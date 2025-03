¿Se salió de libreto? La propuesta de Matthei por reponer la pena de muerte que divide a Chile Vamos

Fue ayer en la tarde cuando la abanderada de la UDI y Renovación Nacional (RN), Evelyn Matthei, se dirigió hasta Rancagua para sostener una reunión con alcaldes de la Región de O’Higgins. El objetivo fue para abordar los casos de delincuencia en la zona tras el asesinato de un matrimonio en la comuna de Graneros.

En ese contexto -en un punto de prensa tras el encuentro, en lo que parecía una actividad más en su carrera presidencial- terminó abriendo un debate que no ha dejado de generar ruido al interior de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli): la posibilidad de reponer la pena de muerte.

“Yo sé que en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar”, dijo al ser consultada por esa medida. Sin embargo, aseguró que “uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Así que eso es algo que, quizás, se puede abrir. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero yo lo único que les quiero decir que hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos… yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse”.

El tema, generó ruido rápidamente en la coalición de centroderecha donde reconocen no estaban al tanto de que Matthei pondría sobre la mesa esa discusión. Y es que, según explican de su entorno, no estaba premeditado que la exalcaldesa se refiriera al tema, pues insisten en que ella solamente respondió una pregunta de la prensa y reiteró lo que ya ha dicho en varias ocasiones. De volver a ser consultada, insistirá en lo mismo, explican.

Tal como dijo la exalcaldesa, en 2001 cuando se discutió la derogación de la pena de muerte en el Congreso, la actual abanderada fue una de las pocas parlamentarias que respaldó mantener la medida y así lo ha vuelto a reiterar varias veces.

Santiago 6 de marzo 2025. Evelyn Matthei encabeza la presentacion de sus equipos programaticos, en el Teatro Oriente de la comuna de Providencia. Dragomir Yankovic/Aton Chile

De hecho, en 2020, por ejemplo, en ese entonces como alcaldesa de Providencia, tras el caso de Ámbar Cornejo, lamentó que se haya derogado la pena de muerte. En 2023, en tanto, después de que el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, sufriera un asalto, reiteró su posición. “Debemos ocupar todas las herramientas que tenemos para poder proteger a la gente (…). Yo fui de las pocas que voté a favor de mantener la pena de muerte cuando se quitó en la justicia civil”, aseguró en esa ocasión.

Lo cierto es que -en privado- algunos parlamentarios de Chile Vamos plantean que abrir hoy esa discusión es distinto a haberlo hecho años atrás cuando no era la representante presidencial de dos partidos de la coalición. Por lo mismo, recalcan que es importante que esos temas se discutan primero internamente, pese a que reconocen que es una postura que nunca ha escondido.

Además, recalcan que, en ningún caso, es una propuesta que vaya a ser considerada en el programa de gobierno.

En el sector algunos insisten en que es un error entramparse en esa discusión cuando hay tratados internacionales que, tal como dijo Matthei, limitan ese debate. Esto, por ejemplo, fue reiterado varias veces por algunos parlamentarios del bloque cuando, el año pasado, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, propuso reponer la misma medida.

En esa línea, la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, aseguró a La Tercera que “Evelyn Matthei solo dice que se debe dar un debate. Ahora, cualquier debate debe tener a la vista que Chile por tratados internacionales no puede reponer la pena de muerte ni aplicarla, con excepción de los casos en estado de guerra”.

“Y agregó: “Como bancada pusimos en nuestras prioridades una iniciativa que buscaba el presidio perpetuo efectivo con la posibilidad de cualquier permiso recién a los 50 años de cumplimiento, pero esta iniciativa fue rechazada en sala por el gobierno y el oficialismo. Esta parece la línea, mas que desgastarse en un debate inoficioso. Vamos a reponer la iniciativa y esperamos que esta vez el oficialismo recapacite y avancemos hacia penas efectivas”.

Lo mismo dijo el senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker. “Chile derogó la pena de muerte, y no se puede reponer. Fin”, apuntó en su cuenta de X.

El jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, en tanto, aseguró que “debatir es algo que no se puede condenar, todo es debatible, sobre todo en política y en esas materias. No es drama el llamado a que se debata. En lo personal, no estoy favor de la pena de muerte, pero esas materias se pueden hablar. Todo lo que vaya a disminuir la criminalidad se debe debatir”.

En Evópoli el tema ha sido varias veces mirado con distancia. El año pasado, de hecho, el propio Undurraga aseguró que la propuesta de Mundaca era hacer “populismo legislativo”. En 2018, en tanto, como presidente del partido y junto a otros dirigentes de la colectividad como el senador Luciano Cruz-Coke y Luz Poblete, publicó una carta en El Mercurio, en la que plantearon que “la pena de muerte es un atentado a la dignidad humana en cualquier caso”.

En todo caso, algunos en la coalición han salido a defender la propuesta de Matthei. “La posición de Evelyn Matthei respecto al tema pena de muerte no es nueva (…). En vez de decir directamente lo que ella piensa, que es que debería haber pena de muerte, ella dice, abramos el debate, conversemos, veamos en qué situaciones o en qué circunstancias una cosa así podría justificarse, con qué requisito. Me parece que plantearlo de esa manera es la manera correcta”, aseguró el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

2 DICIEMBRE 2024 EL DIPUTADO Y PRESIDENTE DE LA UDI, GUILLERMO RAMIREZ, DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE

Su par de RN, Rodrigo Galilea, indicó que “el crimen ocurrido el día de ayer en Graneros ha impactado muy fuertemente a la opinión pública y vuelven, por lo tanto, a surgir ideas respecto de cómo podemos endurecer penas (...). Esto es una salida y es una materia institucional que debe ser parte de un proyecto de ley que se tiene que discutir”.

En esa línea, agregó que “es parte del debate democrático que tenemos, que ella considera que debe existir”.

Quien no dudó en tomar distancia fue el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien recalcó que “nosotros defendemos la muerte desde la concepción hasta la muerte natural”.

Y añadió: “No defendemos la pena de muerte pero además, la sanción más dura que se le puede aplicar a un delincuente, narcotraficante, a un violador, es la cadena perpetua. Esa cadena perpetua que lo va a aislar completamente de su entorno y de la sociedad. La muerte en vida, resguardando sus derechos humanos: su alimentación, su vestimenta, su alojamiento, pero aislado. Esa sanción es de verdad”.

En el equipo de Matthei, por otro lado, intentan bajar el perfil a la polémica. Si bien reconocen que no estaba en los planes abordar este debate, recalcan que la postura de la abanderada ha sido sostenida en el tiempo y que eso es “un activo”, en circunstancias en que varios políticos están acostumbrados, recalcan, a las “volteretas”.