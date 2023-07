Se baja la cortina para anuncio de Boric: posible insistencia de reforma tributaria a días de no cumplirse en julio

Salvo que haya una sesión especial la próxima semana, hoy miércoles vence la última ventana temporal para que el Senado diera cuenta en la sala, durante el mes de julio, el eventual oficio del gobierno solicitando reponer el trámite de la reforma tributaria.

Hasta el cierre de esta edición, el Ejecutivo no decidía cuándo ingresar la llamada insistencia, contemplada en el artículo 68 de la Constitución, para revivir el proyecto impositivo, que fue rechazado por la Cámara de Diputados en marzo pasado.

El problema para el gobierno es que esta tarde, la Cámara Alta iniciará un breve receso legislativo (producto de la semana regional que los legisladores destinan al trabajo territorial) y recién reanudará sus sesiones ordinarias el martes 1 de agosto.

Con este calendario predefinido, comienza a bajarse la cortina para que La Moneda cumpla el plazo que se había impuesto el Presidente Gabriel Boric, en su discurso de la cuenta pública, del pasado primero de junio. “A fines de julio mi gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria”, dijo el Mandatario.

Solo el hecho de tratar de reponer el proyecto que introduce modificaciones al sistema de impuestos ya era una “misión imposible” para los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Álvaro Elizalde (Secretaría General de la Presidencia). Por lo tanto, el plazo autoimpuesto sólo empeoraba la tarea.

Para reponer el trámite de la reforma tributaria, el gobierno debía contar con el apoyo de dos tercios de la Cámara Alta, es decir, 33 de 50 senadores. Ese quórum sólo podía ser alcanzado si gran parte de las bancadas de derecha daba su consentimiento. Sin embargo, a pesar de las gestiones que comenzaron a desplegar Marcel y Elizalde no había piso en la oposición.

A inicios de julio, el mismo ministro de Hacienda propuso una salida alternativa para descomprimir el plazo impuesto por el Presidente. “Lo que puedo confirmar es que a fines de este mes, o antes de fines de este mes en realidad, vamos a tener la propuesta de pacto fiscal y en esa propuesta de pacto fiscal también va a estar el itinerario que se pueda seguir en materia legislativa”, señaló Marcel, el 3 de julio.

Ello, sin embargo, no anulaba el anuncio de Boric de insistir en julio.

En el gobierno están conscientes de que están corriendo contra el tiempo y que tampoco tienen apoyo en la oposición. Aun así, no está descartado presentar en los próximos días la insistencia de la reforma tributaria simplemente para cumplir la palabra presidencial.

Según la lectura que existe en La Moneda, se cumpliría con el anuncio de Boric con enviar el escrito al Senado, el mismo lunes 31 de julio, independiente de que en lo formal se dé cuenta en agosto esta solicitud presidencial.

En el gobierno agregan que el oficio con la insistencia, incluso, podría ser ingresado, pero perfectamente podría quedar pendiente la votación en el Senado mientras no exista el consenso político para un nuevo pacto fiscal.

Pese a la visión de La Moneda, en la oposición existe otra lectura: si el oficio no ingresa hoy miércoles, el Presidente ya no cumplió el principal anuncio de su cuenta pública.

A juicio del senador Gustavo Sanhueza, jefe de bancada de la UDI, el hecho demuestra varias “descoordinaciones” del gobierno que “vemos con preocupación”. “El anuncio de que la insistencia de la reforma tributaria se iba a presentar en julio, lo ratificó el ministro Marcel a la salida de la cuenta pública y a poco andar fue cambiando su discurso. Claramente el ministro Marcel salió a prestarle ropa al Presidente, pero él también sabe que es imposible una insistencia antes de marzo del próximo año”, dijo el legislador gremialista, quien precisó que las mismas señales erráticas ha habido con la condonación del CAE y la deuda histórica de los profesores.

El senador Rafael Prohens, subjefe de bancada de RN, expresó que a estas alturas “ya es mejor que no llegue la insistencia, porque ánimo de aprobar no existe. En la bancada RN no hay piso. Si no ingresa hoy la insistencia, ya no se cumpliría (el anuncio)”.

Sin embargo, Prohens dijo que sí ve espacio para “trabajar, de aquí a marzo del próximo año, propuestas de una reforma tributaria”.