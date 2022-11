Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso: “Boric generó muchas expectativas y hoy día gobierna dando explicaciones”

Luego de no ser invitado al cónclave oficialista en Cerro Castillo, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Modatima), explica en esta entrevista sus diferencias con el gobierno del Presidente Gabriel Boric (CS), al cual apoyó en período de campaña, pero que con el pasar de los meses en ejercicio ha diferido con algunas conductas “irrespetuosas” durante el proceso de descentralización, al que le tienen puesto un “freno de mano”, dejándolo a él dando explicaciones continuamente.

Mundaca insiste, desde su rol en la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (Agorechi), donde precisamente está a cargo de la comisión de Nuevo Modelo de Descentralización, en eliminar la figura de la delegación presidencial regional, promesa de campaña que el Presidente Boric aún no cumple y que “entrampa el proceso”, asegura.

“Yo tengo buena relación con algunos ministros (Educación, Medio Ambiente, Vivienda), pero hay otros ministros que tienen una conducta irrespetuosa con el proceso de descentralización. Hay funcionarios de gobierno que piensan que, a propósito de este proceso, ellos pueden dirimir el destino de nuestros recursos (...) hoy día las delegaciones presidenciales se pasan 500 pueblos en algunas ocasiones”, dice el representante del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, donde fue electo con 300 mil votos.

¿Qué pueblos se pasan?

Se pasan pueblos cuando nos indican que debemos destinar recursos para mantener los programa de ProEmpleo. Y nos mandan oficios, notificándonos que tenemos que mantener esos recursos.

Hasta antes del cónclave en Cerro Castillo, ¿se sentía parte del gobierno?

Yo soy parte de un movimiento social que instala las principales demandas socioambientales en materia de recuperación de los bienes naturales comunes (Modatima). Hay un programa de gobierno que nos interpreta absolutamente, sobre todo en materia de agua, naturaleza, energía (...) tenemos cierta fidelidad con el programa de gobierno, mas no tengo incondicionalidad con el gobierno cuando se toman malas decisiones. El que en materia presupuestaria no se hayan destinado recursos para proteger los humedales, es un tema que nos molesta. O que el gobierno haya ratificado el TPP, cuando éramos profundos partidarios de no ratificarlo, porque eso nos exponía al arbitrio de tribunales supranacionales (...) hay temas en los que tenemos sintonía con el gobierno, y otros en los cuales no me puedo silenciar cuando se toman decisiones que no dicen relación con lo que nosotros representamos: con el ethos de Modatima.

Entonces, no se considera oficialista.

No soy oficialista.

¿Qué diferencia hay entre Modatima y el gobierno?

Como Modatima hemos dicho que hay temas del programa de gobierno que nos interpretan absolutamente, y somos autores de temas que hoy día encarna el gobierno, sobre todo en materia de bienes naturales comunes, en materia de naturaleza. Pero hay decisiones macro que no compartimos (…) que hoy, transcurridos más de 100 días, no se haya enviado el proyecto de ley para terminar con la figura de los delegados presidenciales, no lo comparto. Que esta región tenga una variación presupuestaria del 2,2%, no lo comparto. Que se nos transfieran competencias, vía oficio, que no contemplen trabajadores y recursos, no lo comparto. Que el proceso de descentralización se haya ralentizado, no lo comparto.

Si lo invitan al cónclave regional, ¿va a ir?

Como gobernador regional destinamos recursos para palear aquellas cosas que el nivel central no está haciendo (…) estamos materializando el programa del Gore para hacer de la Región de Valparaíso una región de derechos. Y eso me tiene copado 24/7. No voy a ir, ya tomé la decisión de no ir.

De cualquier modo, usted señaló que espera que esta nueva alianza oficialista en la región “logre instalar cierta cordura en el espacio”. ¿En qué momento ha advertido falta de cordura?

Cuando en materia de descentralización representamos solo el 5% de la inversión global que hace el Estado en la Región de Valparaíso. Y, sin embargo, tenemos que asumir responsabilidades que debe asumir el gobierno central, por ejemplo, la mantención de los programas de ProEmpleo (...) ahí me parece que hay una insensatez total. Lo mismo me pasa en el tema del agua. Nosotros formamos la mesa hídrica provincial de Aconcagua, que el gobierno la dejó tirada (...) y hoy día el gobierno, a través del ejecutivo regional, convoca nuevamente a la constitución de una mesa hídrica provincial. A eso me refiero cuando digo que hay funcionarios que no logran comprender, o no tienen la cordura suficiente para entender que el proceso de descentralización llegó para quedarse. Y que no tienen que duplicar esfuerzos o intentar evitar el proceso. Porque debilitar la descentralización significa debilitar la gestión del gobierno.

