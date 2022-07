¿Qué reformar? El listado que asoma en el oficialismo para modificar la nueva Constitución y las señales de La Moneda

La primera colectividad en establecer una postura “reformista” frente al nuevo texto fue el PPD. A inicios de junio -y en entrevista con La Tercera-, la timonel oficialista Natalia Piergentili dio un paso al frente -incluso dentro del mismo Socialismo Democrático- llamando a “Aprobar para mejorar”. Y es que más allá de la reticencia de Apruebo Dignidad de establecer un acuerdo previo de reformas al nuevo texto, en el PS la presidenta Paulina Vodanovic también ha remarcado en más de una ocasión que en su colectividad aprueban “sin vacilaciones”.

Hasta ahora, dentro de esa coalición, el Partido Liberal ha asumido oficialmente una postura de reforma similar al PPD, el PR debería oficializarlo a mediados de agosto -tras su consejo nacional-, y anoche -en entrevista con T13- Vodanovic se abrió a adherir a algunos puntos de la propuesta del partido de Piergentili. “Estamos abiertos a revisar la propuesta del PPD, a conversarla”, enfatizó. La incógnita, sin embargo, es si habrá piso en ambas coaliciones oficialistas para adherir a conversaciones y a un acuerdo de reformas antes del 4 de septiembre.

A los 10 puntos ya conocidos del documento elaborado por el PPD -que proponen eliminar posibilidad de reelección inmediata del Presidente de la República, las iniciativas parlamentarias en materias que tienen costo presupuestario, reponer el estado de excepción constitucional de emergencia, entre otros-, en Apruebo Dignidad han asomado (aunque con mayor resistencia) ciertos consensos en temas que podrían abrir camino a una conversación en torno a algunas modificaciones.

Reelección, leyes de concurrencia y la “implementación”

En la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), la presidenta Flavia Torrealba salió a precisar ayer que desde su colectividad sí existe disponibilidad para conversar sobre un acuerdo anterior al plebiscito y que temas como la estructura del sistema de justicia o evitar la reelección inmediata son parte de las preocupaciones y eventuales aspectos a revisar que comparten con el Socialismo Democrático.

De hecho, en la dirigencia de dicho partido hubo molestia, pues -en privado- remarcaron que no todo Apruebo Dignidad es contrario a diálogos previos al 4 de septiembre, sino que el Partido Comunista y el Frente Amplio. La senadora Alejandra Sepúlveda es una de las que refrendan la postura de Torrealba.

En el PC, sin embargo, podría haber cierto espacio para “afinar” ciertos puntos de la propuesta constitucional.

Hace algunas semanas, el senador Daniel Núñez señaló en Radiografía Constitucional que “puede que alguien de mi partido o de la bancada me mate, porque esto no lo hemos discutido, es mi opinión. Pero a mí no me convence todavía, por ejemplo, el tema de que los parlamentarios podamos proponer en la primera etapa, porque es solo mientras estén en comisión, proyectos de ley que impliquen gastos del Estado. A mí no me convence (...) Tengo la duda si valdrá la pena hacer un debate legislativo en una comisión para un proyecto de ley que después no avanza”.

Sin embargo, el timonel PC, Guillermo Teillier, ha sido enfático en remarcar que “estamos en disposición de discutir cambios, pero después del Apruebo, porque antes es bien difícil ponerse de acuerdo, pérdida de tiempo”.

El tono en el Frente Amplio ha sido distinto: el relato -admiten- es hablar de “implementación” y no de reformas sustantivas al texto. La misma jefa de bancada RD, Catalina Pérez, señaló hace algunas semanas en La Tercera que más que reformas, los nudos críticos de la nueva Constitución están en los enunciados generales, y es el Congreso el espacio donde se deben dar esas garantías y afinar los contenidos.

“El justo precio de la expropiación, el aborto o el pluralismo jurídico. Todo eso es implementación y esa implementación no la va a decidir la izquierda, eso lo va a definir un acuerdo amplio”, precisó. Eso sí, algunos parlamentarios en privado admiten que en la coalición un aspecto en que el que existe “meridiano consenso” es ajustar sistemas de justicia. ¿Una prioridad? La reposición de los recursos de protección.

Parte de ese relato es el que ha primado desde la Segpres en La Moneda. Durante esta mañana, el ministro Giorgio Jackson afirmó que “hemos estado dando seguimiento a los distintos debates constitucionales que nos permitan advertir cuáles serían las implicancias de las normas que se estaban discutiendo (...), porque tenemos el deber de proponerle al Presidente una hoja de ruta para la implementación y, eventualmente, también sobre las mejoras que necesitaría el texto para que tenga una correcta implementación. Y también para que favorezca los espacios de unidad política que necesita nuestro país desde el 5 de septiembre en adelante”.

Señales de Boric

El Presidente Gabriel Boric Font dio nuevas declaraciones esta mañana sobre el tema. En conversación con Radio Caricia de Melipilla, el Mandatario aseguró que “la Constitución es perfectible y todos quienes creemos que Chile necesita una nueva Constitución tenemos que estar dispuestos a mejorar el texto que se nos propuso”.

—¿Ahora o después del plebiscito?

—“Lo que pasa es que hay que tener el plebiscito antes, pero yo no tengo ningún problema en que discutamos, conversemos y acordemos cuáles son algunas de las modificaciones que se pueden hacer. Ahora, lo importante es que las fuerzas progresistas y quienes quieren esta transformación, quienes quieren un cambio no nos estemos peleando entre nosotros. Estamos de acuerdo que se puede mejorar. Hay que tener una discusión seria respecto de los puntos y del procedimiento, cómo se va a hacer y yo tengo la certeza de que nos vamos a poner de acuerdo. No tengo ningún veto respecto de este debate”, respondió.

Las palabras del Mandatario marcaron un “cambio de tono” respecto de las declaraciones del lunes, cuando postergó un acuerdo hasta después del plebiscito. Sin embargo, fuentes de gobierno insisten en que no hay tal “matiz” de Boric, y que solo aclaró dudas respecto de sus propios dichos en los que -afirman- se refería al proceso de mejoras como tal y no a un eventual acuerdo previo.

Desde el Poder Legislativo, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), remarcó esta mañana que “lo he señalado en reiteradas oportunidades, las constituciones no se pueden escribir en piedra, tienen que tener mecanismos que permitan su permanente actualización (...), de triunfar el Apruebo debe haber disposición, primero, para implementar el nuevo texto mediante las leyes respectivas y, segundo, para hacer todas las mejoras y precisiones que permitan disipar dudas y, por tanto, ampliar la base de apoyo al nuevo texto constitucional, más allá de quienes voten Apruebo (...). Más allá de la lista específica de propuestas de reforma, aquí lo importante es la señal, la voluntad de que todo texto constitucional es perfectible”.

En una línea similar, su par en la Cámara, Raúl Soto, fue más allá y conminó al Presidente a transparentar si hay acuerdo en las modificaciones en los sectores del oficialismo. “Es necesario volver a la carga respecto de la necesidad de contar con un acuerdo político previo al 4 de septiembre, del mundo del Apruebo, de todos los partidos y coaliciones, para garantizar al país cuáles serán las correcciones y mejoras que se van a hacer con posterioridad (...). Le respondo al Presidente Gabriel Boric que transparente ante la ciudadanía si hay un acuerdo de los sectores de gobierno sobre la conciencia de hacer mejoras, esas mejoras deben ser discutidas el día de hoy ante el país”.