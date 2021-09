Refuerzo comunicacional y foco en el debate: la apuesta de Provoste para volver a marcar en la agenda

“Es necesario hacer un replanteamiento de la campaña de Yasna Provoste”. Ese fue el mensaje que entregó esta mañana el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, respecto de la estrategia de la abanderada del Nuevo Pacto Social (DC, PR, PPD, PS, PL y Nuevo Trato).

Las palabras del parlamentario -en conversación con Radio Pauta- dejaron en evidencia una inquietud que es compartida en otras de las colectividades que apoyan su candidatura: que la senadora no ha logrado salir del tercer lugar en las encuestas y que aún no ha podido superar a sus contendores de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel y de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Así lo expuso la última versión de la encuesta CEP. Respecto de las preferencias presidenciales, el diputado por Magallanes lideró el sondeo con un 13%, seguido por Sichel con el 11%. Provoste quedó cinco puntos por debajo del exministro de Desarrollo Social, con un 6%. Un resultado menos esperanzador arrojó la encuesta Cadem de esta jornada, en la que la senadora marcó un punto menos que José Antonio Kast.

En el comando de la expresidenta del Senado reconocen la dificultad y algunas voces aseguran que esta primera semana de campaña será clave para afirmar su candidatura. Este miércoles 22 comenzará oficialmente la carrera a La Moneda y en el equipo político marcan esa fecha como un hito que podría apaciguar el temor de quedarse en primera vuelta.

Ese mismo día será el primer debate entre los candidatos presidenciales, evento que en el comando de Provoste miran como un hito para conquistar a un porcentaje de la ciudadanía que aún no está fidelizado con una candidatura. “La apuesta es el debate del miércoles. Eso va a ser importante para la reafirmación de Yasna”, dicen en el equipo político.

En esa misma instancia aseguran que la relevancia del debate para Provoste también radica en que se podría marcar la “diferencia” en el caso de las candidaturas que no participaron en las primarias del 18 de julio. “Va a ser un hito clave para que se vayan a posicionar los liderazgos que no estuvieron en las primarias legales”, sostiene otro dirigente de ese equipo. Según las mismas fuentes, en el sector han hecho el análisis de que en el debate la candidata debe ser “clara” y no tener ambigüedades respecto de sus posturas.

Al interior del comando leen que, según los datos de la encuesta CEP, el 50% de personas que hasta ahora no sabe por quién votar le daría un espacio de crecimiento a la senadora. Esa instalación, aseguran algunos, tendría que ser hacia el centro para “achicar” a Sichel. Para eso, dicen, la candidata habría preparado una estrategia para enfrentar el debate junto a su jefe de campaña, Alejandro Goic.

Además, durante los últimos días en el equipo han estado afinando una estrategia para enfrentar la primera vuelta, para la cual han ido recabando información cuantitativa. De hecho, la noche del domingo se reunió el equipo político del comando, encuentro en el que Goic presentó la estrategia de la campaña y habría destacado algunas “fortalezas” y “debilidades” de la candidatura y sus adversarios.

Pese a que reconocen las dificultades, en el comando sostienen que la apuesta de el sector será superar la primera vuelta. “Quedan dos meses, está difícil, pero tiene que alcanzar a uno de los dos. Tiene que pasar a segunda vuelta, esa es la gran batalla”, sostiene un presidente de partido.

Refuerzo comunicacional

Además, durante los últimos días, la senadora ha buscado reforzar su equipo comunicacional. Para eso, ya ficharon al exdirector de la Secom del primer gobierno de Michelle Bachelet, Juan Carvajal, quien se sumará al equipo que lidera su encargado de comunicaciones, Luis Conejeros y en el que ya estaba trabajando con la agencia de publicidad de Ángel Carcavilla.

De hecho, la semana pasada el exasesor se reunió con Alejandro Goic en el restaurant Le Fournil en Manuel Montt.