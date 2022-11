Alerta de choque oficialista en Valparaíso: la “rebeldía” de Rodrigo Mundaca que inquieta al gobierno

Bastión del ahora oficialismo -particularmente del Frente Amplio- desde que Jorge Sharp ganó la alcaldía de Valparaíso en 2016, la Quinta Región presencia por estos días una fuerte tensión entre importantes rostros políticos locales.

Al menos así lo reconocen y aseveran distintos parlamentarios de la zona, que han visto en primera línea el progresivo alejamiento del gobernador Rodrigo Mundaca del conglomerado oficialista.

A sus críticas porque el gobierno de Gabriel Boric no ha cumplido su promesa de eliminar a los delegados presidenciales, se suma su molestia -que ha manifestado por todos los medios- por no haber sido invitado al cónclave oficialista del domingo 6 de noviembre, celebrado en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Y ya dijo que no participará de una próxima reunión regional, que está organizando la delegada presidencial Sofía González (PC), como bajada de dicha instancia.

Esta autoexclusión removió las aguas del oficialismo en la Región.

Como “dueño de casa”, para el gobernador resultó ofensivo que Boric no lo invitara a la cita, convocada en la región que él representa, aun cuando desde Presidencia se apuran en señalar que “al cónclave no fueron invitados ni alcaldes ni gobernadores, de ninguna comuna ni región”, y que éste “era solo para dirigencias de los partidos políticos y parlamentarios”. “Me infligen agravios que no me merezco”, dice Mundaca.

El problema -dice una fuente de Convergencia Social- fue que el cónclave se vendió como “la gran unidad”, pero no se invitó a movimientos sociales que apoyan, o apoyaron, a la elección y al gobierno de Boric, como Modatima (Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente), donde milita el gobernador. Este logró elegir a varios constituyentes en la elección de 2021, y tiene a un representante en el gobierno: el delegado presidencial provincial de Petorca, Luis Soto.

Mundaca fue electo en mayo de 2021 con casi 300 mil votos como independiente en cupo RD, y cuenta que para la segunda vuelta presidencial el equipo de Boric les pidió ayuda, y que ellos, como movimiento, se la otorgaron. Hoy, voces políticas locales no desmienten el paulatino alejamiento que ha habido entre el Frente Amplio y el movimiento que fundó Mundaca -por ejemplo, por el TPP-11-, aunque este último ha forjado una estrecha relación con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD).

“Cuando hubo que apoyar al Presidente en ejercicio, corrieron muy presurosos a pedirnos apoyo, y nosotros nos desplegamos haciendo campaña. Y le fue bien. No esperaba que me invitaran (a Cerro Castillo), pero que no me inviten da cuenta que no me consideran parte del oficialismo”, critica.

Al gobernador también le molesta el “freno de mano” del gobierno sobre el proceso de descentralización, con funcionarios que “piensan que pueden dirimir el destino de nuestros recursos”.

“Yo no soy un vasallo. Un tipo al que puede venir un ministro al darle órdenes”, aclara Mundaca.

“Rodrigo Mundaca lidera la región más importante del país (después de la RM) y tiene una alta legitimidad ciudadana. Como Modatima, nos sorprende que no haya sido invitado él y otros liderazgos de gobiernos regionales y locales. El enfoque del gobierno parece estar en el Parlamento y si algo se puede sugerir es que se debe dar un giro al poder subnacional y a la ciudadanía en general, donde Rodrigo es un liderazgo muy validado”, dijo la vocera de Modatima y exconstituyente, Manuela Royo.

El senador RD por Valparaíso, Juan Ignacio Latorre, dijo a La Tercera que el no haber invitado a Mundaca, a Cerro Castillo, “no fue un desaire ya que ningún gobernador ni alcaldía estaba invitada”.

El senador aclaró que “el dueño de casa es el Presidente de la República invitando a Cerro Castillo que es un espacio de la Presidencia” y que además la cita “fue un cónclave oficialista y Mundaca o Modatima no forman parte formalmente de las mesas políticas de ninguno de los bloques políticos de la alianza de gobierno”.

El diputado PC Luis Cuello agregó que “el cónclave fue una instancia de conversación con el Presidente, los partidos que forman parte del gobierno, ministros y parlamentarios, en función de ciertos objetivos, como la agenda legislativa, el funcionamiento de la alianza de gobierno. Entonces ese encuentro tenía otro carácter. No hubo participación de gobernadores ni delegados”.

Cónclave regional sin Mundaca

Mundaca ya dijo que no participará del próximo cónclave regional que organiza la delegada presidencial regional, Sofía González (PC), aún sin fecha ni lugar definido.

“¿Es irrespetuoso que me intenten sumar, cuando declaran públicamente que no soy parte del oficialismo? Es decir, ¿me intentan sumar solo desde el punto de vista táctico, electoral, funcional?, ¿porque tengo el capital de votos que tengo? (...) ¿por qué hoy día me necesitan y antes no?”, se pregunta el gobernador.

De cualquier modo, la delegada González comentó que “serán convocadas todas las actorías que se han puesto a disposición del trabajo colaborativo, de comprender que la ciudadanía nos exige mayor diálogo, superar las mezquindades y así responder a lo que realmente les interesa”.

La crítica de Mundaca genera preocupación en el gobierno. Aunque todavía no ha sido formalmente invitado, parlamentarios han señalado la importancia de mantener el diálogo con la primera autoridad de la región.

El diputado Cuello dice que en el cónclave regional “es clave la participación del gobernador, porque es allí donde deberían delinearse prioridades regionales”.

Nelson Venegas, presidente regional del PS, comentó que la delegada debería invitar a Mundaca al cónclave regional, porque “hay que integrar a todos y todas. Debe ser lo más amplia posible. Pero del mismo modo siento que para el gobernador es una obligación asistir, porque él también representa y fue votado por el sector que está detrás de estos cambios”.

Para el diputado Tomás de Rementería (PS), “sin duda (el gobernador) debe ser invitado y ser parte clave y liderar este cónclave, sin perjuicio que se ha desligado. Creo que debería recapacitar. Hablo mucho con Rodrigo. Le haré ver la necesidad de que sea parte. Creo que sin él es muy difícil que un cónclave regional tenga éxito, por la figura y el peso que él representa”.

Hay un error de diseño, puntualizó el socialista: “Debería ser Mundaca quien invite al cónclave, porque si creemos en el regionalismo y el gobierno ha dicho que las delegaciones van a desaparecer, sin perjuicio del gran liderazgo que tiene Sofía González, creo que también tenemos que considerar lo que representa Mundaca”.