¿Se enviaron invitaciones? El nuevo enredo con la derecha por ceremonia en que Boric lanzó el Plan de Búsqueda

¿Se invitaron o no se invitaron a todos los presidentes de partido, incluyendo a la derecha?

Esa pregunta quedó resonando ayer en La Moneda luego de que el Presidente Gabriel Boric le cobrara a dirigentes de la oposición no haber asistido a la ceremonia del lanzamiento del Plan de Búsqueda, iniciativa que presentó este miércoles en la Plaza de la Constitución y que tiene como objetivo establecer las circunstancias en que se hicieron desaparecer a víctimas de la dictadura.

“Me permito lamentar esas ausencia que nos duelen tanto, pero también las ausencias a esta ceremonia, porque acá fueron invitados todos los presidentes de los partidos políticos y no vinieron todos”, dijo Boric durante la actividad.

El hito no era menor para el Mandatario, ad portas de que se cumplan 50 años del golpe de Estado de 1973, cuya antesala ha estado marcada por tensiones entre su gobierno y la derecha. Un clima que calificó hoy como “eléctrico”, pero que él mismo ha crispado con varias salidas de libreto en los últimos días. Por lo mismo, sus equipos se alertaron de inmediato y chequearon con el Ministerio de Justicia -quien organizó parte del evento- si las palabras del Jefe de Estado habían sido o no certeras.

La confirmación de Justicia fue clara: se invitó a todos los dirigentes políticos -de oficialismo y oposición- a través de un correo electrónico a la ceremonia y así se hizo saber luego a los medios.

Pero el ruido en Chile Vamos no tardaría en asentarse. Varios de sus dirigentes comenzaron a alertar a la prensa de que lo señalado por el Mandatario no se condecía con la realidad. Tras revisar los canales usuales por donde reciben las convocatorias de La Moneda, de hecho, algunos salieron a desmentirlo públicamente.

El enredo con la derecha por invitación a ceremonia de Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos

“Yo pongo en conocimiento al Presidente Boric. No sé si es una confusión, entiendo que puede estar mal asesorado, no creo que esté mintiendo. Nosotros no fuimos convocados al acto de la mañana. Y al final del día lo que está ocurriendo con la conmemoración de los 50 años es aprovechar cada oportunidad que se tiene para hacer gestos hacia la oposición emplazándolos en cuestiones que terminan dividiendo el país”, dijo el timonel UDI, Javier Macaya, mientras que su par de Renovación Nacional, Francisco Chahuán afirmó que sí fue convidado a la actividad, pero en su calidad de miembro de la Comisión de DD.HH. del Senado y no en la de presidente de partido.

El problema, decían en ese sector, fue que el gobierno habría sido “poco prolijo” en los canales que utilizó para contactarlos.

En Evópli, por ejemplo, confirmaron que Gloria Hutt sí recibió una invitación “genérica” pero al correo institucional de la presidencia del partido. Según explican en la directiva, el e-mail al que reciben invitaciones suele ser el de comunicaciones o el de la secretaria general. De todas formas, ecalcan que Hutt vio a tiempo la invitación y que tenía considerado ir, pese a que la invitación, de acuerdo a estas fuentes, “no entregaba” mayores detalles o antecedentes sobre el contenido y alcance de la actividad. De todas formas, no pudo asistir debido a tener que participar de las sesiones del Consejo Constitucional.

En el Partido Republicano, en tanto, la invitación también le llegó a su timonel, Arturo Squella, quien no tenía contemplado concurrir al acto presidencial.

Las versión de Justicia

Ante la incomodidad que generaron las palabras del Presidente, el ministro de Justicia, Luis Cordero, salió ayer a poner paños fríos, aunque recalcó que sus equipos enviaron todas las invitaciones. “Se vivió una situación incómoda, todas las invitaciones, absolutamente a todos los que fueron invitados, se les envió con su denominación a correo electrónico institucional. Yo no podría dudar del compromiso del senador (Francisco) Chahuán y del senador (Javier) Macaya”, dijo el secretario de Estado.

“Tengo entendido que la inasistencia de hoy se debía a la actividad parlamentaria, así que ha sido un lamentable malentendido (…) La invitación se envió a todos”, agregó.

El enredo con la derecha por invitación a ceremonia de Plan de Búsqueda. En la imagen, el presidente Gabriel Boric y el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Esta mañana, en tanto, Cordero insistió en el punto. En Radio Pauta dijo que “las invitaciones fueron enviadas a todos los presidentes de partido”.

El Ministerio de Justicia además entregó una versión pormenorizada con las invitaciones que se hicieron.

“En el caso de los presidentes de los partidos de Chile Vamos y republicanos estas fueron enviadas a los correos oficiales de los partidos. El jueves 24 de agosto, a las 16.58 pm. A Gloria Hutt se le envió invitación a su correo personal, el que aparece en la página web del partido. En el caso de Arturo Squella, presidente de republicanos, la invitación se le hizo llegar al correo de la secretaría general del partido, y que aparece en la página web oficial de dicha colectividad; al igual que al presidente de la UDI, Javier Macaya, a quien se le envió la invitación al correo que aparece en la página oficial del partido y que señala como contacto, en la sede de la calle Suecia en la Región Metropolitana, a Jorge Manzano”, señalaron desde Justicia.

“A esa misma hora y día se le envió invitación al presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, a quien se le hizo llegar por dos vías, la primera a presidencia de RN y una segunda al Senado en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía”, agregaron.