¿Ha pensado en dejar las diferencias de lado para avanzar juntos en la ejecución del programa de gobierno?

A todo el mundo le preocupa. Yo tengo una tarea al frente del Gore, que es profundizar el proceso de descentralización. Y estar dotado de poder, con recursos y trabajadores, para resolver los problemas de asimetría que existen en la región: de vivienda, de transporte, ambientales, de agua. Y en ese espacio, desde la Agorechi , llevamos una batalla bien intensa con el gobierno central. A propósito de que hoy se nos transfieren competencias sin recursos y sin trabajadores (...) yo fui elegido en esta región para profundizar la descentralización y para deberme a mi región. Yo me debo a la Región de Valparaíso. Esa es mi prioridad: dar condiciones de vida digna a la población que habita esta región.

¿Qué opina del gobierno de Boric?

El gobierno de Gabriel Boric tiene un problema de poder materializar su programa. Porque no tiene mayorías parlamentarias ni en la Cámara ni en el Senado. Por lo tanto, son bonitos los titulares pero malas las bajadas. Creo que el TPP fue contradictorio. Hizo campaña no al TPP y después termina ratificándolo. El side letters fue un volador de luces, porque todo el mundo sabía que no se iban a conseguir las diez cartas. Creo que es un gobierno que generó muchas expectativas y hoy día gobierna dando explicaciones. Creo que eso es lo peor que le puede pasar a un político. Y en materia de descentralización, sin duda, tenemos muchas dificultades para poder profundizar este proceso, que finalmente es un proceso de poder, de transferencia de poder a las regiones, y en esa transferencia es un proceso que está con freno de mano.

¿Ese freno de mano lo tiene a usted dando explicaciones?

Absolutamente, doy explicaciones todos los días. Por qué no se resuelve el tema del transporte. Cuando le digo al ministro de Transportes (Juan Carlos Muñoz) ‘necesitamos restricción vehicular acotada en horarios punta’, y me manda una minuta de bicicletas. Doy explicaciones con los ascensores. En agosto fuimos a inaugurar la puesta en marcha de los ascensores Cordillera, Concepción y Espíritu Santo, y han pasado tres meses y todavía no funcionan.

¿Se cayó el ministro Juan Carlos García (Ministerio de Obras Públicas) con ese compromiso?

Pero obvio que sí. Y se lo he dicho directamente, varias veces. Además tengo que salir a dar explicaciones por el tema de agua. Y cuando los agricultores me piden echar a andar las baterías de pozos, que son de la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas), y le pregunto al MOP por qué la DOH no pone recursos para echar a andar las baterías y me dicen ‘es que necesitamos los recursos de usted’. Doy explicaciones y me piden mis recursos (...) termino desactivando conflictos en la región que tendría que resolver el gobierno central, pero para poder hacerlo también necesitamos su concurso.

¿Se siente frustrado?

No, por el contrario, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Tengo un equipo de compañeras y compañeros que son de primer nivel (...) me siento contento con lo que hago. Me gustaría tener más respaldo, sin duda.

¿Qué falta a corto plazo para avanzar con la descentralización?

Hay que terminar con la figura de la delegación presidencial regional y convertirla en una seremi de Seguridad Pública (...) También está muy pendiente la promesa que se hizo a inicio del gobierno, cuando se dijo que realizarían gabinetes integrados, entre ministros y gobernadores. Eso no ha ocurrido nunca.

¿Qué tendría que hacer el gobierno para resolver estas diferencias con el Gore?

Creo que ha habido una conducta irrespetuosa. Es importante hoy día respetarnos y comprender que los gobernadores regionales no son vasallos del nivel central. Esa conducta hay que despejarla absolutamente.

¿Cree que la gestión de Boric está perjudicando su capital político?

Yo tengo un capital político que se expresa. Yo sigo caminando por las calles sin que nadie me fune. El mejor termómetro que hay, respecto de nuestra gestión de gobierno, es la conducta de los ciudadanos comunes.

¿Es cierto que estuvieron a punto de asaltarlo?

Sí, una noche salí tarde de mi casa. Me abordó un grupo de muchachos. Me insultaron. Me dijeron ‘entrega la mochila, viejo tal por cual’. Andaba con mascarilla. Yo seguí caminando. Entonces, me dijeron ‘ya, párate conch... entréganos todo’. Entonces, me quedé de frente, los miré, me bajé la mascarilla y uno dijo oh, es el zarpao del Mundaca, se dieron media vuelta y se fueron. Ese es un buen termómetro, a pesar de que hay momentos que son duros (...) la gente nos palmotea y dice ‘vamos bien, sigamos así'. Hay un reconocimiento y legitimidad al trabajo que hemos desplegado como Modatima, desde el Gore, y creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que tengo en este minuto.