Juan Luis Castro (PS).

Por otro lado, el jefe de bancada de diputados, Daniel Manouchehri, llamó a la calma para escuchar los argumentos de lado y lado. “Han existido parlamentarios presidentes de partido. No existe incompatibilidad legal, ni política. Pero es un debate interno que debe darse para sopesar los diferentes argumentos. Lo importante es que este debate no tense la relación interna”, señaló.

De renunciar Paulina Vodanovic -explican dirigentes- correspondería que el Comité Central del partido convoque a conformar un nuevo acuerdo de integrantes de la Mesa Ejecutiva.

“Lo más probable es que sería Camilo (Escalona), quien representa a la Nueva Izquierda, el que llegaría a la presidencia (si renuncia Vodanovic). ¿Pero qué pensaría La Moneda de que asuma Camilo? Eso es una arista política que se abriría y que no es menor”, explica una alta fuente socialista.

Un mecanismo por definir

Una vez que el gobierno informa al Senado que uno de sus miembros electos en ejercicio ha jurado (o prometido) como ministro se genera una incompatibilidad. Desde ese momento, en el proceso “legal”, se declara vacante el cargo -en este caso- de Álvaro Elizalde Soto. Posteriormente, esa información se remite al Servicio Electoral (Servel) y es ese órgano quien informa al partido que debe designar un reemplazante.

Así las cosas, aunque durante la tarde del miércoles entre los dirigentes socialistas hacía sentido que fuera la comisión política, en otros asoma la idea de que se resuelva en el Comité Central.

“Este es un hecho sorpresivo y nuevo. No hay un artículo que diga cómo se hace el procedimiento (de reemplazo). Entonces podría ocurrir que la comisión política sea convocada de emergencia, pero hasta ahora nadie lo ha pedido (...). El sábado 29, el máximo órgano que es el Comité Central está convocado por razones de aprobación del balance del año 2022, con el propósito de fijar la fecha del congreso (ideológico del PS) y con el propósito de completar la mesa, porque la vicepresidente Nicole Cardoch asumió como subsecretaria. Naturalmente se puede incorporar este nuevo tema. La ley de partidos establece que el órgano rector y resolutivo se llama órgano resolutivo intermedio. Y en el estatuto del PS se establece que ese órgano resolutivo intermedio es el Comité Central”, deslizó ayer el secretario general, Camilo Escalona.

Un dirigente dice -en privado- que la comisión política, en teoría, no existe para la ley de partidos y que “la ley reconoce como instancias formales a la mesa y al órgano colegiado intermedio, que es el Comité Central. Fácilmente alguien podría alegar si el nombre se define en esta comisión política”.

De todas formas, algunos defienden la “jurisprudencia” del espacio, que replica la representación de los lotes en el Comité Central. “En el pasado, ha sido la comisión política la que ha dirimido la designación de parlamentarios en remplazo”, advierte Manouchehri.

Al cierre de esta edición, y tal como lo adelantó la tarde del miércoles la timonel Paulina Vodanovic, se citó a mesa del partido para este jueves a las 21.00 horas.